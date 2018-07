维密超模小KK与男友订婚晒自拍 无名指钻戒超抢镜

导语:小KK在微博晒出一张自拍照,证实自己已与男友订婚,并感谢网友的祝福。自拍照中左手无名指上的大钻戒超级抢镜。(来源:新浪时尚综合)

小KK晒钻戒

7月25日,维密超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照,并配文:“Thank you for the congratulations。 I am so happy!”证实自己已与男友订婚,并感谢网友的祝福。自拍照中的她穿吊带衣服,锁骨明显,左手无名指上的大钻戒超级抢镜。

网友也纷纷留言送祝福:“一定要幸福”、“爱你我的小kk”。

网友祝福

小KK可不仅限于维密走秀,这位超模平时竟然会去写代码,没错,写代码!所以小KK应该是最美程序员了,会码程序的维密天使!这一切都因为她有个投资新科技的富豪男友,小KK的男友是约书亚·库什纳(Joshua Kushner),Jo叔平时太低调了,好多人都不知道他是伊万卡的小叔子吧!现在美国第一女婿贾瑞德·库什纳的亲弟弟!

KK男友颜值也是相当可以啊!

小KK和男友Jo叔甜蜜出街,男才女貌应该是最好的形容了!

小KK和男友

小KK身高就有185,男友身高190,两人出街,简直就是“小巨人”组合!这一对大家相当看好,对于美国时尚圈娱乐界的感情偶像剧,也是始终跌宕起伏啊!比如傻脸娜和比伯。。。而小kk和男友已经相恋了5年!

小KK和男友

当日,小KK身穿纽扣吊带连衣裙,外披了一件针织衫,邻家小女孩的感觉!与T台上霸气的小KK完全不一样啊,果然在男友身边就变得小鸟依人了!Jo叔衬衫搭配休闲裤,这逆天大长腿!

小KK和男友

小KK穿了双黑色的芭蕾舞平底鞋,这两人出街简直就像在走T台!Jo叔,小KK和嫂子伊万卡一家经常往来,关系都非常融洽,可见小KK和Jo叔是如此的低调,有这样给力的亲戚!

小KK平时的私服搭配借鉴度很高,不像一些街拍博主,堆砌一些奢侈品牌在身上,换成普通人穿根本穿不出去!

小KK的搭配

小KK的搭配大多是简约的基础单品重复利用,这样的一身格纹小西装外套搭配阔腿牛仔裤,今年春天最IN的Style!很多MM也会这么穿,简约低调有气质!小KK因为个子高,选择的还是那双平底鞋,个子小的MM们可以换上高跟鞋,更具有时髦范儿!

小KK的搭配

这身透露着小性感的连衣裙,也是非常有看点啊!开叉和露肩的设计,打破了本身的沉闷感,黑色作为基础色,白色包边设计,小KK穿这一身气场全开!

网友们纷纷在呼喊,小KK也该和男友结婚了!谈了五年也差不多了!