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冬天不能穿衬衫？错！穿好就赢

2018年01月26日 14:08 新浪时尚
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　　导语：同样是大衣、夹克、羽绒服，为什么别人就穿的比你好看？靠的还是会耍小心机—— 一件过季节的衬衣在作怪。（内容来源：ELLE中文网）

　　什么季节穿什么衣，这在光怪陆离的时尚圈可行不通。在多是毛呢棉絮称霸的冬季，量感轻盈的衬衫的出现就好比给你的造型增加一个图层，整个画面就都不一样了。

　　快翻出箱底的衬衫们，给你的穿搭加点调味料吧！

　　白衬衫

　　最优雅也最多变得白衬衫除了能为春秋凹造型，在冬季用对了正确打开方式时髦冲击力依然迅猛。

　　半解半扣让衬衫呈现自然的轮廓褶，平衡无聊沉闷的高领半高领毛衣。尤其适合和深色内搭配合在一起，能非常轻易地找到你所喜爱的法式风情。

　　红白也是具有相当冲击力的组合，这时外搭一件同色系红外套的方案最为保险，出挑又不张扬很，很适合喜气的新年氛围哦。

　　条纹衬衫

　　和法式女人的白衬衫不同，条纹衬衫比较boyish，将它加入到你的造型会更增加一些中性和硬朗的味道。

　　近日巴黎男装周外的贝嫂依旧的扫底裤+紧身高领内搭，一条H型大衣捋顺边边角角，夹层的竖纹衬衫为她的大女人气质加了不少分。

　　同在巴黎的大表姐也使用了相似的思路，只不过清爽的蓝色细条纹加上立起的衣领更加率性硬气。

　　相比细纹，粗条纹给人的感觉更加街头，也更加年轻。一顶渔夫帽、一件无领大衣就让浓重的原宿气息扑面而来。

标签: 衬衫冬季搭配

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