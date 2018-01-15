JORYA 2018春夏系列新品发布

导语：从北半球的冬季飞抵遥远的澳大利亚昆士兰黄金海岸，在极度澄净的蓝天碧海间，JORYA 2018春夏全新系列，以一个漫游者的视角和姿态，带你聆听自然与新生的故事。

JORYA 2018春夏全新系列

1月11日，知名高端女装品牌JORYA在北京三里屯发布了2018春夏系列新品，众多主流时尚媒体、造型师及时尚达人齐聚现场，一同欣赏了品牌系列新作。

JORYA在北京三里屯发布了2018春夏系列新品

JORYA在北京三里屯发布了2018春夏系列新品

发布会现场

发布会现场

新季系列以自在游弋的度假时光为灵感，浪漫印花、细腻材质与灵动的廓形以不同方式交织呈现，于简洁雅致的空间中生动陈列，展现出品牌的独特设计与非凡匠心。

浪漫印花

精致与优雅是JORYA的精髓所在。每一处细节的处理都有着丰富的质感，充满生命力，将轻盈质地与精湛的手工艺融合交织。光泽绒感均匀的毛羽呈现出华丽的风格质地，经立体刺绣，细腻而富有层次；领口、胸前与裙摆精致细腻的捏褶，从造型到针线固定，都源自工艺师们灵动的双手。

精致与优雅

面料与剪裁设计的完美结合，延续了JORYA一贯的浪漫气质，真丝乔其纱、雪纺纱等面料遵从女性优雅身形的剪裁，柔软飘逸，释放女性曼妙活力的气息。

春夏气息的自然主义风格元素大量融入，生机勃勃的奥斯汀玫瑰、苏伊希花藤等元素，结合暖调赭红、粉蜡色等多元尝试，让本季的设计丰富而生动。

自然主义风格元素大量融入

丰富而生动的服装

本季配饰系列亦令人耳目一新，时下热门昆虫、动物ICON以不同形式呈现，如钉珠蝴蝶、刺绣独角兽等，富于个性。

本季配饰系列

柔美的特质与纯净的线条，于微风摇曳之间释放出灵动生息，正是本季JORYA的主题基调，将度假女郎的曼妙、优雅展露无遗。