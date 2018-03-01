章子怡不P图的背后是15亿的中国收购珠宝案

导语：近来你一定被#章子怡不P图# 的热搜刷屏，章子怡拍摄了一组真实暴露岁月痕迹的黑白时尚大片，眼角的细纹暴露在万千瞩目中，然而这组大片背后是价值15亿的珠宝收购案，并且主角还是中国。编辑@YumengCheung[微博]

章子怡不P图黑白大片

这组大片其实是意大利高级珠宝品牌布契拉提（Buccellati）与著名黑白摄影大师彼得- 林德伯格（Peter Lindbergh）合作推出全新广告大片。

章子怡不P图黑白大片

品牌此次全新广告大片携手两位国际知名女星，两位主角的优雅诠释创造出极具特色的鲜明对比 — 富有东方气韵，个性迷人的国际著名影星章子怡；以及拥有坚定眼神，魅力十足的超级名模卡洛琳-莫菲（Carolyn Murphy）。

章子怡佩戴Buccellati布契拉提Macri Classica系列珠宝

章子怡佩戴Buccellati布契拉提Macri系列珠宝

章子怡女士佩戴Buccellati布契拉提高级珠宝

卡洛琳-莫菲女士佩戴Buccellati布契拉提Macri系列珠宝

其实这不是章子怡第一次不P图拍大片，上一次的噱头更加劲爆，不P图+几乎素颜，脸上的晒斑等瑕疵都一清二楚的暴露在众人面前。为何如此之拼？其实都因为这位掌镜的摄影师——彼得-林德伯格 （Peter Lindbergh）。

彼得-林德伯格 （Peter Lindbergh）

你也许对他的名字并不熟悉，然而这位摄影师才是时尚圈摄影的鼻祖级人物，他开启了超模运动。他就是彼得-林德伯格 （Peter Lindbergh）。当辛迪-克劳馥、娜奥米-坎贝尔还默默无名时，是Peter发掘了她们，并拍了一张Naomi Campbell 、Linda Evangelista、Tatjana Patitz 、Christy Turlington、Cindy Crawford五人的群像照片，登上了1990年英国版《VOGUE》杂志一月刊封面，自此五人一炮而红，开启了“超模时代”。

1990年《VOGUE》英国版一月刊封面

Peter Lindbergh认为任何女人都应该有表情，有感情，有岁月在脸上留下的痕迹，让人能分辨出她们身处的时代。他甚至认为，“狂热地追捧‘年轻’是一种罪行”，“人们至少应该意识到这是一种罪行，哪怕不能改变”。她认为PS修图是“人间惨剧”。

因此在Peter Lindbergh掌镜的2017年倍耐力年历中，章子怡和妮可-基德曼、乌玛-瑟曼等其他模特们都是几乎素颜出镜，脸上及身上的细纹和瑕疵被真实的记录，然而她们的眼神里却是满满的自信与力量。这也是为何此次Peter Lindbergh为布契拉提（Buccellati）拍摄的广告中仍旧没有P图痕迹的原因了。

2017年倍耐力年历-章子怡

2017年倍耐力年历-妮可基德曼

2017年倍耐力年历-乌玛瑟曼

然而这组章子怡不P图的广告大片背后，还与中国有着千丝万缕的关系。

长久以来，意大利的传统艺术精髓一直被保存在少数“艺术家族”之中，布契拉提（Buccellati）即是其中的杰出代表。布契拉提（Buccellati）品牌成立于1919年，被称为无法超越的金艺王子。

创始人马里奥-布契拉提将文字复兴时期已为金匠们使用，后渐失传的一种雕金技巧——织纹雕金（Texture Engraving）加以创新，演变出多种不同的织纹来，将这些织纹雕金加入到金银饰品与珠宝中，饰品看起来格外高雅华丽。

织纹雕金这种编织的方法，要使用特定的古老工具才能达到预计的效果，需要工匠将金片雕刻的非常纤细，零点几毫米，再以手工耐心，敏捷地将细若蚕丝的金丝一根根地搭在一起，编织起来。

这种编织的方法创造出一种蕾丝效果，刀刀见真功，一件产品上万刀，一次细微的失误就会导致前功尽弃，对工匠们的要求极高。

而“仿麻纹理”、“花边样式”、“丝绒效果”和 “雕塑雕刻法”等更是给珠宝与金银制品带来震撼人心的美感。 布契拉提（Buccellati）以独门的“织纹雕金”创造出轻柔的“薄纱”效果，不同的黄金“编织”技巧，加之巧妙镶嵌的各种宝石，其精美纤丽的风格令人赞叹不已。

就是这样一个历史悠久的意大利珠宝品牌，现在属于我们的怀抱了。2017年8月1日，擅长做互联网珠宝的中国刚泰集团收购了布契拉提（Buccellati）公司 85%股权，交易价格1.955亿欧元，合人民币14.639亿元。双方计划在未来3年投入大量资金和人力，在核心一线城市布局布契拉提 （Buccellati） 端门店。

布契拉提董事会主席徐建刚先生（右），布契拉提集团荣誉主席兼创意总监Andrea Buccellati先生（左）与章子怡（中）为品牌国内首家精品店剪彩

紧接着，2017年11月10日，布契拉提（Buccellati）正式进军中国市场，并在上海恒隆广场开设了首家精品店。当晚，品牌宣布章子怡女士成为布契拉提品牌大使。此后，章子怡逢出席重要活动必佩戴布契拉提（Buccellati）的珠宝。

章子怡佩戴布契拉提珠宝闪耀第九届澳门国际电影节



2017年12月22日，章子怡女出席第九届澳门国际电影节，凭借在电影《罗曼蒂克消亡史》中的精彩演出，获得“第九届澳门国际电影节金莲花奖”最佳女主角。

当晚，章子怡女士身着一袭黑色连衣裙，佩戴了造型别致的Unica系列项链与手镯。项链的设计灵感源自意大利文艺复兴时期，布契拉提标志性的珠罗纱工艺在白金材质上完美呈现蜂巢结构，辅以211颗圆形明亮式切割钻石与花型贴饰，打造出这款艺术杰作。

腕间的Unica系列Abbraccio手镯，通过精致的手工雕琢，令黄金材质闪耀织物般的柔和纹理，三排镶嵌钻石的菱形白金装饰与黄金手环相拥，象征温暖而性感的拥抱；搭配同样采用了珠罗纱工艺的Prestigio系列镶钻吊坠耳环，点缀章子怡女士熠熠生辉的华贵光彩。

章子怡佩戴布契拉提珠宝出席《无问西东》观影盛典

2018年1月11日，章子怡佩戴布契拉提珠宝出席新片《无问西东》观影盛典，与观众一同观影，分享她在这部新作中收获的幸福和感动。

章子怡佩戴布契拉提Opera Color系列耳环，珍珠贝母的细腻光泽在干练中洋溢着优雅气息。叠戴的Macri Classica系列黄、白金手镯，与缠绕在腕间Opera Color系列项链，为整体造型赋予了别具一格的层次感。

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