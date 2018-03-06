奥斯卡90周年动用4500万颗仿水晶100周年不得上天？

导语：北京时间3月5日清晨，第90届奥斯卡颁奖礼在美国拉开大幕，此次恰逢奥斯卡90岁生日，从舞台到红毯上满是珠光宝气，光舞台就动用了4500万颗施华洛世奇仿水晶！红毯上女星身上一水儿的高级珠宝，这要是再过10年到了百年庆的时候不得舞台镶金边呀！编辑@YumengCheung[微博]

用4500万颗施华洛世奇水晶打造的奥斯卡舞台

舞美设计师Derek McLane自己虽然没得过一次奥斯卡，但是他已经是连续6年为奥斯卡设计舞台了，今年的90周年庆更得分外盛大隆重。这一点你从舞台就能深深地感受到啥叫极致奢华。此次舞台动用了4500万颗施华洛世奇水晶，制造出如水晶洞一般的闪耀效果，为了更好的对比今年有多奢华，听听去年用了多少颗施华洛世奇水晶你就知道了，去年采用了27120颗，有零有整，跟今年的数字实在没法比。

舞台不仅仅是一种形态，可以运用LED灯光全息投影等变化莫测

虽然今年追求了极致奢华，但是人家这个舞台设计还是有寓意的。虽然不像去年一样打造了Art Deco风格的舞台，今年的“水晶洞”造型更加抽象。而今年利用闪耀仿水晶打造的舞台想着重在光影游戏上下功夫，反射既是镜子回看过去，又有着光芒万丈的远照预示着未来。这也是Derek McLane希望呈现的在90周年之际的回望与展望。同时这个舞台又充满了现代艺术之感。

舞台结合LED大屏幕打造令人震撼的视觉体验

埃及风格的装饰柱子

配合LED和全息投影，舞台上的装置会迷幻观众的眼睛，你分不清哪些是真实的装置，哪些是虚拟的。

这一幕变化领来来自于电影《莫扎特传》

这一幕变换灵感来自于电影《莫扎特传》，如凡尔赛宫镜厅一样的设置，这六个反射板能够在舞台上旋转。而镜子的反面则是LED屏幕，可以播放显示被提名者的图像。如下图这样↓

播放显示被提名者的图像

百变的舞台也为第90届奥斯卡锦上添花。

百变的舞台

舞台如此极致奢华，变幻莫测，红毯上女星的珠宝也是华贵雍容，高级珠宝比比皆是，更有古董级艺术珠宝亮相。

Nicole Kidman身穿Armani Privé高级定制礼服

作为颁奖嘉宾亮相红毯的奥斯卡影后妮可-基德曼（Nicole Kidman）一袭Armani Privé高级定制蓝色礼服华丽迷人，总重超过84克拉的海瑞温斯顿钻石珠宝更使其成为当日红毯焦点。

妮可基德曼

海瑞温斯顿绮隐Secret Cluster高级珠宝系列钻石手链将多种美钻以不同角度巧妙镶嵌，排列出超然绰约的经典美学风格；Chandelier钻石耳环与椭圆形切工钻石线戒等多款臻品环绕耳畔指间，绝世光彩蕴涵其中，尽绽妮可摄人魅力。

海瑞温斯顿Chandelier钻石耳环总重约23.52克拉

海瑞温斯顿Tulip系列钻石手链，总重约12.86克拉

海瑞温斯顿绮隐Secret Cluster高级珠宝系列钻石手链，总重约37.62克拉

海瑞温斯顿椭圆形切工钻石线戒，总重约5.5克拉

曾以《女王》一片荣登奥斯卡影后宝座的73岁英国影星海伦-米伦（Dame Helen Mirren）身着Reem Acra礼服搭配Judith Leiber手包亮相奥斯卡红毯，同样担任当晚颁奖嘉宾，她一身蓝色礼服端庄优雅，气质非凡。

Helen Mirren身着Reem Acra礼服

此次她选择总价超过380万美元的海瑞温斯顿蓝宝石钻石项链与配套耳环，衬托卓然高贵风姿；搭配指间经典锦簇Winston Cluster系列钻石戒指，辉映瑰丽宝石光芒涟涟。

超过380万美元的海瑞温斯顿蓝宝石钻石项链与配套耳环

海瑞温斯顿蓝宝石钻石项链，总重约115.27克拉

海瑞温斯顿蓝宝石钻石耳环，总重约25.22克拉

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石戒指，总重约3.92克拉

颁奖季最大黑马影片《逃出绝命镇》女主角，美国影星艾莉森-威廉姆斯（Allison Williams）身着Armani Prive 2013秋冬高级定制系列礼服，佩戴海瑞温斯顿Water高级珠宝系列River钻石耳环与绚漪锦簇Sparkling Cluster系列钻石手链，一袭裸色长裙彰显优雅复古气质。

Allison Williams身着Armani Prive 2013秋冬高级定制系列礼服

绚漪锦簇Sparkling Cluster设计珠宝系列向品牌珍视的传统致敬，以圆形明亮式切工钻石与水滴型钻石勾勒锦簇图案，行云流水间绽放灵动光芒，为特别时刻增添奢华点缀。

Allison Williams佩戴海瑞温斯顿HarryWinston珠宝亮相亮相奥斯卡红毯

海瑞温斯顿Water高级珠宝系列River钻石耳环，总重约16.03克拉

海瑞温斯顿绚漪锦簇Sparkling Cluster系列钻石手链，总重约10.15克拉

国际影星萨尔玛-海耶克（Salma Hayek）当晚佩戴价值超过420万美元海瑞温斯顿钻石出席并担任颁奖嘉宾，以Mrs。 Winston钻滴耳环搭配逾11克拉椭圆形切工钻戒，盘发造型妩媚优雅，钻华光影之间烘托氤氲迷人之美。

Salma Hayek佩戴海瑞温斯顿钻石耳坠



海瑞温斯顿Mrs。 Winston钻滴耳环，总重约27.5 克拉，悉心镶嵌于铂金与黄18K金底座

海瑞温斯顿椭圆形切工钻戒，重约11.66克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

凭借大热美剧《使女的故事》一举获得2017艾美奖与金球奖视后的好莱坞女星伊丽莎白-莫斯（Elisabeth Moss） 佩戴总重超过50克拉的海瑞温斯顿钻石珠宝惊艳亮相，举手投足间璨然动人。

Elisabeth Moss

海瑞温斯顿绮隐Secret Combination高级珠宝系列钻石手链以卓然设计巧妙幻化成令人咏叹的绝妙组合，与耳畔、指间的精美珠宝交相辉映，盛放耀目光芒。

海瑞温斯顿Chandelier钻石耳环，总重约17.60克拉

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石戒指，总重约1.72克拉

海瑞温斯顿绮隐Secret Combination高级珠宝系列钻石手链，总重约33.42克拉

Mary J Blige佩戴Forevermark钻石耳坠格外闪耀。

Mary J Blige佩戴Forevermark钻石耳坠

凭借电影《伯德小姐 》提名奥斯卡最佳女主的西尔莎-罗南（Saoirse Ronan）身着CalvinKlein By Appointment定制系列礼服亮相红毯，她仅仅比“甜茶” 大一岁，却已经有三次个人提名奥斯卡了。

Saoirse Ronan身着CalvinKlein By Appointment定制系列礼服

Saoirse Ronan妹子佩戴卡地亚钻石系列耳环与卡地亚古董系列戒指出席奥斯卡颁奖礼。

佩戴卡地亚钻石系列耳环与卡地亚古董系列戒指

卡地亚古董系列戒指

卡地亚古董系列戒指

卡地亚钻石系列耳环

Danai Gurira为了配合自己佩戴的钻石choker，将头发用白色染成花纹搭配，实在是妙。

Danai Gurira

81岁老牌影星简·方达Jane Fonda身着BALMAIN礼服，佩戴萧邦Chopar珠宝亮相奥斯卡红毯。

Jane Fonda身着BALMAIN礼服

Jane Fonda佩戴萧邦Chopar钻石耳坠

艾玛-斯通（Emma Stone）身穿路易威登西服套装亮相奥斯卡红毯，“石头妹”一身西服裤装在一水儿晚礼服扎堆的女星中显得格外与众不同。

Emma Stone身着LV西服套装

Emma Stone佩戴LV高级定制珠宝。

Emma Stone佩戴LV高级定制珠宝

《穿普拉达的女王》、《明日边缘》女星艾米莉-布朗特（Emily Blunt）身穿Schiaparelli 2018春夏高定长裙搭配Judith Leiber手包及Sophia Webster高跟鞋，佩戴萧邦Chopard珠宝变花中仙子，亮相奥斯卡红毯。

Emily Blunt身穿Schiaparelli 2018春夏高定长裙

Emily Blunt佩戴萧邦Chopard蓝宝石珠宝。

Emily Blunt佩戴萧邦Chopard蓝宝石珠宝

凭借神奇女侠一角成为2017年度最卖座女明星的盖尔-加朵（Gal Gadot）作为本届奥斯卡颁奖典礼的颁奖嘉宾身着Givenchy 2018春夏高级定制系列礼服，佩戴Tiffany & Co. 蒂芙尼2018年Blue Book高级珠宝系列出席红毯。

盖尔-加朵（Gal Gadot）

27克拉铂金镶嵌海蓝宝石和钻石项链与深V长裙相得益彰，勾勒出盖尔-加朵的性感迷人魅力，同系列钻石戒指与项链交相呼应，焕发女性摄人美感。

盖尔-加朵佩戴Tiffany & Co.蒂芙尼2018年Blue Book高级珠宝系列

盖尔-加朵佩戴Tiffany & Co. 蒂芙尼2018年Blue Book高级珠宝系列

铂金镶嵌海蓝宝石与钻石项链，来自Tiffany & Co. 蒂芙尼2018 Blue Book高级珠宝系列

铂金镶嵌海蓝宝石与钻石戒指，来自Tiffany & Co. 蒂芙尼2018 Blue Book高级珠宝系列

凭借影片《伯德小姐》入围奥斯卡最佳导演奖提名的女导演格蕾塔-葛韦格（Greta Gerwig）佩戴Tiffany & Co. 蒂芙尼古董珠宝亮相红毯。

格蕾塔-葛韦格（Greta Gerwig）佩戴蒂芙尼珠宝亮相奥斯卡

耳畔和手指间点缀清透的钻石耳环和蓝宝石戒指，颈间搭配由路易斯-康福特-蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）设计的月光石项链，与礼服的珠绣设计完美辉映优雅散发宁静之美，蕴藏好运寓意的月光石更为这位独立女性增添一抹自信高雅。

铂金镶钻石、蓝宝石与月光石项链，来自Tiffany & Co.蒂芙尼古董珍藏库

Tiffany & Co. 蒂芙尼铂金镶蓝宝石与钻石戒指

Tiffany & Co.蒂芙尼铂金镶钻耳钉

此外，作为本届奥斯卡颁奖嘉宾的佐伊-达奇（Zoey Deutch）佩戴Tiffany & Co.蒂芙尼Extraordinary Colors of Tiffany高级珠宝系列的耳环和戒指，同时佩戴两枚温婉柔和的Aria和Enchant系列钻石戒指作为造型的点睛之笔。

佐伊-达奇（Zoey Deutch）佩戴蒂芙尼珠宝亮相奥斯卡

Tiffany & Co. 蒂芙尼铂金镶嵌紫锂辉石与钻石耳坠

Tiffany & Co. 蒂芙尼铂金镶嵌摩根石与钻石戒指

Tiffany & Co. 蒂芙尼Aria铂金镶钻戒指

Tiffany & Co. 蒂芙尼Enchant系列铂金镶钻涡纹图案戒指

Zendaya佩戴宝格丽钻石珠宝。

Zendaya

Zendaya佩戴宝格丽钻石珠宝

Ashley Judd佩戴古董典藏系列钻石珠宝。

Ashley Judd佩戴古董典藏系列钻石珠宝

Ashley Judd佩戴宝格丽珠宝

BVLGARI宝格丽古董典藏系列钻石项链

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