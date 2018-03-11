重温这些电影学时尚配色 你离时尚更近一点

导语：在这里给大家强烈推荐鬼才导演Wes Anderson的电影，他的电影幽默荒诞。而且他电影里的色调能满足你对色彩的一切幻想，一起来看看这些电影能给我们带来什么时尚灵感吧。 （内容来源：时尚COSMO）

Wes Anderson他是谁？

说起Wes Anderson大家可能还不太熟悉，那么如果提到《布达佩斯大饭店》呢？大家是否能有些印象呢？那部每一帧都是艺术的粉色电影，就是出自于Wes Anderson之手。这位比处女座还有强迫症的金牛男，是一位与美好死磕到底的色彩大神。

在他的电影里除了美好的配色之外，我们还可以发现日常见到的品牌竟然也悄无声息的出现。

《布达佩斯大饭店》

行李箱来自Prada 红色斗篷来自Fendi

《特伦鲍姆一家》

皮草大衣来自Fendi

《穿越大吉岭》

来自LV的手提箱

Wes Anderson除了在电影中有很好的造诣，他拍起广告来更是不含糊。他和Parda、H&M都有过合作，这些广告仿佛都成为他的电影外传了。

Wes Anderson《Castello Cavalcanti》Prada短片

《PRADA CANDY》香水短片

Wes Anderson执导的H&M 2016假日系列宣传片 "欢聚圣诞"剧照

除了影视外，Wes Anderson还涉及了室内设计，他为Prada总部设计的咖啡厅，每一个细节都值得被记录。

Bar Luce. Designed by Wes Anderson（Prada米兰总部）

还有很多品牌的灵感都来源于他的电影，比如Gucci2016巡航系列的 “Dance Party” 广告，灵感就是来源于《布达佩斯大饭店》。

值得借鉴的颜色搭配

再说回电影，这次COCO很贴心的给大家总结出了Wes Anderson电影里最常用的几个颜色搭配，一起来看看他的调色盘里到底都有什么颜色吧！

粉蓝色

每个看过《布达佩斯大饭店》的人，都会被这个粉蓝色调吸引。这个色调贯穿了整个电影，粉嫩嫩的颜色有极强的治愈能力，更是唤起了COCO我的少女心。

这抹粉蓝色调也构筑了zero和阿加莎两人的整个世界。

粉色＋蓝色这两个清新甜美的颜色，运用到日常就是不费力的减龄利器。粉色丝绒的高开衩吊带裙子遇上浅蓝oversize的卫衣，酷中带甜；粉色泡泡袖长大衣内搭上浅蓝色的套装，让甜美的整体造型多了休闲感。

有的女生在挑选蓝色单品的时候会很纠结，其实牛仔蓝配上粉色舒舒服服的就很有腔调。

甜而不腻的粉蓝色出现在配饰上，能够吸引一群少女们。连Gaga都抗拒不了，相信你也不会对它say no！

黄绿色

Wes Anderson在《月升王国》这部电影里，运用了大量明亮的黄色和绿色，鲜亮的颜色十分的小清新。

黄色和绿色都有种生命成长的意味，两者颜色结合在一起完美展现了服装的色彩表现力。我们都知道穿套装容易显得“无聊”，所以搭上一件“跳跃”颜色的内搭，就可以使整个Look活泼起来。

黄绿拼接色的竖条纹背心裙，能够有一种平衡美学的感受。

和朋友出街时，也可以试试黄绿搭配。高浓度的色彩对比，谁都没有你们“抢镜”。

小面积的色彩穿插趣味性更足，有时只要一条长袜、手袋、Slogan Tee ......

焦糖色系

在Wes Anderson的动画片《了不起的狐狸爸爸》里的焦糖色系温暖人心，在暖暖的色系的加持下，更显得剧情治愈人了。

焦糖色是介于驼色与咖啡色之间的颜色，2017年秋冬这个颜色可是大火了一把。焦糖色比较厚重，它的色调更是看着就很温暖，特别适合现在这个寒冷的季节。

而且焦糖色对黄皮肤很“友好”，一点都不用担心穿的显黄哦。焦糖色西装内搭上白衬衣再在脖子上系上红色的丝巾，有质感CHIC满分。或是简简单单搭上黑色单品，低调又时髦。

小面积的焦糖色点缀，可以让你在这个寒冬感受到些许温暖。与冷色系的单品搭配时可以让你的Look有冷暖变化。

红蓝色系

电影《水中生活》里Wes Anderson利用红蓝两色，突出了男主史蒂夫·泽索，想要替被鲨鱼吃掉的朋友报仇的决心。

静谧的蓝色冲撞上热情的红色，强烈的视觉冲击感扑面而来，打破秋冬的“无色”僵局。

如果不喜欢大面积红蓝配色，那么配饰就显得特别重要了，包、鞋、围巾、帽子......你能想到的都能够用上。

这些电影里的单品你可以选择

COCO还发现了Wes Anderson里居然还有这一季的流行单品，看来艺术家都是有先见性的。《特伦鲍姆一家》里的发带、渔夫帽、泰迪熊大衣，不就是这一季的爆款吗？

《水中生活》中那几顶瞩目的红的冷帽，还有《月升王国》里的红色贝雷帽，放到日常中也是很百搭的。

《布达佩斯大饭店》里酒店服务员小哥的裤子，COCO在好多带货女王身上都曾经看见过呢。

最后COCO告诉大家Wes Anderson最新电影《犬之岛》不久之后就会上映了，喜欢他的不妨到时候去看看，这一次的他会给我们带来新的什么灵感吧。

图片来源：（ins、微博、东方ic、色板图wesandersonpalettes tumblr）