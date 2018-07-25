维密超模小KK与男友订婚晒自拍 无名指钻戒超抢镜

导语：小KK在微博晒出一张自拍照，证实自己已与男友订婚，并感谢网友的祝福。自拍照中左手无名指上的大钻戒超级抢镜。（来源：新浪时尚综合）

小KK晒钻戒

7月25日，维密超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照，并配文：“Thank you for the congratulations。 I am so happy！”证实自己已与男友订婚，并感谢网友的祝福。自拍照中的她穿吊带衣服，锁骨明显，左手无名指上的大钻戒超级抢镜。

网友也纷纷留言送祝福：“一定要幸福”、“爱你我的小kk”。

网友祝福

小KK可不仅限于维密走秀，这位超模平时竟然会去写代码，没错，写代码！所以小KK应该是最美程序员了，会码程序的维密天使！这一切都因为她有个投资新科技的富豪男友，小KK的男友是约书亚·库什纳（Joshua Kushner），Jo叔平时太低调了，好多人都不知道他是伊万卡的小叔子吧！现在美国第一女婿贾瑞德·库什纳的亲弟弟！

KK男友颜值也是相当可以啊！

小KK和男友Jo叔甜蜜出街，男才女貌应该是最好的形容了！

小KK和男友

小KK身高就有185，男友身高190，两人出街，简直就是“小巨人”组合！这一对大家相当看好，对于美国时尚圈娱乐界的感情偶像剧，也是始终跌宕起伏啊！比如傻脸娜和比伯。。。而小kk和男友已经相恋了5年！

小KK和男友

当日，小KK身穿纽扣吊带连衣裙，外披了一件针织衫，邻家小女孩的感觉！与T台上霸气的小KK完全不一样啊，果然在男友身边就变得小鸟依人了！Jo叔衬衫搭配休闲裤，这逆天大长腿！

小KK和男友

小KK穿了双黑色的芭蕾舞平底鞋，这两人出街简直就像在走T台！Jo叔，小KK和嫂子伊万卡一家经常往来，关系都非常融洽，可见小KK和Jo叔是如此的低调，有这样给力的亲戚！

小KK平时的私服搭配借鉴度很高，不像一些街拍博主，堆砌一些奢侈品牌在身上，换成普通人穿根本穿不出去！

小KK的搭配

小KK的搭配大多是简约的基础单品重复利用，这样的一身格纹小西装外套搭配阔腿牛仔裤，今年春天最IN的Style！很多MM也会这么穿，简约低调有气质！小KK因为个子高，选择的还是那双平底鞋，个子小的MM们可以换上高跟鞋，更具有时髦范儿！

小KK的搭配

这身透露着小性感的连衣裙，也是非常有看点啊！开叉和露肩的设计，打破了本身的沉闷感，黑色作为基础色，白色包边设计，小KK穿这一身气场全开！

网友们纷纷在呼喊，小KK也该和男友结婚了！谈了五年也差不多了！