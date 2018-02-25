冬天也想要任性地穿裙子？没有羽绒服帮你还真不行

导语：女生对穿裙子都有着一股执念，无论季节、气温如何变化，爱穿裙子的心不能变！那么，如何在眼下这冬日时节依然坚定地穿裙子出门呢？那就让冬天必备的羽绒服来帮你一把！（文章来源：ELLE中文网）

羽绒服+裙子，T台上都这么穿，没毛病！

这种混搭看似不合理，实则早就开始普及。在目前最新的2018早秋系列中， Versace已经有相关搭配的示范了：

往前推到2018早春系列，Balenciaga也有过这种搭配方法：

更早的2017/18秋冬系列中也有很多羽绒服+裙子的搭配，其实看起来也挺实用的~~~

Etro 2017秋冬系列

Sacai 2017秋冬系列

Pringle of Scotland 2017早秋系列

不同款式的裙子能让造型风格百变，还能通过不同的色调或面料打造丰富的层次感。

羽绒服搭配裙子，既能御寒保暖，裙子轻盈质地也能中和羽绒服的厚重感轻松展现女人味。这可是比大衣配裙子更实用的方法！

· 羽绒服+连衣裙：“偷懒”首选

说到偷懒福音，没有比连衣裙更契合的单品了。其实冬天依然可以穿连衣裙，选择一件材质厚实的，里面再穿一件贴身的打底衫，在外面裹上羽绒服，你就可以轻松出门了。

上下内外一气呵成，也不用再被单品的款式和颜色该如何搭配而困扰。出门前记得套上一双长靴，寒冬的早上多睡10分钟都不会再是奢望了！

· 羽绒服+过膝长裙：优雅保暖

过膝长裙其实也有着很高的实穿性，只要将上衣对应替换就可以适应季节变化，比如配一件羽绒服就能入冬。何穗和宋茜两位长腿女星的代表就都有示范。

何穗以全套Coach单品的造型亮相，清爽大气。

宋茜的造型则与以往的潮酷范儿有些不同了，这身演绎颇为知性。

在羽绒服长短的选择上，大家不妨根据实际来操作。如果想显得高挑一些，那么不过腰的短款羽绒服可以满足你，但是它对胯部会有一定要求，过窄过宽都会暴露缺点。

3.1 Phillip Lim 2017秋冬系列

长度刚好及臀的羽绒服相对能更好地掩盖一下这里的问题，基本只露出裙摆部分，也就顺带提高了保暖系数。

· 羽绒服+仙女裙：打造“冲突美”

“佛系少女”、“中年少女”大热，大家对少女的执念应该是放不下了，所以代表单品仙女裙自然也不能忘记。轻盈的它搭配保暖的羽绒服，冲突感反倒格外吸睛。

林允

王珞丹

T台上的示范也不少，而且同色系搭配看着更加和谐顺眼，是我们可以参考的搭配方法。

Off-White 2017秋冬系列

Sacai 2017早秋系列

外厚内薄的搭配不会让你看着太过臃肿，相对适合于不用长时间在室外行走的人。冬天也不需要把你的少女心藏着掖着，试试混搭带给你的惊喜吧！

· 羽绒服+不规则半裙：别致帅气

左右不对称、前短后长这些不易撞衫的半裙款式也可以拿来和羽绒服搭配穿。因为多数羽绒服的设计都比较中规中矩，需要一件足够有亮点的单品来打破常规。

Preen by Thornton Bregazzi 2018早秋系列

如此一来，你曾经嫌弃怎么穿都不好看的羽绒服也就可以“翻身”了。毕竟，有一件吸睛的单品是可以拯救一切无聊的基础穿搭的。

· 羽绒服+膝上短裙：“勇者”的青春

冬天穿短裙的确需要勇气，但有了羽绒服加持后，或许你的底气会变得足一些。多数短裙都会给人一种俏皮娇嫩的感觉，加上一件羽绒服“压阵”，就会显得更端庄一些了。

从实用角度来看，腿上应该穿上长靴或者长筒袜，将双腿裹起来或只露出一点点大腿处肌肤，不合时宜的感觉就不会太明显。

崔秀英

如果你裹上羽绒服依然不想放弃美丽的话，一定要试试用裙子搭配它，穿着效果绝对NO.1！