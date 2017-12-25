移动客户端

愉悦自我岂止一面 STELLA LUNA 2018春夏新品

2017年12月25日 12:38 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：2017年12月20日法国当代设计师女鞋品牌STELLA LUNA于北京三里屯C5 Space发布2018春夏系列新品。

　　以全球化视角和独特前卫的女性观点，STELLA LUNA新一季鞋款设计呈现出丰富多面且充满情绪的全新样貌。以”愉悦自我”的女性声明带出2018年度张#YOUDONTKNOWME ，以”PROJECTION”映射的概念作为主张背后的创意来呈现当代女性多面貌的丰富内心。

　　在现场通过投影技术展示了6个风格迥异、特点鲜明的艺术空间，力求在互动中展现美的千万种魅力，同时深入了解STELLA LUNA WOMEN的多面性 — 坚毅、性感、优雅、自信…诠释当代女性强烈的自我个性和真实面貌。

　　本季春夏新品系列是创意总监Capucine Safyurtlu加入STELLA LUNA品牌后带来的第四个系列，以实验性的精神将品牌一系列标志性元素进行了新的品味创作，成就了本季主推的DOUBLE RING、PEARL RING BOW、SCUBA、EVENTAIL系列的崭新形象，结合四个系列的设计特点以抽象建筑、巴黎霓虹、冲浪海滩及梦幻红磨坊四个主题空间的形式呈现，以极富艺术感和独具互动性的表达，展现女性不同的趣味面貌及个性魅力，从而挖掘并释放STELLA LUNA WOMEN潜藏的多面之美。

STELLA LUNA 2018春夏新品 STELLA LUNA 2018春夏新品

　　抽象建筑线条轮回起伏的影像一如DOUBLE RING系列用条带及金属双环编织出的酷感前卫和性感优雅！

　　以标志性的STELLA BUCKLE为灵感而设计的STELLA DOUBLE RING将两个精致环扣通过捆绑的皮质条带展现利落细节与时髦态度，在环环相扣之间，拥抱女性双面自我。

STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品
STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品

　　蝴蝶结、珍珠的美妙投射出夜晚置身于巴黎街头的耀眼霓虹之像，让人回想起那些属于Josephine Baker华丽而奢靡的不眠之夜。

　　作为经典STELLA BOW的又一次创新延续，2018春夏PEARL RING BOW系列以浪漫复古的珍珠缀以经典蝴蝶结元素，将人们带回时髦难忘的80年代，尽情演绎极致浪漫的女性特质。

STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品
STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品

　　迎面而来的海浪与沙滩影像，一秒带你进入南加州的夏日海滩，没有什么比冲浪、潜水更能找到释放自我、追逐自由的愉悦感！

　　本季最为独特的系列当属以冲浪板为设计灵感的SCUBA，明丽色块与运动感剪裁，将美国西海岸的时髦热情注入STELLA LUNA。

　　STAY BALANCED， STAY FEARLESS是STELLA LUNA WOMEN自由无畏又追求平衡的另一面。

STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品
STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品

　　最具法式优雅与传统巴黎手工艺特色的EVENTAIL系列，于空间中运用红与黑的光影投射，释放出犹如梦幻的红磨坊般浓烈而华丽的内在情绪。

　　2018春夏EVENTAIL系列沿用之前的传统折纸元素，在设计上更为大胆，以繁复的褶皱如花朵般绽放包裹在脚踝，展现更加自然随性又层次丰富的STELLA LUNA WOMEN内心。

STELLA LUNA 2018春夏新品STELLA LUNA 2018春夏新品

　　如果四个主题空间还让你意犹未尽，那么进入Room5：2018春夏的新品展示区，感受从STELLA LUNA巴黎showroom传递而来的浓浓法式魅力。

　　以原始木制/藤编等材质作为装置的展台，是STELLA LUNA对文化与生活最原始状态的尊敬。

　　创意总监Capucine Safyurtlu于本季推出全新的STELLA LUNA莓红色和红色混搭经典黑、白，是对“巴黎式优雅”的别致诠释，设计师更从多元文化中获得全新灵感，以原始狂热的夏季海滩与光影奢靡DISCO为设计主轴，让每一双鞋履都能完美演绎STELLA LUNA WOMEN的多面魅力。

　　而作为整个艺术展示与新品预览的结尾，最后的Room 6为每位参观者提供了定制化的投影互动体验， 可根据自己的喜好与心境，从之前4个不同主题的投影灯片中挑选符合自我个性的场景，于光影投射中留下独属于STELLA LUNA的真实自我！

　　STELLA LUNA 2018夏系列新品，力求通过不同个性色彩和风格款式，让每一位STELLA LUNA WOMEN轻松转变造型，同时展现她们的丰富心情。不论是时髦/经典/愉悦/性感/各种风格，都能从STELLA LUNA 找到适当的表达方式。美有千万种，你岂止一面！

　　[STELLA LUNA鞋履品牌介绍]

　　STELLA LUNA品牌诞生于2006年。一个积累了世代生产和手工艺经验的家族，一支欧洲设计团队，一种只挑选意大利皮革的坚持，一位受过严格机械和设计训练的创始人，在2016年加入一位带有浓厚法式风情及熟知女性需求的法国创意总监Capucine Safyurtlu，这些要素构建而成的独特组合，共同奠定了品牌的基因。风格上品牌力求法式摩登和功能的多样性，秉承真正的手工技艺，尽心确保所有高跟鞋的舒适度。

　　如今STELLA LUNA不仅在亚洲地区早已享有美誉，巴黎也已于2012年陆续开设3家精品门店，并进驻老佛爷百货。今年品牌更扩张至香港和美国，进入LANECRAWFORD和BARNEYSNEWYORK等精品百货。

标签: STELLA LUNA春夏新品

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

街拍：三里屯潮拍时髦穿搭 让美女瞬间成为宅男女神

三里屯颜值街拍，北京的天气越来越冷，每个女孩的衣柜都少不了一件抵御寒风的大衣，选对了适合自己的大衣，你也能穿出好身材。女人是最爱自己容貌的，因为在现代社会，女孩子的容貌已经在影响着女人的命运。[详细]
2017年12月25日 08:39
街拍 穿搭 三里屯 美女 大衣

热巴扎着高马尾，身穿白色针织连衣裙，身材凹凸有致

[详细]
2017年12月25日 04:16
马尾 连衣裙 身材 白色 巴扎

“龙女郎”张蓝心素颜亮相机场 卡其色大衣束腰露小气腿身材高挑

2017年12月25日讯，北京，近日，张蓝心现身机场，她身穿卡其色大衣束腰露小细腿，素颜戴眼镜低调到认不出。[详细]
2017年12月25日 08:07
张蓝心 素颜 机场 大衣 卡其色

街拍: 露背装美女优雅出门, 紧身裤让我肃然起敬

[详细]
2017年12月20日 10:36
美女 紧身裤 露背装 裙子 优雅

大尺度红毯着装之韩国女星篇

[详细]
2017年12月19日 16:15
韩国女星 礼服 着装 身材 黑色