这么多年都穿错 原来天鹅绒这么穿才真正好看

导语：天鹅绒作为最具贵气的材质自然是优雅与大气的代表。不过天鹅绒也一不小心就会变成老气的代名词。想要把天鹅绒穿好倒是不难，但是想要把天鹅绒穿的有青春活力，穿的时髦在线就不是什么简单的事了，今天就给你四条天鹅绒的搭配秘籍！（文章来源：瑞丽网）

1 、天鹅绒撞色搭配

天鹅绒自带发光的效果很适合用作撞色，当你穿上更加鲜明对比的颜色时，你的天鹅绒单品会更加突出，质感和光泽也会更加耀眼！

你可以选择比较好搭配的深色系天鹅绒单品搭配其他明亮色系单品，这样能够搭配出沉稳的抢眼通勤装。或者你也可以反过来搭配一身party装！

单品推荐：

MONSE

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2、天鹅绒+帽子

天鹅绒单品的复古效果不言而喻。这样的材质与今年大火的贝雷帽强强联合会碰撞出更为吸睛的火花！

或者是选择一件休闲的丝绒短外套，只需一个有帽檐的帽子就能混搭出高街休闲感！

单品推荐：

By Malene Birger

MCQ Alexander McQueen

3、一身天鹅绒

穿一身天鹅绒并不会觉得单调，因为天鹅绒自带的变色功能能让你增加华丽感，简约有型！

不愿意穿一整套的话，可以在天鹅绒连衣裙外面加上一件同色系外套，增加层次感的同时还增强吸睛指数！

单品推荐：

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4、天鹅绒搭配休闲鞋

天鹅绒本身是一种比较华丽的材质，如果用它来搭配高跟鞋等正式鞋履反而会显得过于规矩死板，不如试试用天鹅绒单品搭配休闲鞋，活力十足！

如果是天鹅绒短裙的话，那穿一双匡威的帆布鞋再合适不过了！减龄十足不说还能打造少女派的粉嫩效果，何乐而不为呢！

单品推荐：

KOCHÉ