破洞牛仔裤也有学问 这么穿才能显腿长

导语：到了夏天你们都喜欢穿什么裤装？错，大多数人第一时间会选择短裤来面对炎炎夏日。但还是有些怕晒、怕腿粗、怕各种的小姐姐愿意把双腿藏起来。可面对高温你真的忍受得了吗？这时你需要一条。（来源：瑞丽网）

夏天就要穿牛仔裤

而破洞牛仔裤可不是随随便便就能穿出超模感的。有些破洞牛仔裤难驾驭程度可以达到十颗星！就在最近，国外潮牌Carmar Denim推出了一款破洞牛仔裤，彻底让人们坐不住了，它长这样：

尴尬的大破洞牛仔裤

Carmar Denim这款造型和剪裁都非常独特的牛仔裤从面世的一刻就充满着争议，裤子的前后都几乎被挖空，穿上裤子后腿部、臀部都暴露在外！而且这样一条省布料的裤子价格竟然高达168美元，相当于1000块人民币左右。网友们直呼“抢钱呐”！

时尚大片里的破洞牛仔裤

不过小编还是要说，这样一条裤子穿上街即使是能拥有超高回头率，大家也未必敢尝试吧！要说破洞牛仔裤的正确打开方式我看周冬雨最有发言权。

周冬雨

周冬雨

别看东叔是个小瘦子，但是夏天的她也是对破洞牛仔裤无比热爱。这不在别的女星都纷纷开始光大腿时，周冬雨却用SJYP的大破洞牛仔裤打造酷炫的街头造型！

周冬雨

早些时候周冬雨也愿意用宽松的破洞牛仔裤进行搭配，其实破洞牛仔裤真的不是一般实穿，自带型格不说还十分百搭，除了妩媚的小女人路线，几乎全部风格都能应对。

1 有规律的破洞

常规破洞牛仔裤

一般来说，破洞牛仔裤在破洞的选择上都是十分规律的。如果你想要推陈出新最好还是选择合适的位置，合理的大小。像图片上这样过小、不对称的小破洞会让人觉得很突然。像极了是自己不小心弄破的残次品，效果并不理想。当然大号的破洞之类的也不建议尝试。

2 破洞面积不要太大、个数适量

秀场中的破洞牛仔裤

各位，这样由数也数不过来的破洞组成的牛仔裤真的不要选择！即使你腿细到不会勒肉，但横向的破洞真的非常显腿粗，而且在颜色与款式上也十分难挑战，很难避开非主流的既视感。

3 线头、毛边不要过长

时尚博主示范毛边破洞牛仔裤

很多破洞牛仔裤都愿意在破洞的处理上留出个性的毛边，这些小毛边确实能让你有些随性潇洒的感觉，但是毛边的长度还是要适量。过长的毛边会给你带来邋遢感，还会在清洗时带来麻烦，越洗越长的毛边也会让你牛仔裤的寿命变短。

除了这些雷区要注意避开之外，在破洞牛仔裤的裤型选择上你也要用点心。

1 BF款牛仔裤

BF款牛仔裤街拍

boyfriend款牛仔裤简直和破洞元素是绝配！宽松的款式加上破洞的镂空设计能够让你的腿至少瘦一圈。

时尚博主穿BF款牛仔裤

这里建议你选择横切口破洞款式，BF风牛仔裤本身有种休闲感，就不用过多的毛边装饰了。

BF款牛仔裤配西服穿搭

在搭配方面，你可以尝试与裸靴或者机车款鞋履进行搭配，这样帅气翻倍哦~

单品推荐：

Alexander Wang

C&A

2 九分长度牛仔裤

九分长度牛仔裤街拍

九分长度的裤装就显腿很长，而且还很适合炎炎夏日，再加上破洞元素，更能够让你的腿清凉舒适！

时尚博主穿九分长度牛仔裤街拍

九分长度的牛仔裤实在建议你不要选择过多的横破洞，那样会把你的腿分成好几截，显腿长的优势就完全发挥不出来了。

九分长度破洞牛仔裤街拍

选择搭配的鞋子的时候建议你选择浅口款式，这样与还能加倍拉长腿部比例哦~

单品推荐：

L‘AGENCE

Hollister

Bershka

3 阔腿款牛仔裤

阔腿款牛仔裤街拍

如果你能找到一款阔腿牛仔裤还带破洞的话，那么你就一定赚到了！阔腿牛仔裤做成破洞款式很美式。不需要过多的颜色渲染，一条横切口就能打造出高街潮人既视感！

时尚博主穿阔腿款牛仔裤

如果实在没有破洞款阔腿牛仔裤不如用下摆开衩来代替吧，打造铅笔腿功力也是一流的！

单品推荐：