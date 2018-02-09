月薪3千如何穿出3万的即视感

导语：小编在去年写过一篇月薪3K的时装编辑最爱的品牌，结果80%的粉丝都在讨论贵圈的工资真的有这么低吗？（说多了心累。。。）其实，大家都忽略了在时尚圈生存的一大技能：如何让预算不多的你看起来很有品（qian）？（转自时尚COSMO）

白色大衣外套

首先，我们所说的是月薪3k变月入3w的方法，重点在于“月入”二字。那种，出门买了个彩票突然发了哒，去舞会丢了半天鞋终于钓到土豪的，都不是我们的谈论范围。

卡其色外套+灰色格子衬衫

那么，我们来讨论讨论月入3w的女性究竟能穿成啥样子？奢华？大牌？引人注意？都！不！是！

答案是：高级、低调、性冷淡。。。

月入3w的OL往往有着简洁利落的穿衣风格，大方得体是最基本的要求，一定不要花枝招展，引人注目往往是不自信的表现，而这类高收入女性已经完全不用衣着来体现自己的自信了。所以，重点来了：到底要怎么穿？

颜色

白色 驼色

颜色是最没有“阶级”的穿搭元素，几乎所有价格所有品牌都有各种颜色的衣服，所以也是月入3k最好模仿3w姐们的地方。

小编悄悄告诉你，有几种颜色看起来就比较贵，比如：黑色，白色，灰色，驼色，裸色以及酒红色。。。每种颜色根据自身身材以及肤色选择。但是切记：全身穿搭不要超过三种颜色！

白色Look+深色条纹方形包

并且，千万别踩进雷坑。尤其是，马卡龙色。粉色不是不好看，但你要穿一身粉，还Hello Kitty图案的，咱就省省吧。

还有那些非常扎眼的颜色，黄色橘色，金色银色，全身穿，你搭配功底非常厉害倒是可以穿好看，但真的跟有钱没关系好吗！

你得这么自我麻醉：姐姐，你都月薪3w了，哪那么容易就少女心泛滥， 哪那么容易需要别人的重视。真扮成金刚葫芦娃，以为自己去了上海时装周吗？