永无止境非凡探索之旅 范冰冰现身曼谷助阵King Power Rangnam开幕

导语：2018年1月18日，泰国旅游零售集团——King Power Group（王权集团）宣布其重装翻新的旅游零售综合体King Power Rangnam盛大开幕，这座天使之城最新的2.2万平方米地标建筑投资总额为25亿泰铢（7400万美元），并将于1月19日正式向公众开放。

泰国地标性建筑King Power Rangnam

泰国地标性建筑King Power Rangnam

泰国地标性建筑King Power Rangnam

King Power Rangnam为泰国本土及全球旅行者提供了包罗万象的复合型旅行购物体验，旨在为每位尊贵的客人打造完美的终极一站式旅行目的地。其为全球眼光敏锐的旅客们汇聚了一系列顶尖奢华品牌，商品类目涵盖时装及配饰、腕表及珠宝、美妆及香水；以及于当地精选的道地手工艺品及旅游纪念品，高品质且原汁原味的泰国特色OTOP商品；而琳琅满目的街头美食坊亦将为那些寻找独特泰国风味的客人们提供绝佳的饕餮之选。此外，King Power Rangnam还配备有一系列高水准的知名国际餐厅，以及摩登现代化会议活动空间。

King Power Rangnam内部

King Power Rangnam内部

King Power Rangnam内的餐厅

汇聚东方风情与西方神韵的盛大开幕庆典邀请到泰国副总理Somkid Jatusripitak先生祝词，King Power集团亦在活动中隆重宣布其新任全球形象大使——范冰冰。

King Power全球形象大使——范冰冰

King Power全球形象大使——范冰冰

King Power全球形象大使——范冰冰

众多泰国顶级明星、艺术家以及各界名流齐聚庆典活动，当晚最精彩的庆祝活动包括：

- 序曲演出：来自英国的特技飞行气球表演；

特技飞行气球表演

特技飞行气球表演

-“旅行的精神”——一部原创综合大型演出：马术表演，一系列拟真4D高清多媒体及复杂灯光影音特效，泰国皮影戏艺术，以及由泰国顶级舞蹈编导Joe-Sutheesak Bhakdidheva设计编排的舞剧表演；

马术表演

马术表演

泰国皮影戏艺术

舞剧表演

舞剧表演

-由泰国顶级明星、艺术家和各界名流组成的红毯秀；

Chutimon Chuengcharoensukying

Nawat Kulrattanarak

Rachwin Wongviriya

Pakorn Chatborirak

-时装秀；

-著名歌手及流行乐队的精彩小型音乐会。

King Power Group首席执行官Aiyawatt Sriwaddhanaprabha先生表示：“重装开幕的King Power Rangnam将预示并引领泰国免税业务的新时代，King Power Rangnam亦无疑将成为泰国和曼谷的全新地标，它将提供奢华非凡的一站式购物体验及全球领先的一流服务，热情迎接来自本土及全球各地的宾客。这一新的里程碑将有助于提振泰国经济，并为泰国国家及旅游业树立长久积极的对外形象。”

King Power集团高层及开幕庆典重要嘉宾合影

King Power重要高层及新任全球形象大使范冰冰

# King Power Rangnam – 永无止境的非凡探索之旅 #

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