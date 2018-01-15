马爹利名士“PARTY不止于此”释放派对好奇心

导语：2017年1月12日，北京。一场由法国著名干邑品牌马爹利在中国电影导演中心举办的颠覆派对，吸引了全城的派对追逐者们的到来。

马爹利名士“Party，不止于此“

马爹利名士“Party，不止于此“

这辆满载着派对奇思妙想的神秘“列车”一路途径厦门、广州、成都和上海，终于驶达北京。嘉宾们与马爹利名士“下一站，不止于此”一起演绎派对新玩法。在当晚的活动中，吸睛无数的马爹利名士“派对列车”以出人意料的方式登临现场，源自广告大片中的派对新玩法，也终于揭开了神秘面纱。派对现场充满着前所未见的新奇元素，宾客们的感官在时而未来、时而梦幻的氛围中被不断颠覆，伴随着越夜越强的音浪，派对被推向高潮。作为新奇派对的引领者，马爹利名士“下一站，不止于此”以无限创意将品牌“好奇于心”的主旨诠释得淋漓尽致。马爹利诚邀派对嘉宾们一起发现更多未知乐趣，用好奇心颠覆派对想象。

颠覆派对，刷新好奇

随着夜幕时分的降临，这场派对盛事也拉开了序幕。在这片充满光影艺术魅力的建筑中，马爹利名士的到来也将与它碰撞出更多意想不到的奇妙故事。嘉宾们佩戴“派对列车”的专属登陆手环，跟随金燕侍者的引领，进入到一个全新的、颠覆感官的奇幻空间，一个充满未知惊喜的夜晚即将开启。

马爹利名士“Party，不止于此“的现场充满创意，颠覆想象

突如其来的黑暗环境极大地勾起了嘉宾们的好奇心，随着马爹利名士派对列车破开黑暗，横空出世，一切派对规则和框架都被打破。明暗、动静的瞬间变换为嘉宾们带来了巨大的感官冲击，源源不断的派对好奇心释放出无边想象力，所有人对派对的认识又一次被振奋，被刷新。在干邑香气与变幻灯光中，嘉宾们或在深邃神秘的“海底世界”与美人鱼共舞，或在“冰山世界”的清冷气息中回归纯净淡然，或在“火山世界”尽情释放派对火热能量，或在“未来世界”中来一次想象之旅。带有金燕标识的专属手环也随着周身环境不断变换色彩，让嘉宾们沉浸于马爹利名士所缔造的奇妙世界。

马爹利名士“Party，不止于此“的现场抛开派对的界线

夜色愈浓，派对的热度也逐渐攀升，正当嘉宾们为现场不断发现的惊喜所吸引之时，舞台灯光倏然又陷入黑暗，所有人的目光被吸引到吧台。聚光灯下，又一列马爹利名士派对列车的独特子弹车头穿越光影迷雾，载着舞者与电子音乐先锋DJ耀眼登场。两位DJ互为应和，用电音的双重震撼让派对现场燃至沸腾。舞者们挥舞着派对旗帜，引领嘉宾跟随音浪一起尽情摇摆，身体力行地去探索更多未知派对魅力。舞动的间隙，嘉宾们还可为自己选上一杯专属饮品。无论是由马爹利名士调配而成的各色鸡尾酒，或是坐席上拱形艺术瓶身的马爹利XO，都为派对塑造着灵感，更为嘉宾开启味蕾上的全新享受。现场愈发强劲的音浪和灼热的现场气温将这个打破边界的派对之夜推向了高潮。

马爹利名士“Party，不止于此”派对为这个夜晚带来了多重的惊喜与颠覆

新奇创想，先锋派对

马爹利名士“下一站，不止于此”派对用意想不到的新奇创意让整个夜晚惊喜不停，颠覆不止。那些激荡着感官的电子音浪、先锋又奇幻的派对氛围，让人期待着马爹利名士用好奇心带来更多打破常规的派对新玩法。当晚的派对在狂欢中接近尾声，但创想不止的好奇之旅还将无停歇地开向下一个城市。马爹利始终坚信好奇心是探索未知、发现惊奇的源动力。马爹利名士亦用先锋创意将典雅之风与现代艺术风格完美结合，引领起派对的全新潮流。下一站，马爹利名士“派对列车”将继续突破派对边界，邀您一同以好奇心和想象力作能量，成就先锋派对缔造者。

马爹利名士“Party，不止于此”派对让每一位派对追逐者颠覆了对派对可能