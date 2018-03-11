迷你包的风潮继续刮 今年流行戴在胸口

导语：2018秋冬时装周正式落下帷幕了，现在开始研究时装趋势未免为时过早，不过秀场上的配饰倒是确实可以早早戴起来了哦。（内容来源：时尚COSMO）

2018秋冬系列

相比较往年时装感较强的配饰搭配，今年的秀场配饰趋势有所收敛，金属、流苏、珍珠等常见元素依然是大热门，不过在造型上远不如从前夸张。

Ralph Lauren2018秋冬系列

钻石耳环

预计今年秋冬配饰方面将大走奢华宫廷风，秀场上的耳饰大多会选择钻饰装饰。或是小颗细碎的拼凑成图形，或是用大颗水晶不对称佩戴……总而言之，blingbling的钻饰在秀场上十足亮眼，装点秋冬季常用的深色系服装更是出彩。

Badgley Mischka 2018秋冬系列

Brock Collection 2018秋冬系列

Brandon Maxwell 2018秋冬系列

Jason Wu 2018秋冬系列

Tom Ford 2018秋冬系列

Zimmermann 2018秋冬系列

金属几何

不对称佩戴耳环已经是时尚圈惯用的配饰伎俩了，今年依然会延续这股不对称风潮。只不过大多数设计师都在秀场上选择金属作为耳环的设计关键元素，或是打造成无规则的怪异图形、或是扭曲的金属线条……金属质感都增添了不少硬朗气息。

Jonathan Simkhai 2018秋冬系列

Cushnie et Ochs 2018秋冬系列

ADEAM 2018秋冬系列

Prabal Gurung 2018秋冬系列

Oscar de la Renta 2018秋冬系列

项链mini包

秀场上不得不注意到的还有各种吊在胸前的mini包。其实mini包火过好一阵子了，有的是点缀在大包包上，有的则是当做腰包，但像这一季这样当做项链装饰在胸口的还真是第一次见吼！感觉时装感太强，素人挑战起来还是有难度的。

Marc Jacobs 2018秋冬系列

Jacquemus 2018秋冬系列

Giambattista Valli 2018秋冬系列

细项链

项链迷你包太夸张？那么细链条的毛衣链总不能拒绝了吧？去年嘻哈风的流行让大金链子风靡一时，不过今年秋冬这种不羁范儿可不流行了，乖巧的细链条点缀在素色上衣上，一股优雅气息扑面而来。

Tory Burch 2018秋冬系列

Jason Wu 2018秋冬系列

Dion Lee 2018秋冬系列

毛衣手链

手链其实是日常中经常会被忽略的配饰，但实际上在秋冬季节，手链和毛衣链一样，能让乏味的装扮瞬间活泼起来。Louis Vuitton、Chanel秀场都在模特的手套外面搭配了闪耀的手链，如果套在毛衣、大衣外也能有同样的惹眼效果哦。

Louis Vuitton 2018秋冬系列

Chanel 2018秋冬系列

3.1 Phillip Lim3 2018秋冬系列