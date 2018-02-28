爱马仕设计师为麦当劳设计大钻戒 让我好想嫁入金拱门

导语：之前我们介绍过KFC用陨石做汉堡，跨界了一把珠宝或者说艺术品，随后麦当劳也不好好做汉堡了，找来前爱马仕的珠宝配饰设计师打造了一款18K金的巨无霸戒指，而它有个闪亮的名字“Bling Mac”，翻译过来就是闪闪亮亮的巨无霸。编辑@YumengCheung[微博]

这款“土豪”戒除了用18K黄金打造，还镶有钻石及各种色彩的宝石。麦当劳特意找来珠宝设计师Nadine Ghosn。要知道她的来头可小，在单飞之前她可是爱马仕的珠宝配饰设计师，随后单飞开创了以自己名字命名的珠宝品牌，专做一些奇奇怪怪的有趣的珠宝。

先来说说这次的“闪闪亮亮巨无霸戒指”，设计师从麦当劳“巨无霸”里的生菜、肉片、起司等不同食材中吸取灵感，分别打造了7枚独立的戒指，组合在一起戴就是一个完整的“巨无霸”汉堡包，售价12500美元（约79200人民币）。

Bling Mac



戒指的基础材质采用18K黄金，汉堡上的白芝麻用钻石表现；肉饼用粉色蓝宝石；芝士片用了橙色蓝宝石，而展现生菜则用到了玉髓。

Bling Mac还有一个逼真的汉堡盒作为戒指盒

就连装这枚戒指的首饰盒都被逼真的做成“巨无霸”汉堡盒的外观。

Bling Mac

7枚合体一同佩戴怎一个壕字了得！

设计师表示她非常高兴能将食物和奢华建立联系，能为麦当劳设计这枚珠宝戒指她感到特别的高兴，因为这是一个能勾起每个人小时候点“快乐儿童餐”记忆的经典品牌。

够不够闪耀！

再来说说这位来头不小的珠宝设计师Nadine Gohsn。其实这不是她第一次以汉堡为灵感设计珠宝。她一贯喜欢用一些搞怪的、有趣的形象设计成珠宝，例如她曾经设计过以日料形象为灵感的吊坠，汉堡包这个梗其实她早就用过了，只不过这次麦当劳找到她，就把这个设计更加的形象化，逼真化，不仅仅是普通的汉堡，而是细化到一个“巨无霸”汉堡。

设计师Nadine Gohsn佩戴自己设计的“Bling Mac”戒指

设计师Nadine Gohsn曾经设计过的汉堡戒指

她的同名品牌珠宝售价在150美金~8000美金不等，根据不同的材质售价也跨度很大，例如她为了纪念她曾经在日本生活过的日子，所以设计了一系列以寿司为灵感的吊坠手链（Charm手链）。例如三文鱼寿司吊坠，售价1580美元，由18K玫瑰金及白金打造米饭，粉色蓝宝石制作三文鱼；天妇罗吊坠售价2145美元，虽然同样是18K玫瑰金，但是有香槟色碎钻的加入让价格一下提升了上去。

Nadine Gohsn设计的寿司吊坠手链

此外Nadine Gohsn还有众多明星大咖粉丝追随，碧昂斯对她设计的“Shut Up”（闭嘴）字母耳饰爱不释手；而有时尚老佛爷之称的Karl Lagerfeld也常戴着她所设计的“耳机”项链亮相。

碧昂斯佩戴Nadine Gohsn“Shut Up”耳饰

Nadine Gohsn“Shut Up”耳饰，材质：18K玫瑰金、钻石

Karl Lagerfeld佩戴Nadine Gohsn设计的“耳机”项链与她合影

Karl Lagerfeld佩戴Nadine Gohsn设计的“耳机”项链与她合影

时尚老佛爷佩戴的同款

除了时尚老佛爷身上戴德那款白金质地的“耳机”项链外，还有玫瑰金+钻石材质的更加奢华

除了时尚老佛爷身上戴德那款白金质地的“耳机”项链外，还有玫瑰金+钻石材质的更加奢华

这款周大福×麦当劳“金色拱门”足金吊坠锁骨链

这款周大福×麦当劳“金色拱门”足金吊坠锁骨链，全球限量15个，想买都买不到啊。

这款周大福×麦当劳“金色拱门”足金吊坠锁骨链

不管是麦当劳还是KFC，二者在互相较着劲的比拼跨界中都推出过令人拍手称道的趣味产品，哥俩不光鸡做的好，汉堡也拿手，连珠宝也都有一套。

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