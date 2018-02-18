一件简单polo衫如何穿出高街明星范

导语：Polo衫原本称作网球衫，最初是由前French 7-time Grand Slam杯网球冠军René Lacoste于其品牌LACOSTE推出之有领运动衫，除了有领子的设计与我们平常穿的圆领T恤不同之外，侧边有一小截开口的下摆也是为了避免衣服坐下来会皱起来的情况。POLO衫是人们最常穿的服装，由于多了领子看起来也会在休闲中显得不太随意。（转自爱美女性网）

2007年电视剧《奋斗》

2007年电视剧《奋斗》中的主角们就穿遍了polo衫，女生多数是条纹的款式，马伊琍和王珞丹分别穿了粉红和蓝绿色的条纹POLO衫，而男生像佟大为和文章则穿了纯色的款式，虽然现在看来不太时尚，但这都是当年的潮流啊！

韩国电视剧《你为我着迷》

而在2011年由郑容和和朴信惠主演的韩国电视剧《你为我着迷》的宣传画报中，主角们统一穿上POLO衫配上白裤子，彰显青春活力。你可能会说，上面说的这两部电视剧中的时尚元素都已经out了，放心，这只是给你回顾一下“历史的流行”，下面就来给你讨论一下现在流行的POLO衫搭配吧！

POLO衫搭配牛仔裤/铅笔裤

POLO衫+牛仔裤/铅笔裤

其实POLO衫还是有点运动feel的，如果你搭配运动一点的裤装，绝对会被人问要到哪里运动去？所以裤装我们最好选择潮流一些裤子，比如这两年非常流行的铅笔型的裤子，想要个性一些的也选择破洞或者磨边的牛仔裤。

英国王妃凯特-米德尔顿

像凯特王妃这样用白色的POLO衫搭配牛仔裤可以很休闲，马上要参加一个正式的会议在外面套上一件西装外套就可以了。

编辑推荐

凯特-莫斯 （Kate Moss）VS艾玛-斯通（Emma Stone）

温馨提示：POLO衫搭配裤子最好将上衣扎进裤子里，这样不仅可以提升腰线还可以干练很多，也不是说左边的凯特-莫斯 （Kate Moss）的打扮不如右边艾玛-斯通（Emma Stone）的造型，但对比可见，束起上衣确实也潮流有型了很多。