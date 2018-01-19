想要攻克白起李泽言许墨周棋洛 你都穿对了吗？

导语：最近，素来对感情生活缄口不言的低调姑娘们都在朋友圈晒起了新交的男朋友，他们分别叫：白起、李泽言、许墨、周棋洛。（内容来源：ELLE中文网）

本人李夫人。在此为大家整理了一份《钱与纸片人》，咳，《恋与制作人》的现实版造型攻略。四大男神type对号入座，记得，穿错衣服可是会撩错对象的哦！

1.白起（白飞飞）

整天飞来飞去的特警学长白起，是一个编织了少女们心中的“被拯救童话”的英雄形象。

永远对你开启全方位保护模式，无时无刻不在担心你的安危——

本夫人明明是秒接啊秒接！这小脾气是谁惯出来！不过...真的好喜欢啊！

当然还有最重要的一点，当然是制服诱惑咯！穿警服的学长简直苏到人神共愤！

BUT，怎么穿才能撩到看起来正义凛然的特警学长呢？别忘了白起的Evol技能是什么！

所以敲黑板划重点：一点要穿可以随风飘起的裙摆啊！

最好每次学长从风里赶来救你的时候，都是这样的画面——

所以轻盈飘逸的仙女裙绝对不能少！囤一打也不嫌多！

为了和经常穿单宁衬衫的学长更有CP感，可以在仙女裙外套一件牛仔外套，带着从校园中走出的一丝学生气，勾起学长的保护欲，可谓双重必杀技！

经常执行危险任务的白起，也需要一个可以和他并肩的勇敢女孩！

一件酷感硬朗的皮夹克也是仙女裙的好拍档，又酷又仙的双面女孩，对于工作紧绷生活单调的警察来说绝对有杀伤力！

最后，万事俱备，只欠东风！

2.李泽言（李怼怼）

明明喜欢得要死，却永远不会正面夸你的傲娇总裁。喜欢怼人，尤其喜欢怼你，怼完会转过头偷偷微扬嘴角。

虽然表面上冷冰冰从来没有好脸色，其实背地里很温柔。比如说，本夫人就是在这个地方陷落，走上了为“李总”氪金的道路。

会心一击有木有！

以开会、应酬为生活重心的华锐总裁李泽言，平时自然是西装革履的形象，苏得无以复加。穿了西装不壁咚，简直浪费。

对自己和他人都严苛要求的李总，对身为女朋友的你，却是无比娇惯和纵容的！

“新的一年，希望你可以慢慢开窍，如果不行也没关系，对于你，我的耐心还有很多。”

话是这么说，但李怼怼心里还是希望你快步跟上，可以作为与他并肩的另一半！所以，怎么能恃宠而骄，放松对自己的要求呢！服装造型都要跟上，作为李夫人的你可是要出席各种重要商务场合，应对各种社交需要啊！

备几套参加晚宴用的礼裙，外套一件质感大衣或皮草外套，就能以聪明的混搭应对冬季了。

如果当天没有特别的活动，装扮也要有品质感，切忌过于花哨张扬。低调的高级感才符合souvenir店长的品味！

适用于工作场合的小西装，搭配可以出入派对的礼裙，这样的混搭方案可以省掉为不同场合换装的麻烦。

一旦你这样穿，这位总裁大人一定冷冰冰得评价——不过如此！

开心有木有！

暗笑有木有！

深谙如何翻译李怼怼违心话的你，知道自己穿对了！美如天仙了！已经不能穿成这样去见其他男人了！（鼓掌）

3.许墨（许撩撩）

高智商科学家，到处撒爱的暖男一枚。深不可测的腹黑男（人如其名），套路一套又一套。

虽然经常穿代表禁欲的白大褂出现，但拒本人目测，此人底线较低、口味较重。初入情场的少女，慎！慎！慎！（重要的事情说三遍）

好了，如果你偏就喜欢这一卦表面斯文内心BT的，那就要好好做功课了。

因为你需要穿得好看不俗套、聪明有内涵、绝不傻白甜、纯洁清爽、如沐春风（以便勾起许教授的挑战欲）总结为一个很抽象的形容词——气质型！

大气又质感的素色纯色大衣，可以多囤一些。不要戴过多的配饰，这些容易藏污纳垢的小东西，不适合实验室、学校、研究院这类场所。

和危险系数比较高的人在一起，造型单品一定要选择非常安全的。欲速则不达这个道理大家都懂！

对了，不要画很浓的妆！别忘了你和许墨在一起约会的时候，经常会不知不觉睡着，一觉到天亮（目前还不知道这是不是和他的Evol能力有关系）！

不卸妆过夜对皮肤的后果，大家都懂的！尤其第二天一早，许教授很可能会看到一只“大熊猫”。

总之，保持自己是一股有品格的清流，自会有许教授真心实意拜倒在你脚下！

4.周棋洛（周阳阳）

阳光大男孩，超人气爱豆！属于现实生活中一堆迷妹的那种，时而软萌时而冲出来保护你，御姐一族的最爱。

本夫人一直觉得这位大咖的情商很高，每次下不来台的时候，他都能为你化解尴尬，可谓救场小能手。真的是所有人心头的小太阳啊~

想追上这位万人迷，即便有“薯片小姐”的邂逅还是远远不够的，你需要投其所好，最好把自己打造成可爱的“小泰迪”。

可爱的毛毛外套，是你的必杀武器！看上去让人很想抱抱有木有！每一寸每一厘都在呼唤：周棋洛快到怀里来！

触感舒适的马海毛毛衣，也是一件针对“小奶狗”型男友的心机利器。触感舒适，才能让对方永远腻歪。

看起来非常温暖的大毛领外套，也一定会引起周大明星的兴奋熊抱！

当然，和大明星恋爱一定要有十万分的勇气和决心，不能在公开场合约会，也许一不小心还会成为粉丝公敌！本夫人觉得，一个护身符护身是很必要的。

写到这儿，各位白夫人李夫人许夫人周夫人们都学会了吗？告诉我你男朋友是谁？

A.白学长 B李总 C.许教授 D.周大明星

其实这篇文章也没有太管用！为什么？因为以上四位这样的男人，现实生活中根本不可能存在啊！就好比，一件蓝白条纹衬衫裙就能撩遍四类大帅哥，根本不存在的！555...