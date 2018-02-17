头顶安全套脚踩卤猪头 伦敦时装周魔性设计尺度大到没眼看

导语：2018秋冬伦敦时装周已经拉开帷幕，作为鬼才设计师云集的伦敦，首日就让我们看到了许多天马行空的脑洞设计，但实不实用喜不喜欢不同人有不同的看法，让我们来看看这次伦敦有什么惊掉人下巴的魔性设计吧。（编辑@陈熹）

本次伦敦时装周中国女星当然也不会缺席，周冬雨和戚薇已经踏上了前往伦敦的旅途。

2月16日大年初一，周冬雨以一身休闲时尚的穿搭，现身上海浦东机场，赶赴伦敦，即将出席Burberry大秀。她身穿Burberry毛羊皮外套，搭配格纹夹克、紧身剪裁牛仔裤，以及流苏皮革系带鞋，再配以大号镶拼苏格兰格纹军旅背包，时髦的休闲装扮，举手投足之间散发出不经意的英伦气质。

北京时间2月15日，受邀出席Ports 1961 2018秋冬伦敦时装周大秀的戚薇亮相机场，启程伦敦。她身穿Ports 1961牛仔风衣搭配同品牌帅气裤装，脚踩蝴蝶结板鞋，走路带风，时髦有型，实力抢镜。

作为时尚设计师的摇篮，中央圣马丁设计学院每年在伦敦时装周的发布会总是会受到格外的关注，我们先来看看本季有什么看点。

2月16日，中央圣马丁设计学院在2018秋冬伦敦时装周举行了毕业作品发布会，童鞋们拼脑洞的时刻又到来了，T台就是乃们天马行空的画布，老阿姨们看不懂没事，谁没有个作妖的青春？

这件成精的粉红色安全套完全可以被当作艺术品来看待。

帽子的戴法有了新的尝试，帽子mix面纱。

厨房里的用品也可以做成衣服上的装饰。

猪头面具鞋……也是不懂该怎么搭配穿出门。

最时髦的袜子鞋又有了新的演绎，腕表也可以镶在鞋面上。

贝壳做成的眼镜，不知道会否对视力造成影响。

看完圣马丁的脑洞设计，我们再来看看别的品牌都有些什么精彩看点。

Matty Bovan 2018秋冬系列利用独特的剪裁使衣服的廓形个性多变，而格纹，扎染，印花图案以及特殊面料的混搭，再加上撞色的运用，又使设计呈现一种部落感和原始感，极富创造力！高清秀场图集>>

Matty-Bovan-2018秋冬系列

Matty-Bovan-2018秋冬系列细节

英国电子乐队Goldfrapp冰金乐队登上Mulberry 2018春夏系列秀场，伴随它们独特的迷幻电子乐曲风，一场未来与过往的对话就此开启。本季创意总监Johnny Coca穿越时空界限，站立于现代视角回温英伦经典，层叠的帽饰，抢眼的镂空设计都是亮点。高清秀场图集>>

Mulberry-2018春夏系列

Mulberry-2018春夏系列细节

Richard Malone 2018秋冬系列用同色系单品演绎出完美的层次感，可见Richard Malone天才式的设计感和对面料、色彩强大的把控力。这一季除了依旧出挑的纯色系单品之外，多彩条纹的加入让品牌更具动感。高清秀场图集>>

Richard-Malone-2018秋冬系列

Richard-Malone-2018秋冬系列细节

Marta Jakubowski 2018秋冬系列中无处不在的oversize，再度把慵懒式的时髦演绎到极致。超低胸的圆领设计让本季的Marta Jakubowski性感升级。而改良后的“奶奶鞋款”在复古的同时低调抢镜。高清秀场图集>>

Marta-Jakubowski-2018秋冬系列