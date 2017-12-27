自由蜕变无界新生 Sun Tomorrow 2018秋季发布会

导语：2017年12月26日，中国童装品牌Sun Tomorrow在杭州举办了2018年秋季新品发布会。活动当天，模特身着品牌 2018全新系列服装，为现场嘉宾呈现了一场异彩纷呈的盛装表演，CEO杜壮红先生也现场与众多业内伙伴共同分享了Sun Tomorrow未来转型战略——让自由无界的品牌愿景成为Sun Tomorrow未来发展主线，不仅着眼于童装世界，更把品牌目光投向深远市场。

Sun Tomorrow品牌CEO杜壮红先生2018秋冬发布秀活动现场致辞

Sun Tomorrow 2018年秋季新品发布会的现场以白色作为主背景色，以蝴蝶之翼作为舞台设计灵感元素。极简的白色T台之上，数块从空而落的透明纱幔置于其中，在音乐的环绕中，灯光在纱幔之上投射出无数蝴蝶翅膀振动的效果，充满了空灵之感。完美契合2018秋季新品的华丽与优雅的同时，也寓意品牌全新转型战略的一次完美飞跃与升华。

Sun Tomorrow 2018秋冬新品发布会秀场

Sun Tomorrow 2018年秋季新品主要有两大系列——华丽黑白S系列和华丽运动U系列。以黑白色系为主题的S系列，运用了大量材质对比手法，在丝绒、网纱、金色质感面料、亮片、蕾丝面料的运用下，激荡出黑白经典配的新意思。极富设计感的拼接，使光感科技面和充满潮流感的廓形完美结合，缔造出感染力十足的穿着效果。同时，强烈的材质对比和打破陈规的搭配还带来了“华丽示弱”的二次元惊喜，令华丽隆重和随和好穿达成和谐无界。如华丽光泽的丝绒面料外套，搭配网纱半身裙；拥有女生特质的粗花呢法风套装，会与运动卫衣作为内搭并搭配运动鞋；收身纤细的可贴身毛衣与背带皮裙搭配等等，都让人发现自由运动元素在本系列中的点睛之笔。

Sun Tomorrow 2018秋冬华丽黑白S系列走秀

而在更为大胆的U系列中，运动亮色和多元街头元素成为各种惊喜的主角。采用荧光色条撞色、密实昂贵的“大机重工绣”和炫目的珠片绣，以及大量高明度色彩：大红、亮蓝、明黄等的运用，在侧重点各不相同的多种针织面料基底上，展现“华丽运动”的自由潮流感。让人惊喜的还有涵盖多重分支的朋克系列造型，在无界突破年龄次元的同时，亦为Sun Tomorrow倾情飞跃象限的品牌理念示现最佳范例。

Sun Tomorrow 2018秋冬华丽运动U系列走秀

作为中国内地童装品类的颠覆性品牌，Sun Tomorrow的风格自由无界且穿着优雅舒适，一直是童装界特立独行的存在。在当天的秋季发布会现场，人们则见证了Sun Tomorrow品牌对此做出的升华。在颠覆童装的年龄限制和打破儿童与成人的二元对立之后，Sun Tomorrow散发出犹如阳光般无所阻碍的自由和无界。据悉，Sun Tomorrow将会在今后两年的时间内，不遗余力地将其“全球首个无界穿着哲学品牌”的定位推广至潮流人士心中，用形而“尚”的设计理念为时尚界注入新元素。

模特共同演绎Sun Tomorrow 2018秋冬新品

Sun Tomorrow不仅拥有做好产品的初心与实力，更有信心作为中国童装第一梯队，率先做好品牌战略转型，以更加丰富和落地的品牌动作，实现Sun Tomorrow的升级与蜕变。在即将到来的2018年，这家来自中国杭州的服装企业将推出业内具有变革意义的品牌强势发展计划，涵盖业界、市场、推广、产品、销售、传播、服务各个方面，让中国服装走向世界，让童装品类拥有高知名度、高发展潜力的服装品类，让Sun Tomorrow成为未来十年中国最具成长价值的童装品牌。