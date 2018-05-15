不单是李宇春 女明星靠不对称裙变身“腿霸”

导语：戛纳美图轮番上线，除了范爷其实资历一点都不浅连续6年受邀出席的春春更值得我们惊艳！如果说范冰冰走的是高贵大气的小公举路线，那么春春则是在高贵大气之外再加上一万点的个性派送给你！（来源：瑞丽网）

李宇春戛纳造型

李宇春红毯照

开幕时的Gucci亮片心礼服已经非常完美，但是第二天《审判日》首映礼首映礼上的这套Jean Paul Gaultier才将我春的个性展现的淋漓尽致！西装搭配高腰立体不对称铅笔裙每一处的细节组合都刚刚好。

李宇春机场照

其实春春在出发戛纳时也是穿着了一条高腰铅笔裙，虽说高腰是显腿长的利器，但是在这组Look中却不是太明显，而且还搭配了开衩，效果也仅仅是还好。

李宇春戛纳照

所以问题到底出在哪里？一对比是不是就很明显了！没错，就是裙摆的不对称设计啦！

所以说光有高腰、有开衩，这些还不能满足我们显腿长的需要，不对称下摆裙装才是我们小短腿的天菜！而且它不光显腿长，在个性和时尚方面也能完全满足你，一条就让你潮人上身！

拯救身材的不对称赶快选起来！

1、最简单的纯色系连衣裙

不对称虽然好，但是不一定人人都能驾驭，很多女生也会觉得太夸张，这时候从一件纯色连衣裙来入手再好不过，简单的小白裙容易没有层次没有线条，但是加入不对称就能有从平面到立体的转变。

马思纯

裙摆的选择上也要注意，日常穿着的话简单的长短落差不太明显的不对称就足够。夸张的荷叶边一定要慎重。

佟丽娅

2、进击的同色系分层组合

如果觉得一条连衣裙太简单，但是依旧不想太夸张的话，可以尝试同色系组合，正好现在流行顺色，但是顺不好难免会变成一个大色块，但是利用不对称就完全不用担心。

李冰冰

顺色可以顺深浅色组合也可以利用印花都没有问题。

不对称连衣裙街拍

3、顺色不会搭还有套装帮忙

你要说顺色本来就不好穿，再加上不对称是不是有点摸不清路数，没关系，这里再帮你偷个懒，直接选择不对称裙摆的顺色套装！烦恼立刻帮你解决有没有！

张钧甯

除了最常见的同色系套装，印花套装其实也是不错的选择。

宋佳

4、难度提升来尝试下印花

人人夏天里都少不了一条印花裙，可以是花朵也可以是圆点、格纹等经典图案，但是印花跟同色系一样有个大Bug，那就是容易显得臃肿，不对称的加入帮你拉长比例，带出层次。

林允

选择印花不对称裙装时要注意凸显出腰线，不是光靠裙摆的不对称就够了哦。

欧阳娜娜

拯救身材的不对称赶快穿起来！

1、用休闲感化解夸张感

在搭配单品方面也要注意，自带隆重感的不对称裙装需要用休闲感单品来缓和，最好入手也最适合夏天的就是T恤了，完美平衡休闲与华丽感。

何穗

如果觉得T恤单调，还可以利用叠搭来讲层次感再提升一个Level。

李菲儿

除了T恤，卫衣也是搭配不对称的最佳CP，而且搭配休闲感单品时，还可以与夸张感的不对称组合，比如饱和色或是大荷叶边，都不会显得太过Over。

杨幂

帽衫能瞬间缓解不对称的老气感，同时也为休闲感注入质感。

不对称中裙街拍

2、正式感单品组合如何不老气

也不是说不对称裙装就只能搭配休闲感单品，正式感的衬衫或西装也没有问题，尤其是出席比较正式的场合。

范冰冰

范爷选择了Polo衫与超长不对称做组合，运动感和背带的加入都化解了那份老气。

不对称裙街拍

衬衫最好选择宽松的款式，别忘了搭配卷袖口、掖下摆等技巧才是正确打开。

唐嫣

唐唐用网纱不对称裙与帅气的小西装组合，可以说是娘Man风格的最佳演绎了。