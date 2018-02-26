导语：深谙潮流穿衣之道的大家，对“卷裤脚”定都有了一套心得。回忆起来，从卷裤脚到束脚裤，已经流行好一阵了，难免让人审美疲劳。从 2016 年开始风靡卷裤脚， 2017 年短到没朋友的 8 分裤，再到 2018 年的九分裤以及堆裤脚。

get潮流 狗年不卷裤脚改作做“插秧队员”

据编辑观察，近来的流行风格中，好像也没什么人会去刻意卷裤脚了，尤其是在时装秀场上，几年都没再见过卷裤脚的造型了。似乎裤子的长度在一点一点的回归正常，大家是甘愿做妈妈的“乖孩子”了吗？

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不信？上图▼

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即使你没买过这个简洁舒适大气的 lemaire 裤子，你也该买过 Uniqlo u 系列吧？买过的，都被这类“裤长差一点”的裤型圈粉了吧？

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这种好穿，好搭，有气质，大方，的裤子（九分裤）。相信我，习惯之后你会彻底的摆脱卷裤脚。

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大部分时装精对裤型有很高的要求，很多人觉得，裤型穿对了，其它单品都是造型中的点缀，脚裸上方的位置刚刚好，完整的露出你的鞋和长袜的中部。

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▲Cerruti 1881

尤其是九分牛仔裤，穿的运动点你就是复古 gosha 男孩。

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穿的稍正式点你就是暖男欧巴，就是这么简单。

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虽水洗蓝色比较经典，但深色更容易搭配，不穿的裤子剪剪也可以。

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Gucci牛仔锥形裤 4，910 CNY▼

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可能是复古运动风影响，这两年品牌出的运动裤更具时装感。

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▲Gosha Rubchinskiy

裤长也是在刚刚好的地方，面料上也采用更加立挺的材质，那种像我们上学时穿的校服裤，千万不要！

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可搭配的风格也很多样，谁说穿运动裤就要穿的很运动了？

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其实你也发现了吧？尤其在穿九分运动裤时，袜子和鞋也是重点。

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Valentino 条纹运动裤 4，810 CNY▼

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九分西裤两个词就能概括，“时尚+高级”。当然啦，也是要看面料和裁剪的。

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▲Alexander McQueen

带点性冷淡风格的穿搭，一条这样的裤型立马提升整体质感。黑色怎么搭？还用考虑么？

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天寒地冻不穿秋裤？其实，选个稍挺的裤型，穿个长袜就能把秋裤藏起来了。

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说回鞋方面，运动鞋和皮鞋都能搭，就看你自己的喜好了。

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Jil Sander 6，825 CNY▼

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除了这三类，按面料分的九分裤还有更多选择，裤脚堆叠在日系搭配里面很常见，有人觉得这样看起来很邋遢，精髓就在于能否穿出日系慵懒感，穿不好就会被人说邋遢。

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裤子可以选择裤脚围比较大、裤型比较宽松的裤子，千万别穿个绷蛋紧身裤还堆叠，穿不出宽松的感觉还是别堆叠！

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▲Dior Homme

早在很多很多年前，牛仔裤特别火、日潮的牛还是主力输出的时候，牛仔裤堆叠这个穿法处处可见。当时一双 dunk sb 加堆叠日潮牛，绝对是街头潮人的标配。

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堆叠牛仔裤最美的穿法不过于裤脚堆叠露出鞋舌。

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除了牛仔裤之外，堆叠的方法同样也适用于工装裤。

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如果你对于工装裤只知道折裤腿，那你只能算是一个工装新手，工装老炮儿玩的都是“堆裤腿”，近两年大多数工装裤都有裤腿系带的设计。

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▲ISSEY MIYAKE

裤腿的系带可以让你堆起裤腿更加有型，防止走动的时候堆好的裤腿散开盖在鞋面上，系紧裤腿的系带然后堆叠在鞋帮上面，视觉效果非常有立体感。

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这个穿法高帮低帮的各类鞋款都通用，非常适合各种高帮的鞋款，尤其是高帮的 1970s 和工装靴、大黄靴。

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Timberland 防水绝缘靴 1，200 CNY▼