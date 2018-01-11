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意大利内衣品牌Intimissimi推出2018新春特别款

2018年01月11日 19:30 新浪时尚
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　　导语：不要错过Intimissimi今年推出的新春特别款！今年的新春特别款包括全红色成套内衣与网状、蕾丝配以性感肩带的黑色女士内衣系列。

　　作为送礼佳品，Intimissimi以实惠的价格配以高品质产品的完美搭配，陪你共同庆贺这个喜庆欢乐的中国新年。从1月27日至2月25日，线下门店更有新春优惠活动，每笔消费即赠50元红包，可用于下一次购买正价商品，有效期至3月31日。同时，如果买满599元，即赠春节情人节特别版定制内裤一条，数量有限，先到先得。

Intimissimi今年推出的新春特别款Intimissimi今年推出的新春特别款
全红色成套内衣全红色成套内衣
全红色成套内衣全红色成套内衣
黑色女士内衣系列黑色女士内衣系列
全红色内衣全红色内衣
红色新春特别款红色新春特别款

　　Intimissimi产品价格范围：

　　女士

　　文胸 （RMB 199 –RMB 599）

　　内裤 （RMB 69 –RMB 359）

　　连体衣 （RMB 269 – RMB 629）

　　内衣 （RMB 129 – RMB 1599）

　　睡衣 （RMB 269 – RMB 1199）

　　男士

　　内裤 （RMB 169 – RMB 199）

　　居家服 （RMB 149 – RMB 359）

　　关于Initimissimi

　　Intimissimi是意大利成功的集团公司Calzedonia S.p.A 旗下的众多品牌之一。Intimissimi有其丰富的成就与非凡的历史，自1996年创立起便已成为欧洲内衣市场的领导者。Intimissimi的女式内衣，成就了每个女人的日常梦想。风格简洁而优雅时尚，远离繁杂和喧嚣。高品质的产品、浪漫的情怀和非凡的想象力的完美结合，使其产品赢得全球顾客的青睐。品牌系列呈现一种清新自然的版型；极其贴心细腻并与时俱进。无以媲美的性价比，精准的设计和对时尚的不懈探究，结合高品质物料和面料的应用，使品牌系列能够走在时尚和潮流的前面。让Intimissimi引以为荣的是，它拥有一个全球范围内最广泛的连锁店网络，其商店形象是一个充满激情，舒适而品味独特的充满活力的世界的代表。Intimissimi的销售网络分布于40多个国家，多达1503个店铺。

标签: 内衣女士内衣意大利Intimissimi

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