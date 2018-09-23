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时装粥Vol.11 | 在米兰秀场，除了白癜风还有国际“麻辣鸡”

时装粥Vol.11 | 在米兰秀场，除了白癜风还有国际“麻辣鸡”
2018年09月23日 16:36 新浪时尚
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　　导语：从纽约、伦敦到米兰，Prada、Fendi、Versace这些老牌扛把子终于开场。但T台上下一些时尚边缘的“美”，又来挑战键盘侠们的心理防线了。比如肤色斑驳的白癜风女模、还有一路从纽约杀过来到“国际鸡”。（编辑：杜明伟）

Philipp Plein秀场上的Winnie HarlowPhilipp Plein秀场上的Winnie Harlow

　　首先是出现在Philipp Plein秀场上的加拿大籍超模，也是世界上唯一一个患有严重皮肤病的女模Winnie Harlow。

Philipp Plein秀场上的Winnie HarlowPhilipp Plein秀场上的Winnie Harlow
Philipp Plein秀场上的Winnie HarlowPhilipp Plein秀场上的Winnie Harlow
Philipp Plein秀场上的Winnie HarlowPhilipp Plein秀场上的Winnie Harlow

　　四岁开始，白癜风就开始蚕食Winnie Harlow的身体，从童年到成年，白癜风一直以一种恐吓者的身份陪着她一起长大。直到2014年参加美国《American Next Top Model》的电视节目，Winnie Harlow一跃成为最受观众喜爱的模特，肤色斑驳的身体好像再也不是她心理和事业的阻碍。

　　今年七月，也是Winnie Harlow的爆发月，拿下了N刊杂志封面。

英国的《GRAZIA》英国的《GRAZIA》
土耳其的《ELLE》土耳其的《ELLE》
土耳其的《ELLE》土耳其的《ELLE》
俄罗斯版的《Lofficiel》俄罗斯版的《Lofficiel》

　　公布与说唱歌手Winnie Harlow恋情、确认登上今年维秘大秀，或者是带着“奶牛”，这样励志又稍显嘲讽的称号闯入时尚圈，免不了一场腥风血雨的争议。

       比如在有一阵没见的评论区网瘾少年，还是一如往常地敢爱敢喷。

　　@冷淡少女xi：我觉得她其实自己是瞧不起自己的肤色的，又怕别人说她。所以她一直提自己的肤色，想堵住别人的嘴也想显得自己与众不同。

　　@爱吃草莓怪我咯：她人品超级差，看过全美超模的都懂。

　　@Lenoxonel：看ANTM认识了她，的确性格是真的有问题，看节目的时候巨烦她，不过也能理解。

　　至于Winnie Harlow入选维秘......既有质疑的声音，也有几股旧“恩仇”一起出现。

　　@BenDeLaCreme：看超模的时候就非常讨厌她，要说防范欲太强就算了。业务能力也低下。

　　@脸红的思勋期：维秘已经不管其他了，只要话题度够就行。

　　@yuzukiiiii：感觉她根本就不是想好好比赛，总是我得了病我该的好处的态度，戏精本人了，撕遍整季。

　　但不管怎么讲，能把不完美变成“优势”也是件很厉害的事，更何况现在时尚圈的靶心，早已不再是单一的上流人群，性别、体型、国籍也早就不能成为“美国梦”、草根群众明星路的绊脚石。

　　这次在米兰，Winnie Harlow除了以模特的身份出现在秀场，还以嘉宾的身份助阵了Fendi和Byblos专场秀。

Winnie Harlow助阵Byblos专场秀Winnie Harlow助阵Byblos专场秀
Winnie Harlow助阵Byblos专场秀Winnie Harlow助阵Byblos专场秀
Winnie Harlow助阵FendiWinnie Harlow助阵Fendi

　　置身水深火热的评论区，总感觉要摇滚、又要超现实的Philipp Plein秀场也变得......硝烟四起......

Philipp Plein 2019春夏米兰时装周Philipp Plein 2019春夏米兰时装周
Philipp Plein 2019春夏米兰时装周Philipp Plein 2019春夏米兰时装周
Philipp Plein 2019春夏米兰时装周Philipp Plein 2019春夏米兰时装周
Philipp Plein 2019春夏米兰时装周Philipp Plein 2019春夏米兰时装周

　　同样是在米兰，同样是在时装周。最怕的就是那种，来了就倔强着不走，从纽约打飞的来看秀的.....“危险鸡”？

　　这次已经不能用纽约麻辣鸡来称呼Nicki Minaj了，而是国际版麻辣鸡，简称国际鸡。

Versace秀场外的Nicki MinajVersace秀场外的Nicki Minaj
Versace秀场外的Nicki MinajVersace秀场外的Nicki Minaj
Versace秀场外的Nicki MinajVersace秀场外的Nicki Minaj
Versace秀场外的Nicki MinajVersace秀场外的Nicki Minaj

　　秀场内，麻辣鸡和一起来看秀的Rita Ora ，把Versace穿出了中东石油风，穿越到了《唐伯虎点秋香》。或者在国产大戏在《秋菊打官司》里应该也很入画。

　　可以不要随便把本该穿在身上的裹胸戴到头上好吗？

　　你有考虑过胸的感受吗？

Rita Ora 现身Versace秀场外Rita Ora 现身Versace秀场外
Rita Ora 现身Versace秀场外Rita Ora 现身Versace秀场外
Rita Ora 现身Versace秀场外Rita Ora 现身Versace秀场外

　　谁能把这两位大姐的中东裹胸绑头风和Versace联想在一起？

Versace 2019米兰春夏时装周Versace 2019米兰春夏时装周
Versace 2019米兰春夏时装周Versace 2019米兰春夏时装周
Versace 2019米兰春夏时装周Versace 2019米兰春夏时装周
Versace 2019米兰春夏时装周Versace 2019米兰春夏时装周
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　　是纽约误解了意大利，还是麻辣鸡误解了Versace？

　　虽然关于时尚的讨论，已经不再仅仅是线条柔美、皮肤白皙的传统美，一些挣脱传统之外的骨相也开始有了新的称呼：“高级”美。

　　但Winnie Harlow的皮肤，对屏幕前网瘾少男少女精神、生理的双重考验，就有点过于......深刻了；至于麻辣鸡，最容易听到的可能就是：“不是所有牛奶都叫特仑苏。”

　　@懒狗欧美音乐：危险x

　　@barbiezhong：你鸡的乳贴要露出来惹

　　相比麻辣鸡和Winnie Harlow，对于时尚的圈内圈外人，T台上的时装即使是塑造出再多风格各异的性格和形象，显得更容易接受起来。

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周
Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周
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　　就像男性设计师Roberto Cavalli视角下的现代女性，轻薄到能看到肌肤也好、响亮的色彩和深色皮肤赞扬出的野性也好。

　　女人啊，再百变也还保留着异性相吸的原始美，即使选择做一支野百合，也会有撒哈拉的春天等着你。

 　　还有当她们既想可爱又想酷的时候。部落纹样、现代条纹、纯色的自由和硬朗，有的是办法把他们规矩成各种模样。

Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周
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　　比T台更吸引网瘾少年欢迎的，还有看秀明星。这次在Roberto Cavalli 和Philosophy di Lorenzo Serafini 秀场上就成功捕捉到来宋佳和乔欣。

　　如果时装周排期太满、理解起来太难，那本国明星亲自跑秀当一次“试衣模特”，不就是举国上下直男直女审美里，做梦都想成为的模样吗。

　　点击链接重温往期时装粥：

      时装粥Vol.10 | 要不要试试burberry式捆绑

　　时装粥Vol.9 | T台妆一不小心和王菲撞脸了？

　　时装粥Vol.8 | 这是一个略显羞耻的伦敦时装周

　　时装粥Vol.7 | 纽约完结篇：霸屏纽约的老干妈和撞脸林永健女模

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