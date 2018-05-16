2018上半季度最火单品是这些？

导语：最近，权威榜单BOF上半季度的最流行单品出炉！《Business of fashion》向来是一个非常具有公信力与权威的时尚网站，它的数据更是相当具有参考性。是时尚迷务必参考的指标之一。（内容来源：时尚COSMO）

最受欢迎单品排名

嗯，我相信大家一定和编辑一样，对于这个最受欢迎的单品抱有一些疑问，不过下面这些的确是2018上半季度的经典热门单品哦。

1 LOUIS VUITTON Neverfull bag

第一名是来自LV最经典的手袋之一的—Neverfull。虽然COCO有点惊讶，但并没觉得奇怪不好理解。毕竟这款包可是LV家族中年年涨钱的一只！

丰富的Size满足了你的一切需求，这包最大的特点就是能装啊！分大号、中号、小号。COCO个人很喜欢中号的！

简单的外观让它成为LV家族中实用+美观+性价比相当高的一款，不但没停产而且专柜价每年都在涨，这只包推出的时间很早，后来因为太受欢迎，LV又改良了这只包。增加了一个拉链子母包，更加安全，花色也出了白色棋盘格、咖色棋盘格、以及EPI水波纹牛皮。

来，看看容量，足够日常和短途出差了。（因为非常能装，大家也喜欢叫它妈咪包）

LV的品牌价值完全体现在它的价格上，即使每年都会调价，导致Neverfull的价格都比早年涨了一倍多。但这并不影响女生对它的向往，很多人的奢侈品第一只还是会选择Neverfull。

2 GOLDEN GOOSE

没错，COCO印象中，GOLDEN GOOSE的小脏鞋可是被宋仲基带火的。在《太阳的后裔》刚出场时，他穿了这双“脏球鞋”那叫一个抢眼！

这款“脏球鞋”来自意大利手工品牌Golden Goose，比起普通的白球鞋，这双小脏鞋更有做旧的复古味道。

因为来自意大利手工打造，所以让这双脏球鞋格外受到时尚圈的宠爱。有了“手工处理”、“没有完全一样的两双鞋”、“做旧工艺”等标签，即使这双球鞋卖到3K的价格，还是一鞋难求！

低调又耐看，在运动休闲的同时这双鞋蕴含的“匠人精神”更是它最大的特点，从推出到现在还是这么受欢迎，似乎也不让人觉得奇怪。

3 GUCCI Pursuit striped rubber slides

你们一定对Gucci的logo小白鞋、乐福鞋有着深深的爱。但是！殊不知对于今年夏季，Gucci的一双logo拖鞋才是真正大势的主。各个运动品牌都推出了不同款式的一脚拖，这一方面Gucci也是一点也不弱啊。

还有更女性一点的鞋面做蝴蝶结设计。

逃不掉的都是标志性的三条纹，在此本CO来给你们做个小科普！原来鲜明的绿红绿条纹织带设计灵感最早源于将马鞍固定在马背上的帆布织带，自上世纪50年代面世以来，极具品牌标志性的织带设计迅速成为社会名流的代表符号；如今，创作总监米开理将这个摩登的条纹设计贯穿于各个系列中。

将标志logo做鞋面图案，COCO觉得还是经典的绿红绿最好看，透着简约的复古感。Gucci的这双一脚拖主打的就是舒适、方便，好穿！虽然相比较那些运动品牌，Gucci价格比较不那么亲民，但是耐不住好看啊！Gucci girls一定不要错过。

4 ACNE pale pink Clea bomer

ACNE这件棒球服外套售价在650美元左右，都知道ACNE家的外套都是很简单的基础款。搭配什么都毫无压力，型好又率性。这款很少女的樱花粉成了它家非常受欢迎的一款。

其实除了这款樱花粉外套之外，ACNE家随便拿出来一件棒球服外套都好看又时髦。

也是不少明星博主秋冬最爱穿的万年经典款。COCO一查资料才知道，Acne Studios刚创立的时候只是一家集影片、平面设计和广告于一体的工作室。直到1997 年，Johnny Johansson才开始带领团队设计服饰，这个来自北欧的小众品牌也在后来成为大家熟识捧在手心里的品牌。

打着极简风格，喜欢追逐独特的时尚圈自然会把眼光挪到这个牌子上。

实穿又舒服，没有过多的细节点缀反而轻松拥有高级感，说句题外话，COCO最近可是种草了不少它家的配饰和包包。

5 GUCCI GG logo belt

腰带中的时髦佼佼者，你可以没有很多条腰带，但是一定要有一条Gucci双logo！金属质感的logo装饰，用它“掐”出你的小蛮腰，才是真的高级。

经典黑加上双logo，就是极具辨识度的美。

没有什么腰间的搭配难题是一条腰带解决不了的，改良过的Gucci标志成了全身最大的亮点。

追求个性，多色的腰带也是最佳选择，不变的还是金属双logo，这条绿色纹路的就极具复古感。

设计就是在不断变化的，奢华珠宝装饰的双logo也出现了，不甘腰带撞大街的酷girl们觉得这个怎么样？

6 MAISON MARGIELA Boots

Rihanna在Met gala上穿的战服就来自于Maison margiela，看到这样夸张吸睛的打开方式，想必对这个牌子也有了个初印象，今年上榜之一的就是它家的亮片高跟靴。

大亮片的添加设计不同于小亮片铺天盖地式的装饰，视觉效果上大亮片更突出，但是鉴于外形较为浮夸，日常上街还是很有回头率的。透明鞋跟的设计也是结合的非常不错，和原本有些沉重的亮片设计做了中和。

比起日常单品，更像是一件美轮美奂的艺术品哦。

7 BALENCIAGA Speed trainer

鞋袜一体的概念也是今年十分流行的，要说印象深刻，在这方面做的最成功的还是属Balenciaga。虽然是球鞋款式，但是少了球鞋的沉闷感，在视觉上也比老爹鞋也轻便的多。

上脚的舒适度也是完全OK，没有过多的其他装饰，搭配任何潮流单品也是十分轻松。而且它能在视觉上让脚踝看起来十分纤细，这对于女生来说绝对是最大的诱惑。

GD带的货岂有不火的道理？再加上，越来越会穿的宋茜也给大家演绎了袜子鞋另一种打开方式。这款鞋的热火程度可想而知。

8 OFF-WHITE hoodie

炙手可热的美国街头潮牌，潮人们对它的爱可以说是非常疯狂了。把标志性的黑白斜杠直接运用到衣服的设计上，随之也有了涂鸦形式的斜杠纹样，尽显美国街头文化，看样子穿上它就能玩出一波freestyle了。

看惯潮男的造型扮相，来看看女星驾驭一波off-white的帽衫也是十分亮眼。

帽衫最为Off-white出街率最高的款式之一，完全男女通吃，除了夸张的logo印花图案外，其他地方的设计都简单明了，不会给人以过于杂乱的感觉，日常但又有酷酷的街头感。

不过近期让COCO心头大颤的还是Off-white和匡威不久前联名推出的新品。独特的透明磨砂效果，真的很好看啊！！

9 TOPSHOP black jeans

小黑裤的永久不衰那是有目共睹的，Topshop的小黑裤之所以被大众所喜爱，靠的就是它良好的版型裁剪，最终目的还是显瘦显瘦显瘦，S型也不在话下！不得不说，一条舒适、版型完美的小黑裤就能让你妥妥的凹遍造型。

恰到好处的破洞设计也是给小黑裤增加了时尚亮点，它的热火程度也是其他款式望尘莫及的。Topshop小黑裤的售价也是非常良心，一般在34英镑到40之间，囤个两三条完全不心疼！

不少明星也是它的忠实fan，就算不是造型的亮点，但是也绝对少不了这样一条小黑裤。

10 LOEWE leather trimmed woven rafia tote

宣称能装下全世界的Tote包在2018上半个季度真是红透了，而Loewe的Tote包也是将最流行的两个元素相结合，极具手工质感的编织款式。可以说是复古和时尚相结合的又一大成功单品。

粗编织的廓形较立体，不会变形，其容量也是非常的大。

作为起初让人看不明白的编织设计，之后上手却是出奇的好看又时尚，皮质的手拎部分做成了长短不一的效果，加上正面Loewe的logo印烫装饰，也是完全展现出了质感。

在夏季出游的计划里有它才更美啊！

不知道如此热腾腾的榜单，作为时髦精的你有没有及时跟上呢？COCO只想说：即将进入下半季度，我迫切想知道又有哪些单品是你期待的？快来跟COCO唠唠吧！

（图片来源：ins Pinterest 视觉中国）