质感+100 气质救星“金银丝”潮品来了

导语：日常搭配的低调随意是否让许多人忘记了高调着装的乐趣，也许突然的转变会让你稍有些不适应，但是一次尝试后，你一定会对它散发出来的气质和气场上瘾～那么今天就跟COCO来看看比金属面料更凸显气质，比亮片更有质感的今年流行元素——金银丝（Lurex）。 （内容来源：时尚COSMO）

今儿个性感有余的话题值得各位漂亮们学习借鉴笔记写起来！

在网络上看到一种对金银丝的英文翻译蛮有意思的，Angel's hair——天使的头发

金银丝的历史也是相当的奢侈，最早是真金银经过手工打造成薄箔，然后贴在羊皮或者纸上切成条丝状。后来随着纺织技术的改进，这种面料就变得更加柔软，穿起来也更舒服。

早在2016年，各家时装周就相继上演了金银丝元素的逆袭，可想而知那时候金银丝就已经是各大品牌推崇的流行元素之一，只是还没有在大众中流行开来。

今年的2018春夏、秋冬两季时装周大秀中，依旧有不少品牌不断的在设计中加入此元素，坚信金银丝会引领新一轮的时尚潮流。感动感动，大佬们希望这类元素进入大众视野的努力也是看得到的...

最新秀场图示

Sally LaPointe 2018春夏

Acne Studios2018春夏

Chanel2018春夏

Rochas2018秋冬

Blumarine2018秋冬

Giorgio Armani2018秋冬

可以看出来，金银丝呢，虽然跟亮片是一家，但是它有着亮片没有的高级感和质感，虽然高调不止，但是恰到好处，绝对是提升气质的第一选择！那就来看看让人又怕又爱的金银丝有哪些搭配选择～

-金银丝外套-

简单前卫的廓形设计，是金银丝外套的首选。不论是开衫、小西装还是中性风的长款大衣，总有一款能让你秒变性感尤物，而且不受场合的限制，气场全开，在阳光和灯光下更是美的让人不敢直视。在暗黑外套里搭配一件亮色的内搭也是满分满分！

-金银丝内搭-

如果觉得外套过于张扬，那么精心选择的金银丝内搭也是可以有同样惊艳的效果哦。

简单贴身的金银丝上衣配上阔腿裤or紧身高腰裤，姣好身材一览无遗，这类搭配完全适合身型娇小的妹子，谁说性感是高挑女人的专属啦！小女人也一样可以性感和可爱嘛～

好啦好啦，如果对自己身材不那么自信的姑娘，那就不强迫你耍性感啦。来来来，拿出你最百搭的牛仔裤，然后配上一件宽松的金银丝上衣，轻松但也不随意，档次就这么蹭蹭蹭的拔高了！是不是觉得很神奇～

一波ins风，把高级感带进pub你敢信么...蹦迪首选金银丝！不带含糊的。想象一下

不同颜色拼接的金银丝，也有不同的视觉效果，搭配皮裙一样尽显俏皮呢。

巴黎世家2016年秋冬，毛衣视感的金银丝上衣，确实银色更显金属感，但是本CO选蓝色这件！宝蓝的金银丝对肤白的完美映衬也真的非常到位了。

金银丝的代表款来了，虽然在中国的街上很少有如此性感的穿搭出现，但是在国外这可是对身材最好的展示，隐约的马甲线，羡慕羡慕，不同于普通款式，金银丝的透视装尽显低调的奢华。

-金银丝裤 裙-

金银丝的下装同样出彩，拉长腿型，增加造型的华丽感。性感的高腰开叉设计，放在一般的面料上虽然也是可以拉长腿部线条，但是金银丝就特别在它不过分夸张的微闪效果，给整个设计疯狂加分。

皮衣配亮裤，从休闲girl变身party女王只差一件金银丝。

金银丝的半身裙是比较早在大众中流行开来的，而比较多的就是百褶裙的款式，不论是搭配背心、皮衣还是毛衣，一年四季，金银丝的百褶裙的都是女孩们的衣橱必备。

不论是短款的外搭小背心，还是长款的连衣裙，金银丝面料的柔软特性，靠着流畅的剪裁，完美映衬穿衣者的身形，很美很撩人是不是，想不想穿，心不心动？妹子们健身房走起来！

-金银丝套装-

哇哦哇哦，最酷的套装来惹。嗯，一般的金银丝套装颜色都非常亮...不想把套装穿成细菌隔离服，就悄悄的加一条同款的腰带吧，在视觉上分开了上下装。

哎呀，好看的人穿什么都好看，非仙女本仙谨慎选择！

-金银丝单品-

美美美！不管是什么元素的单品，都有让人着实惊艳的东西出现。

高跟鞋或者球鞋，再浮夸的鞋子配上金银丝材质的袜子好像...都变得可以接受了。给无趣的生活加一点调味剂，可以尝试。

古铜的肤色配上金银丝的耳环真是美到救命，别拦本CO，要去晒晒晒！！

哎哟，不错哦。

明星街拍

江疏影真是银色金银丝的忠实fan，再暗的着装搭配，配上可爱的银色金银丝小包，整个人也是blingbling的在发光啊。

嗯，大幂幂一向是走在时尚的前沿，和银色蓝色的同款的玫红色款也是被大幂幂完美的诠释了。

好腿好腿啊

“结石姐”Jessie J在歌手中的完美表现让粉丝疯狂不已，而这一套黑白对开的金银丝套装也怕是只有Jessie J能驾驭了。 在此，愿“结石姐”早日康复，早日回归歌手舞台～

好啦，看到这里是不是快被闪哭了，COCO认为在未来的多个大秀中，金银丝还是设计师们必考虑的元素之一，街头也会出现更多的金银丝单品，期待更多惊艳的街拍出现。

在气场上略弱一点的你，赶紧用一件金银丝来疯狂加分吧！！

（图片来源：视觉中国 Pinterest）