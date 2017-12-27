悦享极简惬意而生 Skandiastyle北欧荟快闪店登陆香港时代广场

导语：简约纯粹，历久弥新，缔造北欧别具一格的风格时尚。精致前卫的设计塑形，将以人为本、自然为心的人文情怀与生活理念细腻融入日常的每一鲜活细节。

作为北欧风尚新鲜载体的Skandiastyle北欧荟于12月22日首次现身香港铜锣湾时代广场，将斯堪的纳维亚的新锐设计与优质生活理念悦意呈递予亚洲消费者。

位于香港时代广场五楼的Skandiastyle北欧荟快闪店

快闪店

从五感出发，以自然为灵感，简约与可持续的理念渗透进北欧人生活的方方面面，形成了舒适、摩登、时髦且极具人情味的独特体验。位于香港时代广场五楼的Skandiastyle北欧荟快闪店如同北欧生活的缩影，将少即是多的理念淋漓展现，精致还原斯堪的纳维亚极简惬意的生活风尚。原生木材构筑简练大方的陈列空间，极尽纯粹的色调点缀简洁实用的格架，自由跳跃的创意使视觉与功能完美融合，打造自然真切的北欧风情。

Skandiastyle北欧荟汇集北欧国家的前沿时尚和生活方式品牌

快闪店内精心甄选30逾北欧风格品牌，集结潮流时尚的男女时装，优雅精致的配饰包履，以及简约舒适的家居单品，让远在欧陆尽头的前卫风格触手可及。瑞典家居品牌Design House Stockholm不拘固型，将平凡常物经创想设计重新诠释，让生活与灵感碰撞出先锋奇想。来自丹麦的Designers Remix时装一贯以雕塑和建筑为灵感，将现代主义与功能主义精妙糅合，制定出极简摩登的时尚规则。以简洁线条、立裁廓形设计而闻名的瑞典时装品牌Whyred，风格源于艺术和音乐，令每一件单品都有着不屈潮流和不易过时的特质。同样来自瑞典的时尚品牌Hope风格低调却品质出众，舒适简练的剪裁与纯正干净的色彩随性打造多元时尚形象。丹麦潮牌What Brand承继北欧优良简洁的设计，赋予单品出乎意料的新颖创意，将经典与创新巧妙结合为潮流单品。而以细节见长的丹麦皮草品牌Oh！ by Kopenhage Fur以精选皮毛材质和高水准工艺制作为核心，加以幽默元素及大胆创造，让皮毛焕发全新的青春活力。

店内服装展示

店内包展示台

Skandiastyle北欧荟精粹丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛等北欧国家的前沿时尚和生活方式品牌，汇聚服装配饰、时尚家居等北欧时兴单品，以优雅诠释精致，以简约彰显品质，通过线上及线下双重渠道，以丰富多彩、创意无限的内容将斯堪的纳维亚设计的热忱传递给亚洲顾客，打造独树一帜的购物体验。创始人黄雅曦女士表示，Skandiastyle北欧荟不单纯为亚洲消费者带来购买北欧产品的便利，更希望通过自身的平台传播一种新颖精致的生活文化。“‘Hygge’这个词来自于丹麦，大致是安宁、闲适、暖意、推崇自然并享有快乐的心情和生活方式，让人们聚集在一起，享受生活中美好的人和事。Skandiastyle北欧荟希望通过别具北欧风情的美学设计，斯堪的纳维亚半岛的潮流风尚，以及充满人文情怀的互动体验，将‘hygge’传递给亚洲消费者，令他们感受生活、热爱生活，最终构建独具个性的自我表达。”

店内手表展台

有趣装饰

北欧风装饰

Skandiastyle北欧荟快闪店甄享北欧时尚精品，特供独家优惠折扣，带您深度探索北欧摩登的精致与时髦，体悟极简而极致的现代风尚。