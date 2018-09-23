时装粥Vol.11 | 在米兰秀场，除了白癜风还有国际“麻辣鸡”

导语：从纽约、伦敦到米兰，Prada、Fendi、Versace这些老牌扛把子终于开场。但T台上下一些时尚边缘的“美”，又来挑战键盘侠们的心理防线了。比如肤色斑驳的白癜风女模、还有一路从纽约杀过来到“国际鸡”。（编辑：杜明伟）

Philipp Plein秀场上的Winnie Harlow

首先是出现在Philipp Plein秀场上的加拿大籍超模，也是世界上唯一一个患有严重皮肤病的女模Winnie Harlow。

Philipp Plein秀场上的Winnie Harlow

Philipp Plein秀场上的Winnie Harlow

Philipp Plein秀场上的Winnie Harlow

四岁开始，白癜风就开始蚕食Winnie Harlow的身体，从童年到成年，白癜风一直以一种恐吓者的身份陪着她一起长大。直到2014年参加美国《American Next Top Model》的电视节目，Winnie Harlow一跃成为最受观众喜爱的模特，肤色斑驳的身体好像再也不是她心理和事业的阻碍。

今年七月，也是Winnie Harlow的爆发月，拿下了N刊杂志封面。

英国的《GRAZIA》

土耳其的《ELLE》

土耳其的《ELLE》

俄罗斯版的《Lofficiel》

公布与说唱歌手Winnie Harlow恋情、确认登上今年维秘大秀，或者是带着“奶牛”，这样励志又稍显嘲讽的称号闯入时尚圈，免不了一场腥风血雨的争议。

比如在有一阵没见的评论区网瘾少年，还是一如往常地敢爱敢喷。

@冷淡少女xi：我觉得她其实自己是瞧不起自己的肤色的，又怕别人说她。所以她一直提自己的肤色，想堵住别人的嘴也想显得自己与众不同。

@爱吃草莓怪我咯：她人品超级差，看过全美超模的都懂。

@Lenoxonel：看ANTM认识了她，的确性格是真的有问题，看节目的时候巨烦她，不过也能理解。

至于Winnie Harlow入选维秘......既有质疑的声音，也有几股旧“恩仇”一起出现。

@BenDeLaCreme：看超模的时候就非常讨厌她，要说防范欲太强就算了。业务能力也低下。

@脸红的思勋期：维秘已经不管其他了，只要话题度够就行。

@yuzukiiiii：感觉她根本就不是想好好比赛，总是我得了病我该的好处的态度，戏精本人了，撕遍整季。

但不管怎么讲，能把不完美变成“优势”也是件很厉害的事，更何况现在时尚圈的靶心，早已不再是单一的上流人群，性别、体型、国籍也早就不能成为“美国梦”、草根群众明星路的绊脚石。

这次在米兰，Winnie Harlow除了以模特的身份出现在秀场，还以嘉宾的身份助阵了Fendi和Byblos专场秀。

Winnie Harlow助阵Byblos专场秀

Winnie Harlow助阵Byblos专场秀

Winnie Harlow助阵Fendi

置身水深火热的评论区，总感觉要摇滚、又要超现实的Philipp Plein秀场也变得......硝烟四起......

Philipp Plein 2019春夏 米兰时装周

Philipp Plein 2019春夏米兰时装周

Philipp Plein 2019春夏米兰时装周

Philipp Plein 2019春夏米兰时装周

同样是在米兰，同样是在时装周。最怕的就是那种，来了就倔强着不走，从纽约打飞的来看秀的.....“危险鸡”？

这次已经不能用纽约麻辣鸡来称呼Nicki Minaj了，而是国际版麻辣鸡，简称国际鸡。

Versace秀场外的Nicki Minaj

Versace秀场外的Nicki Minaj

Versace秀场外的Nicki Minaj

Versace秀场外的Nicki Minaj

秀场内，麻辣鸡和一起来看秀的Rita Ora ，把Versace穿出了中东石油风，穿越到了《唐伯虎点秋香》。或者在国产大戏在《秋菊打官司》里应该也很入画。

可以不要随便把本该穿在身上的裹胸戴到头上好吗？

你有考虑过胸的感受吗？

Rita Ora 现身Versace秀场外

Rita Ora 现身Versace秀场外

Rita Ora 现身Versace秀场外

谁能把这两位大姐的中东裹胸绑头风和Versace联想在一起？

Versace 2019米兰春夏时装周

Versace 2019米兰春夏时装周

Versace 2019米兰春夏时装周

Versace 2019米兰春夏时装周

Versace 2019米兰春夏时装周

是纽约误解了意大利，还是麻辣鸡误解了Versace？

虽然关于时尚的讨论，已经不再仅仅是线条柔美、皮肤白皙的传统美，一些挣脱传统之外的骨相也开始有了新的称呼：“高级”美。

但Winnie Harlow的皮肤，对屏幕前网瘾少男少女精神、生理的双重考验，就有点过于......深刻了；至于麻辣鸡，最容易听到的可能就是：“不是所有牛奶都叫特仑苏。”

@懒狗欧美音乐：危险x

@barbiezhong：你鸡的乳贴要露出来惹

相比麻辣鸡和Winnie Harlow，对于时尚的圈内圈外人，T台上的时装即使是塑造出再多风格各异的性格和形象，显得更容易接受起来。

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周

Roberto Cavalli 2019春夏米兰时装周

就像男性设计师Roberto Cavalli视角下的现代女性，轻薄到能看到肌肤也好、响亮的色彩和深色皮肤赞扬出的野性也好。

女人啊，再百变也还保留着异性相吸的原始美，即使选择做一支野百合，也会有撒哈拉的春天等着你。

还有当她们既想可爱又想酷的时候。部落纹样、现代条纹、纯色的自由和硬朗，有的是办法把他们规矩成各种模样。

Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周

Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周

Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周

Philosophy di Lorenzo Serafini 2019米兰春夏时装周

比T台更吸引网瘾少年欢迎的，还有看秀明星。这次在Roberto Cavalli 和Philosophy di Lorenzo Serafini 秀场上就成功捕捉到来宋佳和乔欣。

如果时装周排期太满、理解起来太难，那本国明星亲自跑秀当一次“试衣模特”，不就是举国上下直男直女审美里，做梦都想成为的模样吗。

点击链接重温往期时装粥：

时装粥Vol.10 | 要不要试试burberry式捆绑

时装粥Vol.9 | T台妆一不小心和王菲撞脸了？

时装粥Vol.8 | 这是一个略显羞耻的伦敦时装周

时装粥Vol.7 | 纽约完结篇：霸屏纽约的老干妈和撞脸林永健女模