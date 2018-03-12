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拼实力的就职季 这么穿一定让面试官记住你

拼实力的就职季 这么穿一定让面试官记住你
2018年03月12日 17:39 新浪时尚
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　　导语：三月是就职的黄金月份，虽然找工作要凭实力，但面试穿什么一样很重要，简单大方又不失个性和亲和力的着装，这里为你来个大推荐！一定让面试官瞬间记住你！（文章来源：瑞丽网）

拼实力的就职季 这么穿一定让面试官记住你拼实力的就职季 这么穿一定让面试官记住你

　　三月正是天气还没热起来的时候，一件高领衫加西装的组合是最安全的，如果怕冷就再加件呢子外套吧。

三月正是天气还没热起来的时候，一件高领衫加西装的组合是最安全的三月正是天气还没热起来的时候，一件高领衫加西装的组合是最安全的

　　推荐单品

西装：Veronica Beard西装：Veronica Beard
阔腿裤：Zara阔腿裤：Zara
长靴：Barney‘s长靴：Barney‘s

　　同样，针织衫加格纹阔腿裤的组合一样是你不知道如何选择时的最佳搭配。

针织衫加格纹阔腿裤针织衫加格纹阔腿裤

　　推荐单品

针织衫：Anine Bing针织衫：Anine Bing
裤子：Opening Ceremony裤子：Opening Ceremony
高跟鞋：Attico高跟鞋：Attico

　　法国女孩面试应该会这么穿，裤腿牛仔裤，用驼色西装打破沉默，再搭配一双裸色高跟鞋。

法国女孩面试应该会这么穿法国女孩面试应该会这么穿

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西装：James Jeans西装：James Jeans
牛仔裤：Elizabeth and James牛仔裤：Elizabeth and James
高跟鞋：Who What Wear高跟鞋：Who What Wear

　　不一定所有的面试都要穿黑色西服套装，换个颜色或是印花吧，绝对能让你瞬间跳脱。

不一定所有的面试都要穿黑色西服套装不一定所有的面试都要穿黑色西服套装

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西装：Tibi西装：Tibi
西裤：Tibi西裤：Tibi
乐福鞋：Dorateymur乐福鞋：Dorateymur

　　除了黑色，大地色或是白色一样很适合面试着装，想要突出个性，可以在内搭一件亮色提点。

大地色或是白色一样很适合面试着装大地色或是白色一样很适合面试着装

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外套：Coach外套：Coach
西裤：Topshop西裤：Topshop
袜靴：Stuart Weitzman袜靴：Stuart Weitzman

　　在简单的组合中加入个性，还可以通过服装的剪裁来办到，比如不对称裙摆的半裙。

通过服装的剪裁来添加个性通过服装的剪裁来添加个性

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针织衫：ASOS针织衫：ASOS
手袋：Wandler手袋：Wandler

　　选择一件对的衬衫同样重要，简单中透着时尚细节，帅气又有质感。

选择一件对的衬衫同样重要选择一件对的衬衫同样重要
衬衫：& Other Stories衬衫：& Other Stories

　　想增加点帅气感，把西装换成机车夹克吧，只要搭配女人味着装就能完美平衡。

想增加点帅气感，把西装换成机车夹克吧想增加点帅气感，把西装换成机车夹克吧

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机车夹克：Veda机车夹克：Veda
高跟鞋：Gianvito Rossi高跟鞋：Gianvito Rossi
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