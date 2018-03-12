导语：三月是就职的黄金月份，虽然找工作要凭实力，但面试穿什么一样很重要，简单大方又不失个性和亲和力的着装，这里为你来个大推荐！一定让面试官瞬间记住你！（文章来源：瑞丽网）

拼实力的就职季 这么穿一定让面试官记住你

三月正是天气还没热起来的时候，一件高领衫加西装的组合是最安全的，如果怕冷就再加件呢子外套吧。

三月正是天气还没热起来的时候，一件高领衫加西装的组合是最安全的

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西装：Veronica Beard

阔腿裤：Zara

长靴：Barney‘s

同样，针织衫加格纹阔腿裤的组合一样是你不知道如何选择时的最佳搭配。

针织衫加格纹阔腿裤

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针织衫：Anine Bing

裤子：Opening Ceremony

高跟鞋：Attico

法国女孩面试应该会这么穿，裤腿牛仔裤，用驼色西装打破沉默，再搭配一双裸色高跟鞋。

法国女孩面试应该会这么穿

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西装：James Jeans

牛仔裤：Elizabeth and James

高跟鞋：Who What Wear

不一定所有的面试都要穿黑色西服套装，换个颜色或是印花吧，绝对能让你瞬间跳脱。

不一定所有的面试都要穿黑色西服套装

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西装：Tibi

西裤：Tibi

乐福鞋：Dorateymur

除了黑色，大地色或是白色一样很适合面试着装，想要突出个性，可以在内搭一件亮色提点。

大地色或是白色一样很适合面试着装

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外套：Coach

西裤：Topshop

袜靴：Stuart Weitzman

在简单的组合中加入个性，还可以通过服装的剪裁来办到，比如不对称裙摆的半裙。

通过服装的剪裁来添加个性

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针织衫：ASOS

手袋：Wandler

选择一件对的衬衫同样重要，简单中透着时尚细节，帅气又有质感。

选择一件对的衬衫同样重要

衬衫：& Other Stories

想增加点帅气感，把西装换成机车夹克吧，只要搭配女人味着装就能完美平衡。

想增加点帅气感，把西装换成机车夹克吧

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机车夹克：Veda