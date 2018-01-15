Brooks Brothers两百周年庆闪耀佛罗伦萨男裝周

导语：2018年1月10日晚，被誉为美国经典服装品牌的Brooks Brothers为庆祝品牌诞生200周年，选择了在以Palazzo Vecchio（韦奇奥宫）作为伸展台的Pitti Uomo佛罗伦萨男裝中一展品牌风采，这是Brooks Brothers 200周年悠久历史上的一个重要而辉煌的里程碑，同时亦为今年200周年庆典的一系列活动揭开序幕。

Brooks Brothers发布会现场

此次品牌走秀的T台设计，运用了Brooks Brothers标志性的海军蓝及金色，完美诠释了Brooks Brothers经典款式所具有的现代感及对革新者的致敬。当朝气和时髦与经典元素相遇的时候，时空关联感油然而生。其中的一些元素早在100年前就已出现，但仍历久弥新。在意大利爱乐乐团53名演奏家所全新演绎的Alicia Keys之Empire State of Mind乐声中，51名模特将45套男装LOOK以及8套女装LOOK完美诠释。

T台设计用了Brooks Brothers标志性的海军蓝及金色

女装系列出自品牌创意总监Zac Posen

本季的女装系列出自品牌创意总监Zac Posen之手，其中传递的混搭哲学亦贯穿始终，透露了Brooks Brothers在女装方面的审美意趣。而品牌主席&首席执行官Claudio Del Vecchio先生和他的家人也出现在了 Zac Posen身边，由此可见品牌对当天盛事以及女装系列的重视程度。

女装look展示

而在本次女装look的展示中，还包括了优雅的燕尾服，紫红色丝绸缎子的睡衣，以及粗花呢材质的夹克和与之搭配的带图案小毛衣。

Pitti Uomo佛罗伦萨男装展的造型

此次Pitti Uomo佛罗伦萨男装展的造型包括-线条流畅的精致西装伴以束腰装扮、与品牌的外套系列一同出现的毛衣搭配，令人惊喜的还有再度回归人们视线的品牌标志性驼毛马球外套，以及被运用到不同组合中的海军条纹所带来的超越学院风之酷感。此外，Brooks Brothers更是借鉴了品牌最富盛名的拥趸Fred Astaire先生的风格，将自家标志性的条纹领带当成腰带，使人不禁发出会心一笑。通过模特们的展示，我们发现系列中的颇多单品，都体现了品牌采用兼具技术与性能的面料。其中最醒目的是一款结构复杂、两面可穿又极致轻盈的战壕风衣。

Brooks Brothers一直被誉为美国‘经典’品牌，但品牌创办人Henry Sands Brooks （1772-1833） 却是一名反传统主义者。在他的朋友圈当中，Henry是一名极具时尚触觉和丰富影响力的表现者，是公认的‘时尚达人’。他总是在曼哈顿的购物中心四处搜罗最新颖的时尚款式作为灵感，为顾客制作出富有创新设计且品质优越的服装系列。

男装展示

Brooks Brothers所推出的诸多服装款式不仅早已成为经典永恒的标志，还对时装界产生着深远影响。这其中包括海军风的运动夹克衫、反向条纹领带和短款西装。在1896年，Brooks Brothers所设计的扣领衬衫‘Original Polo? Button-Down Oxford’成为了现今运动服装的象征。在十九世纪中叶，品牌更是突破传统，率先提供成衣系列，引入了款式新颖的设计，回应时代的需要，掀起了成衣时装的热潮。

而后，Henry 将品牌传承给了他的儿子Elisha、 Daniel、 Edward 以及 John，品牌因此正式命名为‘Brooks Brothers’。四兄弟可以算是最早期的时尚达人，在时装界上均享负盛名。他们四个都继承了父亲对时装的热忱，热衷于剪裁工艺。从过往200年至今，品牌一直与时俱进，为变化多端的时代设计出不同系列的服装，并抱着‘尊重传统，放眼未来’的理念，追求优质而创新的时装。

让我们一同向这位美国时装界传奇人物- Henry Sands Brooks致敬。

关于布克兄弟

1818年，Brooks Brothers‘布克兄弟’ 诞生于美国，成为第一家提供成衣服装的美国经典品牌，一直都是美式服饰的典范 ，更是一个具有‘优质用料’、‘服务至上’及‘创新设计’的品牌权威。

在近两个世纪以来，Brooks Brothers‘布克兄弟’享有‘总统御衣’的美誉，自林肯总统开始，几乎每一位美国总统都爱穿Brooks Brothers‘布克兄弟’西装及其服饰系列。

作为美国历史最悠久的服装零售商品牌，Brooks Brothers始终坚守着自己的传统和价值，在不同的年代一直是 - 并将继续是 - 一种生活方式。