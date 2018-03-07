你的新牛仔衣还没准备好？春天就已经到了

导语：经得起时间洗礼的牛仔外套依然是开春后的首选。它既能解决早春的昼夜温差，又能轻松地帮助你凹造型，同时还特别耐穿耐脏。除了最经典的款式之外，牛仔外套还能在2018的春天带来怎样的惊喜呢？（内容来源：ELLE中文网）

新的牛仔衣买这些款式最应景！

安利单品当然是从款式着手，一起了解下2018春天最时髦的牛仔衣要怎么选呢？

· 外套换一种新颜色

想必不少女生已经穿腻了蓝色牛仔外套，所以今年开年要尝试一些全新色彩的。比如灰色、黑色是相对常规却不会太容易撞衫的颜色。

还可以用不同层次蓝色渐变来丰富视觉效果，也比纯蓝色来得更有看点。

想要更出挑的，可以试试红色、黄色和粉色这种更符合春天基调的色彩，“艺高人胆大”的女生驾驭起来也不成问题。

外套缩短一点长度

普通的牛仔衣一般长度都会及臀，但你可以在今年试试长度刚刚及腰的短款，上身效果会更棒。

开春后天气会逐渐变暖，用短款牛仔衣配一件高腰下装，不仅舒适度满分，而且展现出来的随性态度相当时髦哦！

外套加一点特别装饰

谁说牛仔衣只能走粗犷牛仔风？只要加一点细腻的装饰，它就可以完全不同了。首选可以是早春最实用的毛领款，兼顾了实用+凹造型的双重需求，还能凸显一下个性。

或者给牛仔衣加一些印花、超大LOGO和珍珠装饰，这些装饰物独特的时髦感让你瞬间就能脱颖而出。

这种在版型中加入收腰、腰部还加了腰带装点的就更显细腻了，可穿性也一点不差！

外套剪裁廓形一点

不知你有没有发现，不少牛仔衣从今年开始都在向着廓形剪裁进发。本就显得中性风的牛仔衣在大廓形剪裁的烘托下，愈发显示出强势干练的态度来。

这种版型的牛仔衣有时还能替你省去上下搭配的苦恼，直接当成one-piece穿出门也是可行的哦！