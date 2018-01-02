UE MIXTAPE用音乐带你漫游于城际

导语：UE从始至终都是城市的探索者。通过镜头我们记录下了每一次的冒险，攀上高楼、深入地下；利用文字我们表达了城市探险者们的经历和想法，关于生活、关于探索。我们设计出每一款 UE 服饰，目的是为你的城市探索护航。

而在城市探索的道路上，UE 作为先驱者，不仅做到专业，我们更努力开创城市探索的新纪元。

现在，我们想通过音乐，带你领略不同城市的意蕴?

MIXTAPE_BEIJING

MIXTAPE_SHANGHAI

MIXTAPE_TOKYO

关于 UE MIXTAPE

此次我们邀请了 DJ Puzzy Stack，用他在探索城市的过程中，对城市形成感情及印象，将不同的声音、音乐组合并修饰，形成了一张富有个人特色的 UE MIXTAPE。在这张 UE MIXTAPE 中，你会听到三个城市的声音，分别是东京、上海和北京。我们用音乐，漫游于城际之间。

PUZZY STACK Q&A

Q：为什么选择北京、上海、东京三个城市制作音乐混音集？灵感来自于哪里？

A：我认为这三个城市在亚洲应该是极具代表性的。选择东京，是因为我一直很欣赏东京的生活方式，混乱、丰富、高速，以及他们对一切事物巨细靡遗的追求；而在上海，一个国际化的城市涵盖了形形色色的艺术形式，这些艺术形式和文化相互作用相互发酵，同一种事物随时可能产生出不一样的结果和感受；北京，这是一座文化底蕴极其深厚的城市，包罗万象，每天你对他都有一个新的理解。当然这里也是我永远的家，我爱我家。

Q：你如何混合不同的音乐并制作成具有城市的代表性的 Mixtape？

A：在这三个 Mixtape 中你能明显听到属于这三个城市的声音。

在北京你会听到京胡悠扬的琴声，然而辛劳的打拼也是必不可免的，夹杂着北京日新月异的飞速变化在这个 Mixtape 里完美的体现了出来。南方的上海更加舒适，灯红酒绿环绕着整个上海滩，但这里又不失一帮推陈出新的年轻人，他们不断带领着追随者去聆听一个又一个立体的音符以及冲击他们的视觉，最后你又听到了上海本土的声音，琵琶犹如瀑布一般流进你的耳朵，你瞬间能感受到一丝惬意。东京快节奏的生活方式在以 Footwork 为主的这第三个 Mixtape里展现的淋漓尽致，但又不乏来自日本的声音，这个城市带给你的享受是非比寻常的，从外在到内在融会贯通，无数的新概念在这里崛地而起。这也让这三个 Mixtape 产生了鲜明的对比。

Q：你认为音乐和城市探索有什么联系？

A：我认为这是一种互相影响的关系，在我们对城市不断地探索中你会找寻老声音也会发现新声音，这些声音五味杂陈，嬉笑怒骂无一不被包含其中，也是一座城市成长的见证。在未来，还有许多未知的声音等着我们去挖掘，一声叹息，一次开怀大笑，这都影响着我们对城市探索前进的步伐，亦是我们在城市探索中迷之珍贵的宝藏。

UE MIXTAPE 产品推荐

如果一座城市有声音，必定也能根据声音描绘出相应的图景。我们此次就根据 MIXTAPE 的音乐，用 UE 黑标产品搭配出三套富有城市风格的探索装备。

NORTH FACE北面BLACK SERIES FOR BEIJING

MEN‘S CITY INS PULLOVER

作为内搭，特殊押纹使得套头衫具备绝佳的保暖功能，同时达到防风的效果。棉服的设计符合北京处处供暖的穿衣习惯，颜色上也选择最亲民的军绿色，更具有京城的气息。

NORTH FACE北面BLACK SERIES FOR SHANGHAI

摩登的上海，适合不合常规的穿搭，轮廓线条的羽绒马甲搭配防风防水的牛仔夹克，碰撞出奇妙的时尚感。上海多变的气温，可以尝试不同衣物的多层叠穿，黑标的外套具备防水、防风、透气的科技功能。

NORTH FACE北面WOMEN‘S URBAN KIMONO DOWN

以和服为灵感的黑标 KIMONO 作为东京的城市定番最好不过了，前瞻性的日式设计，填充优质的羽绒，以酒红色为基调，仿佛身处东京的霓虹灯光下。?

关于PUZZY STACK

自幼学习京剧的他凭借着对音乐极强的理解力于2013年在北京开始他的DJ之旅，并与好友Bloodzboi创办每周一次的低音派对，现在他拥有两个派队：S！LK & 生肉。仅一年间，他就已经在 Dada Bar，Lantern Club 等多家主流，地下俱乐部演出并受到多名知名DJ的肯定，在Bass音乐方面他的造诣颇丰，无论Trap， Grime， Club Trax，还是Footwork等都运用自如，游刃有余。 他曾参加Boiler Room的演出展现了他独有的风采。他的mix曾在英国Radar Radio的黄金时段播出。这也为他赢得了与 Daedelus，Traxman，Sinjin Hawke，Zora Jones，UZ，Hucci， Eli-jah，Skilliam，Gaika，Flava D，Visionist，DJ Paypal，Air max 97等知名DJ，音乐人同台的机会。

2016年获Timeout Beijing年度DJ优胜奖。

关于THE NORTH FACE北面

The North Face成立于1966年，是美国上市公司VF集团的重要一员，总部位于美国加利福尼亚州一个获得LEED百金级认证的节能环保产业园内， 致力于为户外运动员的每一次严酷探险提供专业装备。

“The North Face”这个名称源于山上最冷、最难攀爬的北坡。形象来源是Half Dome，这座来自美国加利福利亚州Yosemite National Park（优胜美地国家公园）里的山峰，因此中文名为“北面”，意味着探索最难最险的户外精神。1997年，The North Face采用全新的宣传标语——“探索永不停止”，从此成为品牌最重要的精神口号。

作为当今全球户外运动领导品牌，The North Face以经过运动员测试探索、适应各类户外需求的产品帮助世人探索、挑战人类潜能的极限；与此同时，品牌始终致力于保护户外环境，通过各类可持续发展项目将人类对自然环境所产生的影响降到最低。The North Face产品在全球各地优质专业运动零售商店有售。

关于THE NORTH FACE URBANEXPLORATION

THE NORTH FACE UE 是一个定义城市户外的全新概念，意在把户外运动带进城市中，为城市探险家们提供更加优质的装备。UE 保持着 TNF 品牌永不停止的探索精神，并融入对城市的理解，将 TNF 不同支线的产品收录店里售卖，也会推出相对独立的产品，是一个定位在城市里的概念店铺。