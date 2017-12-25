愉悦自我岂止一面 STELLA LUNA 2018春夏新品

导语：2017年12月20日法国当代设计师女鞋品牌STELLA LUNA于北京三里屯C5 Space发布2018春夏系列新品。

以全球化视角和独特前卫的女性观点，STELLA LUNA新一季鞋款设计呈现出丰富多面且充满情绪的全新样貌。以”愉悦自我”的女性声明带出2018年度张#YOUDONTKNOWME ，以”PROJECTION”映射的概念作为主张背后的创意来呈现当代女性多面貌的丰富内心。

在现场通过投影技术展示了6个风格迥异、特点鲜明的艺术空间，力求在互动中展现美的千万种魅力，同时深入了解STELLA LUNA WOMEN的多面性 — 坚毅、性感、优雅、自信…诠释当代女性强烈的自我个性和真实面貌。

本季春夏新品系列是创意总监Capucine Safyurtlu加入STELLA LUNA品牌后带来的第四个系列，以实验性的精神将品牌一系列标志性元素进行了新的品味创作，成就了本季主推的DOUBLE RING、PEARL RING BOW、SCUBA、EVENTAIL系列的崭新形象，结合四个系列的设计特点以抽象建筑、巴黎霓虹、冲浪海滩及梦幻红磨坊四个主题空间的形式呈现，以极富艺术感和独具互动性的表达，展现女性不同的趣味面貌及个性魅力，从而挖掘并释放STELLA LUNA WOMEN潜藏的多面之美。

STELLA LUNA 2018春夏新品



抽象建筑线条轮回起伏的影像一如DOUBLE RING系列用条带及金属双环编织出的酷感前卫和性感优雅！

以标志性的STELLA BUCKLE为灵感而设计的STELLA DOUBLE RING将两个精致环扣通过捆绑的皮质条带展现利落细节与时髦态度，在环环相扣之间，拥抱女性双面自我。

STELLA LUNA 2018春夏新品

STELLA LUNA 2018春夏新品

蝴蝶结、珍珠的美妙投射出夜晚置身于巴黎街头的耀眼霓虹之像，让人回想起那些属于Josephine Baker华丽而奢靡的不眠之夜。

作为经典STELLA BOW的又一次创新延续，2018春夏PEARL RING BOW系列以浪漫复古的珍珠缀以经典蝴蝶结元素，将人们带回时髦难忘的80年代，尽情演绎极致浪漫的女性特质。

STELLA LUNA 2018春夏新品

STELLA LUNA 2018春夏新品

迎面而来的海浪与沙滩影像，一秒带你进入南加州的夏日海滩，没有什么比冲浪、潜水更能找到释放自我、追逐自由的愉悦感！

本季最为独特的系列当属以冲浪板为设计灵感的SCUBA，明丽色块与运动感剪裁，将美国西海岸的时髦热情注入STELLA LUNA。

STAY BALANCED， STAY FEARLESS是STELLA LUNA WOMEN自由无畏又追求平衡的另一面。

STELLA LUNA 2018春夏新品

STELLA LUNA 2018春夏新品

最具法式优雅与传统巴黎手工艺特色的EVENTAIL系列，于空间中运用红与黑的光影投射，释放出犹如梦幻的红磨坊般浓烈而华丽的内在情绪。

2018春夏EVENTAIL系列沿用之前的传统折纸元素，在设计上更为大胆，以繁复的褶皱如花朵般绽放包裹在脚踝，展现更加自然随性又层次丰富的STELLA LUNA WOMEN内心。

STELLA LUNA 2018春夏新品

如果四个主题空间还让你意犹未尽，那么进入Room5：2018春夏的新品展示区，感受从STELLA LUNA巴黎showroom传递而来的浓浓法式魅力。

以原始木制/藤编等材质作为装置的展台，是STELLA LUNA对文化与生活最原始状态的尊敬。

创意总监Capucine Safyurtlu于本季推出全新的STELLA LUNA莓红色和红色混搭经典黑、白，是对“巴黎式优雅”的别致诠释，设计师更从多元文化中获得全新灵感，以原始狂热的夏季海滩与光影奢靡DISCO为设计主轴，让每一双鞋履都能完美演绎STELLA LUNA WOMEN的多面魅力。

而作为整个艺术展示与新品预览的结尾，最后的Room 6为每位参观者提供了定制化的投影互动体验， 可根据自己的喜好与心境，从之前4个不同主题的投影灯片中挑选符合自我个性的场景，于光影投射中留下独属于STELLA LUNA的真实自我！

STELLA LUNA 2018夏系列新品，力求通过不同个性色彩和风格款式，让每一位STELLA LUNA WOMEN轻松转变造型，同时展现她们的丰富心情。不论是时髦/经典/愉悦/性感/各种风格，都能从STELLA LUNA 找到适当的表达方式。美有千万种，你岂止一面！

[STELLA LUNA鞋履品牌介绍]

STELLA LUNA品牌诞生于2006年。一个积累了世代生产和手工艺经验的家族，一支欧洲设计团队，一种只挑选意大利皮革的坚持，一位受过严格机械和设计训练的创始人，在2016年加入一位带有浓厚法式风情及熟知女性需求的法国创意总监Capucine Safyurtlu，这些要素构建而成的独特组合，共同奠定了品牌的基因。风格上品牌力求法式摩登和功能的多样性，秉承真正的手工技艺，尽心确保所有高跟鞋的舒适度。

如今STELLA LUNA不仅在亚洲地区早已享有美誉，巴黎也已于2012年陆续开设3家精品门店，并进驻老佛爷百货。今年品牌更扩张至香港和美国，进入LANECRAWFORD和BARNEYSNEWYORK等精品百货。