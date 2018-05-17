小个子也要穿平底鞋 原来平底鞋可以这么显高

导语：在这个一眼望去都是大长腿的季节，小个子女生只能每天踩着高跟鞋来拉长双腿比例，弥补身高的不足。但是这些美貌的平底鞋让人爱不释手，根本无法放弃。（内容来源：时尚COSMO）

其实，平底鞋虽然不能根本的从外部达到增高效果，但是选择一双对的平底鞋也是可以从视觉上增高的哦。这些小个子的ins博主早就get到这些平底鞋的视觉增高效果啦。

1、尖头鞋瘦腿显高

如果说小白鞋需要整体搭配显高的话，尖头鞋直接就能做到。露出脚背的办法可以大大的增加视觉上腿长的效果，是小个子女生必备的单品哦。

时尚博主来示范

如果一名时尚博主重复使用一件单品用作不同的搭配，那就可想而知她对这件单品的喜爱了。对于小个子的Yoyo来说，这种能显高的尖头平底鞋无论搭配裙子还是裤子都是再合适不过了。

Yoyo Cao

西装控Beatrice Gutu换上小碎花裙，本应是甜美的造型，被尖头鞋和贝雷帽搭配的气场十足，墨镜也是提升气场的小工具哦。尖头鞋敞口到脚趾腿长瞬间增加了10cm。

Beatrice Gutu

金属圆环使造型更特别，尖头鞋搭配阔腿裤也是很好的选择哦。

Julie Sarinana

给尖头鞋配双宽松的纱袜也是不错的选择，切记不是路边就能买到的丝袜哦，要宽松有型才是真时髦。

本季还特别流行这种类似穆勒鞋，但其实后面还有一根带子的鞋款，比穆勒鞋更跟脚，好穿。

2、绑带更显气质

相比尖头鞋能提升气场，绑带不仅让你更有气质同时还可以女人味十足哦。特别是绑带的地方可以修饰腿型，就算你是小粗腿也完全可以hold得住。

时尚博主来示范

Sarah Mikaela就一口气穿了三双不同造型的绑带鞋。在款式的选择上，Sarah的搭配是很值得参考的哦。譬如搭配全黑造型，可以选择粗一点的绑带，保留女人味的同时还起到了扮酷的作用。

搭配皮衣造型时，皮衣本身就是很酷的单品，这时选择细绑带就可以很好的柔和造型啦，仙酷仙酷的。

把性感豹纹穿在脚上也是另外一种性感方式哦。

Sarah Mikaela

露肩上一和绑带尖头鞋搭配起来就是仙女的存在，试问哪个男人不喜欢仙女呢？

Wendy Nguyen

Emma Roberts脚下这双就是本CO写着写着稿忍不住去下单的款，金属色果然还是时髦又吸睛。

Emma Roberts

3、穆勒鞋时髦又透气

穆勒鞋也是这两年时尚博主一直追捧的单品，穆勒鞋在造型的搭配上其实也没有这么挑剔，任何一种风格与穆勒鞋在一起似乎都不突兀与违和。因此，作为时尚圈的小姐姐们，穆勒鞋也是她们绝不可能放弃的单品之一。

刘雯选择黄色尖穆勒鞋搭配黑色外套、牛仔裤，让造型变得鲜亮起来了呢。

时尚博主来示范

其实，穆勒鞋本身的高级感就不会带给人一种娇小的印象。

Beatrice Gutu

Yoyo Cao

链条包和耳环的闪耀相互呼应，白色雪纺连衣裙的文艺气质就交给黑色穆勒鞋来衬托吧。

稍稍露出一点脚背的穆勒鞋也有增高即视感哦，衬衫的敞口和微微凌乱的卷发营造性感慵懒风。

Sarah Mikaela

有荷叶边设计的款式更加甜美，哪怕是有棱角的尖头也变得气场减弱，甜美满分了。

这种波西米亚风的穆勒鞋让整个造型充满了异域风情。

priscila betancort

黑色穆勒鞋搭配简单的T恤牛仔裤也是帅气满分哦。

Weronika Zalazinska

增加立体装饰或者刺绣的穆勒鞋更添优雅的气质，搭配小黑裙参加晚宴一样秒杀全场。

The Row这双线条圆润的穆勒鞋更添文艺气质，搭配白色衬衫裙，你就是文艺女神。

4、经典乐福鞋的时尚依旧在线

从2018早秋的的趋势来看，经典的乐福鞋没有失宠，新的点在于设计上更加简约，线条趋向锋利，文艺气息更加浓郁。

The Row2018早秋

Miroslava Duma

Caroline Issa

金色的乐福鞋特别不好驾驭，穿不好就变成了“暴发户style”，小姐姐用它搭配类色系西装，削弱了它“金灿灿”的耀眼光泽。

整体搭配是有点点太过于民族风，但是单单看铆钉款的鞋子还是很美貌的呀，同意coco的举手！

一般姑娘穿碎花连衣裙的时候都爱搭配细带凉鞋或者高跟鞋，这位小姐姐出其不意的用撞色的乐福鞋来搭配整体感觉很特别，又仙儿又灵。

Roberta Benteler

软萌的粉色乐福鞋给这身通勤装扮增加了一丝少女的气息。

当然，好穿的乐福鞋也是你旅途的好伙伴，背上你的双肩包、戴上太阳镜，一双乐福鞋又好穿又有范儿，比运动鞋时髦度提升好几个level呢！

Lily Donaldson

丝绒款并不是秋冬的专属喔，在初夏拿出来搭配条纹衬衫也多了一份优雅感。

小个子的女生也并不是非穿高跟鞋不可哦，跟着这些时尚博主穿你也可以像她们一样时髦又显高呢。COCO这期推荐的单品都是精心挑选的小众品牌，让你穿出去绝对不会撞鞋哦。