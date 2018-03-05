拼接夹克卷土重来 错过这些上衣你要怎么时髦？

导语：拼接夹克作为近期最夯的单品，你必须得有！当酷酷的夹克遇上不同材质的元素拼接，绝对会产生意想不到的时尚化学反应！（内容来源：ELLE中文网）

拼接夹克之夹克+皮草

夹克刚硬，但不只是硬汉专属，皮草高贵，但不只是女性独有。毛绒保暖的皮草与硬性夹克的搭配，减少了皮草浮夸华丽的同时，也增强了夹克的高级感。

唐艺昕身穿黑色拼接皮草夹克，戴“东北帽”笑靥如花，这一身纯黑look，并不会让人觉得头重脚轻，反而多了一份少女的俏皮。

拼接夹克之夹克+羊羔绒

羊羔绒触觉柔软，质地柔腻，容易给人一种温柔的感觉。将羊羔毛镶嵌到夹克上，不仅可以削弱夹克带给人的冷酷个性感，还可提高夹克的档次感。大面积的羊羔绒外嵌，会给人一种厚实的温暖感。完全可与泰迪熊外套相媲美，虽然厚重但是并不会显得臃肿，是多数潮人的心头爱。

古力娜扎头梳麻花辫，身穿SMFK黑色皮草拼接镶边字母印花夹克，肩背Bvlgari粉色钉珠蛇头包，化身甜腻少女，整体look简约不简单。

江疏影身穿Acne Studios拼接麂皮羊羔毛夹克，内搭拼色条纹针织衫，摩登范十足。

大面积的羊羔绒讲求的是实用性。而小面积的羊羔绒拼接，则更侧重于上衣造型层次感的打造，在肩周至手腕处采用羊羔毛拼接，可以很好的拉伸手臂线条比例，是短臂女生使用障眼法是的必备单品。

拼接夹克之夹克+流苏

流苏灵动飘逸，作为配饰的热门元素，流苏自然也要来凑凑热闹。要出彩，非流苏拼接夹克莫属。

拼接夹克之夹克+牛仔

降低撞衫率，牛仔拼接夹克外套自然是首选，不仅简单利落，还能穿出不一样的别致感。

拼接夹克之夹克+格纹

格纹具有英伦风的知性，更带着英式的考究。在夹克外套上拼接上几块条纹面料，复古又独特。

对于条纹的夹克拼接，可以放在任意位置。但是多见于上衣下摆，因为相对驾驭起来较为容易，而且在格纹材质的选择上也可以更为多样。

拼接夹克之夹克+撞色杠杠

同样是条纹元素，同材质的撞色拼接会让你发现：你和女神之间只差几条“杠杠”的距离。不走寻常路的条纹元素让你时髦过冬！