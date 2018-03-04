打破次元壁 今年就学超模刘雯把漫画穿上身

导语：emm…作为一名十分抗拒二次元的女纸，这次还是跪拜于Prada2018春夏无法自拔…以漫画元素为主的创新设计，打破一贯卫衣上的大印花，拼接融入许多漫画片段，层次丰富，增加了多样的趣味，还带有一点复古的味道。如此花样百出的搭配组合，绝对值得新春之际大胆一试！（内容来源：时尚Cosmo）

大表姐刘雯是公认的穿搭达人中的佼佼者，再简单的的单品也一样能穿出时髦感。完美的身形，加上一张高级脸，决定了穿衣风格的多变。而作为Prada忠实fan的她，也早早的盯上了Prada2018春夏系列以漫画元素为主体的新品，愉快的将其收入私服～

Prada2018春夏的秀场就十分与众不同。

设计师MiucciaPrada与8位艺术家合作，打造了以“女性英雄主义”为主题的秀场，运用叠加的图案空间，给人以二维视觉效果，也让整场大秀层次感丰富，而这一季脑洞大开的设计也同样令人玩味。

我相信不同次元空间有着不同的人生观，价值观，世界观，Prada 2018春夏以漫画元素为主体的创新设计，也许正是在向这个圈子展现一个全新的世界观。

Prada2018春夏秀场新品

大衣和外套主打硬挺的廓形，利落的剪裁，少许点缀的细节装饰，加上独特的三维立体印刷，似打造出一位位女战士，完美贴合了“女性英雄主义”的主题，像是在宣告：别 惹 我。展现女性强有力的力量感。当然，除了暗黑的漫画色彩，以粉色为主调的少女系列也一样夺人眼球。

中性风永远不会过时，永远都有人在不断尝试。Prada2018春夏系列的部分新品搭配更贴近于“雌雄同体”的概念，女性特点明显的花裙，搭配男性化的衬衣领子，突出了独特的女性魅力。这样的搭配也许是一种新时尚的开始～

不同于漫画片段，豹纹、虎纹、蜘蛛代表的是血性，独立，在衣服上加入此类元素，也是女性权利的一种象征吧。

街头潮品

厚实的大外套是冬季独有，对于颜色的选择你还局限于单色简单不出错吗？不要这么小心翼翼啦～时尚就是大胆合理的尝试！像Rihanna这件Dolce&Gabbana的大外套，就完完全全点燃了大寒冬出门的热情啊！就是要这么高调。

emm...在皮草上做文章还是比较少见的，增加线条鲜明的手绘图案竟然意外的有些好看，年轻的姑娘穿也不会显得老气，趣味感十足，可以尝试。

冬季过去，随之就是衬衣来袭。这类夏威夷风的涂鸦衬衫也不是一般人能hold的住的，即使真的很好看啊。Rita Ora选择一条性感的开叉花裙做搭配，也是一般人不敢尝试的呢。

Prada2018春夏秀场单品

包包一向是姑娘们搭配的时候选择范围广泛的单品之一，保险起见一般都会选择单色，图案设计较简单的款式，哎呀，是时候换一种选择啦！同样是以漫画元素为主体，Prada2018春夏系列的包包上的印花没有用直接明了的漫画片段，而是选择了较为柔和的萌系手绘图案，以少女感为主打，有没有吸引你呢～

（不得不说，官网的封面真是暗暗的戳了一波少女心啊）

这样以清晰的头部图案为主的包包各位仙女漂亮们一定不陌生，有趣的涂鸦设计，视觉效果满分！偏硬的外形设计，也是其一大亮点。上街回头率100%！

街头单品

随着新的时尚趋势，各大品牌也相继推出了以漫画涂鸦为主的新品设计，不说各个都满分，99分还是够够的！咳咳，街头潮人们的斗艳开始... 紧跟潮流的你也赶紧加入吧～

客官，考虑一下吧

老板，给我上这双鞋！

漫画元素的大热带动了涂鸦手绘的卷土重来，满街的眼花缭乱是不是让你心动不已呢。也许很多妹子的钱包不允许她任性的买大牌，那何不试试在旧衣服上DIY，独一无二的手绘图案，真是想象都很鸡冻呢！