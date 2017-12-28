LALABOBO芝麻街跨界合作 时装周斩获双奖震撼冬日

导语：2017年冬季LALABOBO的彩色王国迎来了新成员，与LALABOBO带有着同样的American Style的芝麻街家族系列重磅来袭！

LALABOBO联手国际知名卡通形象Sesame Street（芝麻街），推出一系列美式风格的时尚单品。

《芝麻街》的成功首先发源于创作者对禁忌的打破，从一开始的观众定位上，《芝麻街》就显示出了它的独特和标新立异，这一特性恰好与LALABOBO拒绝平庸勇于挑战的DNA不谋而合。

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列 2018全新上市

可爱的“Cookie Monster甜饼怪”、“Elmo艾摩”等卡通形象深受大朋友+小朋友的喜爱，趣味的欢快感给冬天带来了愉悦与活力！

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

最“普通”的单品，最考验热门程度。你的帽衫到底有多与众不同？让闪亮的Elmo来告诉你！芝麻街中最著名的红色小毛人，他可是家喻户晓的“超级明星”噢！想跟他一样红？那就把它穿在身上吧！

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

明艳色彩的红、蓝色织带棒球夹克，双面穿着的设计是否让你觉得充满惊喜？美式造型的经典配色与当下最流行的字母织带设计，将潮流元素融合统一，多变的造型从拥有这件棒球夹克开始！

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

背带裤是减龄神器，LALABOBO带给你能改造一切牛仔裤的神器！最时髦的背带适合任何你觉得boring的裤子，当然这条牛仔裤可不无聊~满满的亮片绣让可爱的Elmo更加立体生动~Say Hi to fashion！

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

芝麻街是American Style的Icon鼻祖，碰撞的色彩，是卡通界拥有抓人眼球神奇能力的原因之一。憨态可掬的Cookie Monster终于上场，带来与饼干一样让人爱不释手的时尚元素。

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

满印短裙套装，俏皮的感觉给你青春洋溢的气息，字母织带设计是潮流必备装饰，LALABOBO最性感的小短裙搭配Elmo的表情包，给你的冬季带来快乐的好心情！

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

LALABOBO X Sesame Street芝麻街跨界系列

LALABOBOxSesame Street芝麻街跨界系列现已隆重上市！而更值得庆祝的是，LALABOBO在2017年“梅赛德斯-奔驰中国国际时装周中国时尚大奖年度颁奖典礼”上，荣获双奖，好事成双！

LALABOBO凭借 2018春夏系列“如梦泡影”，获得“最佳时尚品牌”奖

LALABOBO2018春夏系列秀场回顾

LALABOBO2018春夏系列秀场回顾

关键词：泳池，亮片，梵文，潮流

此次LALABOBO的设计主题是“如梦泡影”，整个秀场被布置成泳池，上演了一场泳池大趴。碧蓝的泳池与鲜艳的亮片交相辉映，现场一片沸腾。

LALABOBO2018春夏系列秀场回顾

本次时装周秀场灵感来源于潜入水中的记忆，控制呼吸，光通过水折射进来，时间仿佛在这一刻静止。泳衣样式与亮片短裙、卫衣结合，大胆的创意和刺激的视觉让人直呼精彩。

颁奖典礼现场，LALABOBO品牌创始人——设计总监于茜子，获得“中国十佳设计师”大奖

LALABOBO此次中国国际时装周斩获双奖，开始潮流新时代的狂欢！LALABOBO的设计理念及设计产品得到了时装周评委的肯定，面对消费升级、商业变革和科技革命带来的颠覆性冲击，品牌不拘一格勇于创新的精神会一直坚持并发扬下去！