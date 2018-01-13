花样凹造型 明星潮人都离不开这双黑色休闲鞋

导语：如果只能选一个颜色，也许很多人的首选会是黑色。黑色作为经典的象征，宠冠时尚圈，一直被各路时尚设计师、潮人明星所挚爱。

ECCO以优质皮革，对黑色鞋履进行重新定义，让选择困难的你，只需要一双简约而不简单的ECCO SOFT 8柔酷8号黑色皮质休闲鞋，就能在这个冬日，毫不费力演绎出百变风格，无论是在机场希望匆忙中不失时尚范儿，还是在街头的休闲时光里让更多人回眸瞩目，亦或是在咖啡厅来点小小的文艺情怀，这款明星鞋履，都堪称你理想的出行“伴履”。

机场亦秀场，简洁大气是关键

机场亦秀场，怎样才能让你的机场LOOK更胜一筹？除了常规的靠华服来争宠之外，再告诉你一个低调又奢华的秘诀——那就是你脚上的鞋，有一双合适各种造型的鞋子，绝对瞬间完爆你的机场LOOK。

还在用华服PK？不好意思，你OUT了！机场LOOK必不可少的身影，是简洁大气，这双百搭单品休闲鞋，可谓是不折不扣的机场凹造型利器，穿上普通的修身牛仔裤，上衣既可以穿紧身小外套，也可以外搭极具廓形感的大衣，舒适的脚感更为紧凑的旅途带去一丝轻盈与从容，又能满足时髦人士的需求。

1月5日，刚过完17岁生日的易烊千玺在长沙参加湖南省艺术类联考引起大量粉丝围观。在前往机场途中，易烊千玺穿着黑色中高领打底衫，红黑条纹套头衫外搭配深色棉服，补丁牛仔裤配上ECCO这款黑色皮质休闲鞋，虽是一身的低调舒适随意，但卷起的裤脚又凸显出偶像少年的潮流时尚之心。在综艺节目中被誉为“长腿奶爸”的中国击剑队队员董力近日现身机场，一身休闲装配上这款黑色休闲鞋，潮感十足，又有着大男孩的温暖亲切。“文艺女神”江一燕在机场时，戴上着今季流行的彩色亮片太阳镜，ECCO这款黑色皮质休闲鞋的白色底边，正好为整个黑色造型带来一丝清爽随性感。

青年偶像易烊千玺

中国击剑队队员、演员董力

知名演员、音乐创作人江一燕

“气质小花”金晨也选用这款休闲鞋，让机场LOOK造型尽显动感风尚。留着利落短发的知名演员王珞丹则在机场等候登机时，以黑色皮质休闲鞋，搭配黑色休闲西服套装，干练优雅，略带性感。

知名演员、模特金晨

知名演员王珞丹

既是精致美少年的泛娱乐艺人，又是文化公司高管的黄靖翔，用红黑格纹休闲外套搭牛仔裤，加上这一季时尚型男的标配——ECCO SOFT 8柔酷8号黑色皮质休闲鞋，休闲时尚的同时尽显青年才俊的稳重，瞬间俘虏万千迷妹。孙伊涵与邵玉菲不辜负美好的“大长腿”，紧身牛仔裤配短款外套，休闲感十足，黑色白底的休闲鞋，凸显傲人长腿，打造羡煞旁人的黄金比例。

泛娱乐艺人黄靖翔

知名模特、演员孙伊涵

知名模特邵玉菲

一双得力的鞋子，除了能打造时尚感外，鞋子所带来的穿着体验也尤为重要。这款ECCO SOFT 8柔酷8号黑色皮质休闲鞋，贴合双足的鞋楦设计以及直接注塑的PU大底，让你享受裸足般的穿着体验。一整日舒适脚感，再远的“履”行都能轻松应对。或许，这才是易烊千玺、江一燕、王珞丹、赵茜、黄俊捷、蔡乙嘉、大型偶像男团ZERO-G组合多位成员等一众明星艺人们把这款鞋子作为机场首选鞋履的关键！

知名模特、演员、国际比基尼小姐大赛中国冠军/全球亚军赵茜

青年演员黄俊捷

新生代艺人蔡乙嘉

大型偶像男团ZERO-G成员斯然

大型偶像男团ZERO-G成员铭亮

街头造型，让活力时尚为你留住TA的目光

在洒满阳光的街头，尽情释放活力的人儿，搭配时尚简约的风格，才能为你留住TA的目光，这双ECCO SOFT 8柔酷8号黑色皮质休闲鞋，简约设计，不凡品质，彰显属于你的独特风格，为造型加分。

“魅力女神”张馨予，有着独特女中音华语流行歌手张碧晨，以及人跟歌声一样甜的来自马来西亚的歌手陈永馨，还有张维娜、陈小纭、厉嘉琪、陈胤妃这些小花们，因为脚上的这双ECCO黑色休闲鞋的搭配，时而可爱，时而率性，在阳光下更加充满活力，为造型加分。

知名演员、歌手、模特张馨予

华语流行乐歌手张碧晨

马来西亚歌手陈永馨

青年演员陈小纭

双语主持人/演员Lisa陈胤妃

青年演员厉嘉琪

男艺人们更是对这款ECCO SOFT 8柔酷8号黑色白底皮质休闲鞋钟爱有加，他们不但在拍戏中穿，上节目中穿，在日常生活中也是“爱不释脚”，从SMG知名主持人李灏哲、“古装男神”刘帅良、到集歌手演员于一身的叶项明，以及 CORN ONE男子偶像演唱组合、新生代艺人张植绿等，这些满溢着青春荷尔蒙的男生们，更因这款鞋履尽显动感风尚，不论是小鲜肉的可爱造型，还是街头潮酷范儿，都能和谐搭配，彰显个人魅力。

流行歌手、演员叶项明

青年演员刘帅良

青年演员张植绿

SMG主持人李灏哲

男子演唱组合CORE ONE

咖啡时光，更添一份舒适与惬意

冬日难得空闲的周末，约上三两好友，去街头咖啡厅品味一杯热咖啡，翻阅一本好书，对于艺人们来说，实属难得。放轻松，休闲的装束，自然少不了这款ECCO SOFT 8柔酷8号黑色皮质休闲鞋的陪伴。黑色鞋面、白色鞋底的北欧简约设计，无以形容的高舒适度穿着体验，让我们在这个充满文艺情怀的午后时光里，在街角的咖啡厅喝上一杯香浓咖啡，或倚靠窗前津津有味地翻阅那本一直未念完的书，适享这恬静自如的悠然时刻。

青年演员陈宥维

青年演员宋文作

MTV双语/时尚主持人郭涛

青年演员张维娜

时尚美妆博主林大伦

青年演员殷叶子

作为北欧丹麦鞋履及皮具品牌，ECCO一直致力于将舒适与风格完美结合。这双百搭、舒适又吸睛的鞋子——ECCO SOFT 8柔酷8号皮质休闲鞋，彰显现代休闲风尚，采用优质牛皮搭配北欧简约设计，以百搭简约取胜。直接注塑一体成型的动态舒适鞋底，带来舒适的穿着体验，不但是明星的挚爱，也得到了消费者的支持，在新浪风格大赏中获得“2017年度最佳休闲鞋履”的称号。或许你拥有了那么多双的休闲鞋，那么现在你可以看看，你是否缺少这么一双真正值得拥有的花样凹造型鞋款。

ECCO SOFT 8 MEN’S 柔酷8号男鞋系列

ECCO SOFT 8 LADIES 柔酷8号女鞋系列

关于ECCO：

ECCO，作为北欧丹麦鞋履及皮具品牌，一直致力于将舒适与风格完美结合。其成功源于符合人体工学的产品设计及优质皮革。ECCO是世界上为数不多完全达到资源垂直整合模式的制鞋公司之一——采用自上而下的营运模式——即从皮革原料的生产，到设计研发和产品制造，再到批发和零售终端，每个环节都由ECCO直接监管。

2017年，ECCO已在全球88个国家拥有超过14，000家销售点；在中国，拥有超过1000个销售点。成立于1963年的丹麦知名家族企业，ECCO在全球各地拥有20，000多名员工。