眼线、粉底、美瞳……《偶像练习生》才不是美少年的正确打开方式

导语：最近，微博和朋友圈基本被两件事刷屏：《旅行青蛙》and《偶像练习生》。

今天想说说的是《偶像练习生》。一档网络自制选秀节目，据说在1月19日播出第一期后，播放量就破亿，并且不断攻占热搜。小编怀着好奇心看了一期后，只想用“油腻”来形容。

《偶像练习生 》

油腻一：粉底、眼线、美瞳

第一期里面100名练习生依次出场亮相。亮相时各种类型都有，大部分都是：白皙的皮肤、狭长的眼线、靓丽的美瞳。妆容画的比女生还厚，有的甚至只能用“妖艳”来形容。

截了几张图，你们随意感受下~

选手妆容

粉底两寸厚，眼线满天飞。现在的小鲜肉怎么变得如此，恩……花里胡哨，而且油腻了呢？

本以为是自己步入中年跟不上潮流，一看微博才发现网友也是槽点满满↓↓

微博热评

甚至还有人吐槽：这是油腻男孩的大型相亲现场↓↓

微博吐槽

虽然为了上镜效果以及所谓的“偶像担当”，化妆是必然的事情，但是，一旦用力过猛反倒是让观众失去好感了。更何况，一群只有十多二十岁的年轻人，清新阳光不才是他们本来的样子么？

记得此前在《妖猫传》里，刘昊然和欧豪在影片中的妆容就让观众吐槽“妖娆、妩媚”。看了《偶像练习生》后，觉得他们MAN爆了。

刘昊然欧豪《妖猫传》

毕竟，在《偶像练习生里》，除了妆很重，选手的肢体动作也是妩媚到不行~

选手打招呼方式

还有近来被全网diss油腻的教主黄晓明，因为油腻甚至导致教主《琅琊榜风起长林》收视率扑街。那我真的想说，教主那个油腻，和这些花美男想必简直小巫见大巫。

黄晓明剧照

据说《偶像练习生》的原版是来自韩国的《PRODUCE 101》（是否购买版权，网上没有确定消息），所以网评练习生身上透露着“韩范气息”。

为此，小编特意去网上扒了扒韩版。发现，确实是有不少“浓妆艳抹”的选手↓↓

《PRODUCE 101》选手造型

但是也是有不少清新少年，看起来并不是那么“油腻”，没有过厚的粉底，眼线也没飞出天际↓↓

《PRODUCE 101》选手造型

所以要说《偶像练习生》刮起的是“韩范风”，大抵还不如说是选手们对练习生及偶像的认知应该是有误区吧。

油腻二：“千人一面”的面孔和发型

100个练习生~小鲜肉当红的年代，多少小姐姐们都幻想着能在这群人中抱走几个。然而开播之后的大家都陷入了蒙圈状态，感觉自己来到了一个发廊。

集结了下《偶像练习生》的99张面孔（有1人退赛了），大家不防来感受下↓↓

《偶像练习生》99张面孔

除了上面提到的妆容问题，清一色的通天鼻和尖下巴又成了选手们的共同特点。

大部分练习生都顶着一张网红脸，有些甚至还不如网红，令人深深质疑他们（或者是幕后公司）的审美水平。你很难分清这到底是人工失败还是天然油腻。

《偶像练习生》选手

让人印象之深刻的是，有个组合即将进场，练习生就开始惊呼：长得太好看了，有一种吸血鬼的即视感。

好奇，吸血鬼什么样？心里以为这样↓↓

剧照

但万万没想到是这样的↓↓

《偶像练习生》选手造型

彩虹头发非主流杀马特重现江湖，Tony老师和Kevin老师的得意之作准没错了。

美人在骨不在皮，要想成为偶像，从人品到审美都应当经得起考验，但是在节目上看到的这些人甚至还不如大家身边的小哥哥，这就着实有点尴尬。

油腻三：不怎么着边际的服装造型

说实话，此前对偶像的感觉是，有自己独特的穿衣品味和独特的审美方式。看了《偶像练习生》后，倒真是打破了前所未有的认知。

就比如，第一位进场的选手何东东，对后面入场选手的评价，不是好好看，就是真的好高级。

惊讶

小编也是满心期待的想看看高级到去巴黎的穿搭到底究竟怎样，结果真是意外的惊喜↓↓

选手穿搭

粉白相间的威尔士格纹长款风衣，搭配长于外套的 oversize 白色廓形衬衫和白色休闲裤。这套衣服的风格和当年巴黎世家的蛇皮口袋有着异曲同工之妙，然而这迎面袭来的是一阵“乡村农民工进城风”。

说实话，看起来还不如他和李长庚的“百事可乐”可爱↓↓

何东东李长庚

后面出场还有把衬衫穿出背背佳效果的↓↓

背背佳造型

平均身高180+的大个穿金戴银还秀着优越感的↓↓

穿金戴银

更夸张的~说这四位穿的像是宫里来的，像是迪拜的王子↓↓

《偶像练习生》选手造型

小编也是好奇心十足的去摆渡了一下，迪拜王子明明长这样↓↓

迪拜王子

厉害了，商业互吹到扎心！

在陆续看完百位选手的亮相及表演后后，只记住记住了前两位拿A的选手：蔡徐坤和陈立农（毕竟镜头给的多啊）。

先说说这个蔡徐坤，此前就对他有所了解，毕竟已经是参加过选秀且出道过的人了。渔网装加 choker，出场时候就震惊了在场其他选手。

出场的时候是这样的↓↓

蔡徐坤

but讲话的时候是这样的↓↓

蔡徐坤

从造型上来讲，本身渔网装搭配在蓝色丝绒 bomber jacket 里面算是刚刚好，可是，紧勒在脖子上的 choker 则突兀地显得脖子比较粗，降低了整体的精致感。

按张艺兴的话讲，balance不够~

张艺兴

其实98年出生的蔡徐坤，说话方式还有本来的长相，都挺稚嫩的，然而走的却是性感成熟路线，不免有些违和感。

蔡徐坤此前还向媒体透露过，他曾经有机会作为TFBOYS的第四位成员，加入其中，但为了出国留学，放弃了这个机会~

但他现在确实和TFBOYS不是一个路子的了。虽然TFBOYS经受了很多质疑，甚至嘲讽，但是唱功还是及格的，也在持续尝试自己创作，外表仍然清爽干净（这个真的太重要了），少年感满满。

TFboys

按照蔡徐坤现在的风格，和TFBOYS三小只组合在一起，emmm~大家自行想象吧~

蔡徐坤

另一位选手陈立农。和其他选手比起来，他可以算作一股清流了。这股清流体现在两点，造型和人设。

陈立农

首先，先说造型上，看上去没有厚厚的粉底眼线，头发也很简约。马卡龙粉搭配白色裤子，鞋子则选择和衬衫相呼应的色系，还有灰色丝巾质地的领带简单地系在领口，从颜色搭配到细节处理恰到好处。

都说性冷淡风已经过去，夸张且元素繁多的复古潮流逆袭。但有时候，尤其是在这种大型的比赛上，化繁为简更加分。

陈立农表演

其次，在人设处理上，进场时候就是一副天真无邪呆萌可爱的样子，微笑地告诉大家可以叫自己农农~

通常情况下，这种呆萌系路线走不好分分钟就别成了做作，而陈立农不偏不倚的卡在点上，恰到好处。

就连之前一直懵的李荣浩都睁大了眼睛~

李荣浩

清爽不作妖，没有浮夸的服装和首饰，再加上让人舒服的表演，意外让他拿到A等级。所以事实证明，清新不油腻更容易圈粉。

美少年的正确打开方式

要说起选秀节目美少男的颜值巅峰，忍不住想起07年《加油好男儿》，先放点照片给各位看官洗洗眼。虽然有点暴露年龄~

《加油好男儿》

当年倾城四少（井柏然、付辛博、乔任梁、李易峰）人气一直居高不小，这才是偶像节目的颜值巅峰好么？而且都说这种选秀出来的都特别容易过气，但这都多少年过去了，李易峰、井柏然依旧还是当红流量小生。

倾城四少

人靠衣装确实是真理。尤其是在现在这个鲜肉美男竞争激烈的时代，除了需要具备过硬的专业技能，好好穿衣打扮是必不可少的。看完《偶像练习生》后，发现选手们在穿搭上趋向于三个方向：欧美风、韩潮装、日系范。

欧美风、日系范、韩潮装

氮素~又都没有穿出很理想的效果。那这三种风格到底怎么穿呢？

欧美风

欧美风对身材要求有点高，毕竟欧美人在身高、胸围上都很有优势。正装算是欧美最常见的穿搭之一了，时尚不失风度，休闲不失气质。但是比较适合成熟稳重的男士，鲜肉美男还是放弃吧~

另一种风格嘻哈风就比较适合了，要说娱乐圈范本的话吴亦凡算一个。

吴亦凡

曾经一直觉得黑色紧身裤就是直男绝缘体的代名词，毕竟谁穿谁娘炮啊！不过吴亦凡的黑色紧身裤造型倒是也不显得突兀！而他的黑色紧身裤造型最爱的搭配就是牛仔外套，美男小鲜肉可以学学。

吴亦凡

在《偶像练习生》里看到不少选手将风衣穿出了“乡村风”气息。而从吴亦凡身上看到的是：色调简单，并且没有过多的配饰，整体上就给人清爽大气的感觉。

可能有的人会说了，他穿的都是国际大牌。那下面这套价值40—90元的雨衣穿上身是不是也很有高级范儿呢？

吴亦凡

所以归结起来还是，在选择欧美风穿搭时还是需要找准自己的身材比例情况，以及找准色调、配饰搭配等问题。

日系范

日系风讲究的就是简洁而不简单，它都是由由基础款叠穿而成的，因此男生需要有一些纯色衬衫、纯色T恤等基础款衣服。日系风主要是用最素的颜色，在选择衣服的时候尽量选一些禁欲系颜色，如黑色、白色、灰色、蓝色。

娱乐圈日系风穿搭范本井柏然算一个。

井柏然

日系风还有一个特点就是宽松，它的衣服版型都比较大，但又不是欧美的那种oversize，就是那种很“垮”的感觉。想走日系范，建议最好别穿穿紧腿裤，可以选择九分裤、牛仔裤。

井柏然

男生穿的简约低调是不错的选择，而简单干净的日系男士穿搭很容易赢得少女心。

韩潮装

《偶像练习生》里大多数走韩系范，然后正是因为过度模仿让他们看起来很油腻。

韩范和日系有点像，都很注重叠穿，会在毛衣、卫衣里面加上一件衬衣，利用衬衣打造多层穿搭。

娱乐圈里韩范的穿衣典范张艺兴算一个，毕竟在韩国有多年练习生的生活经历。

张艺兴

韩系搭配中条纹和格子是一个非常重要的元素，特别是条纹上衣能够让女生对你的好感度直线上升。

张艺兴

裤装。韩范和日系最大的不同就是裤子，它的裤子版型很修身，而且主要是九分裤，会露出脚踝。而且会把上衣扎进裤子里面，半扎或者是全扎，这样也能够拉长身体比例。

张艺兴

当然了，不管是是妆容还是穿搭，它都只是作为偶像的一个部分，而实质性的专业技能才是偶像的必杀技。

而看完了《偶像练习生》第一期，完全感受不到选手们的那种紧张感，并且似乎很多人都还没明确来到这个舞台的目的~

比如，当王思聪公司的练习生登场时，选手的评价都是“王思聪的公司赢了”、“王思聪的公司这六个字就秒杀了一切”。

选手对王思聪公司的评价

以及，当蔡徐坤出场时，选手们对已经坐拥百万级粉丝的选手充满了崇拜的眼神，姑且在有的选手心里，这大抵就已经是很强悍的“偶像”了。

选手对蔡徐坤评价

一档本该燃烧少年英气的节目，就这样变成了搞笑综艺。要说和此前的《中国有嘻哈》相比，显得就有点虚了。至少，参赛选手看起来都不油腻，更重要的一点可能在于，《中国有嘻哈》调动了选手的紧张感，并且这种紧张感，也让看客们的注意力变得集中起来。

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