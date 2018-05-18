夏天穿着这五件薄外套就是为了遮肉

导语：突然的入夏打了个猝不及防，热辣的阳光照在身上一天黑一度，别刚刚入夏就被晒了个黑又亮。光靠防晒霜还不够，这些好穿好搭、凉爽又防晒的夏季薄外套也得入手几件吧？（内容来源：时尚COSMO）

1、薄西装外套

防晒指数：★★★★☆

凉爽指数：★★☆☆☆

如何把服装界的“万人迷”西装外套从春天穿进夏天，前几天欧阳娜娜给了我们答案。她身穿浅粉色丝绸西装，下搭小白鞋现身活动现场，这一身非常适合做日常造型参考。这少女感简直晃得人睁不开眼。

西服套装：Maje

或者像宋祖儿一样，选择质地轻薄亲肤又有型的小西装，只要内搭一件白Tee，轻轻松松的高级感显现而出。

西服套装：SMFK

薄款西装到夏天最常见的搭法还有和短裤的组合，视觉上分分钟拉长腿部线条没商量。

同样，喜欢这种西装配短裤的还有唐艺昕小姐姐。最近就选择了一件黑色绑带细节西装，搭配牛仔短裤现身机场。

说回欧阳娜娜上面那一身，很好地诠释了夏季穿西装的两个造型重点：一，穿轻薄的丝绸材质；二，穿清爽的浅色款式。春秋西装COCO总是给大家推荐格纹款，但是对于夏季来说，浅色西装显然更合适哦。

前几天杜鹃现身活动，一件白色西装可是把COCO的眼光全都吸过去了。

佟丽娅的白色西装则多一些彩色细节装饰，亮眼十足。

徐孝琳香芋紫小西装搭配Crop top更是甜美指数爆表！

西装面料致密，防晒效果很棒，虽然多是长袖的款式，可是较为宽松透气，又不知道要比所谓的“防晒服”时髦了多少！大家也可以照搬上面的穿法，入手浅色西装套装，搭配简单的白色Tee或者图案Tee就可以轻松吸引整条街的目光！

一些亮色条纹的款式同样适合夏天，只要款式选得好，不管你是搭配简单的帆布鞋还是基础款牛仔裤，都能打造出清爽有型的夏日造型。

最适合夏季的西装面料当然是质地柔软、触感凉爽，风格更优雅高级的款式。这种面料也要记得每次出门细心熨烫，让西装随时保持最佳状态！

当然，丝绸面料的缺点就是贵和娇气，且只适合瘦子穿着。对于夏天来说，大家还可以选择柔软的莫代尔材质西装，轻薄又防晒，同样的柔软好穿。不过，柔软的材质会导致西装肩线不明朗，肩膀圆润的姑娘慎选。

这个时候，清新的碎花西装都成为你的首选，秋冬不敢尝试的西装风格，春夏给你机会！

2、冲锋外套

防晒指数：★★★☆☆

凉爽指数：★★★☆☆

没错！那个一直被嫌弃的冲锋外套又蓄力重回时髦巅峰了！借着最近复古正盛的风头，冲锋外套的一点点运动感、一点点复古味立马攻占了街头，成为今年夏天不能少的单品之一，最近明星的上身率也很高。

宋茜

戚薇

杨采钰

倪妮

倪妮的这件藏青色冲锋衣不是外套的款式，但是同样有外套的功能，宽松的款式可以兼容大部分内搭单品，风格简约运动。

周冬雨和王珞丹的亮色款更适合夏天。

冲锋夹克自带率性风格，100个人穿有101种帅气。像宋茜和林允这样的运动风格冲锋衣，更是能穿出帅气的运动少女look。

搭配裙装也完全没问题，硬朗的运动感与温柔的裙装穿出了风格上的碰撞。而且不少运动品牌都推出了冲锋夹克新品，想要追赶潮流也不用剁手！

3、衬衫外套

防晒指数：★★☆☆☆

凉爽指数：★★★☆☆

衬衫这件单品人人都爱，不只是因为款式多样、不挑人又百搭，也是因为衬衫穿法也很多呢。既可以把扣子扣起来当上装，也可以散开扣子当外套。薄料衬衫夏天穿不闷热，又能好好保护手臂，而且搭配起来也是时髦感十足哦。近日娄艺潇穿了一件蓝色条纹衬衫，这种风格就相当适合夏天嘛！

热巴近日也穿着衬衫现身机场，青葱鲜亮的绿色条纹清爽感十足，蓝色则时髦又恬淡，夏天和白色的帽子单品更配哦。

倪妮用轻薄的白色衬衫做外搭，一身素色还是自己的风格。

郑秀妍则选择了比较活泼的波点款式，搭配牛仔裤和短靴休闲又优雅，同样是很适合夏季的衬衫造型。

奚梦瑶也把衬衫当做外套，搭配白T和短裤，即使是深色款式也毫无闷热感。

长款衬衫更飘逸，既可以当衬衫裙，也可以当长款外套。条纹的款式更好穿哦。

4、针织外套

防晒指数：★★★★☆

凉爽指数：★★☆☆☆

近日，舒畅身穿条纹饰边开衫现身机场，下面搭配了浅蓝色格纹半裙，清清爽爽的夏日气息来袭，这一身真是太温柔啦。

唐艺昕则用针织外套搭配卷边牛仔裤，半丸子头可爱又俏皮。

也许有人觉得针织单品属于秋冬，但是薄针织开衫也是适合夏季的防晒单品。针织的空隙比较透气，穿起来远比看着更凉爽。

虽然这几天气温飙升，但是搞不好哪天就杀了个回马枪，阴雨天气照样冷风刺骨。况且每天坐办公室吹空调，还真得有一件外搭才行。那么舒适百搭的针织开衫就是你的首选。

就像衬衫可以当外套一样，针织开衫也可以把扣子扣起来当上装。搭配裙装温柔知性，风格典雅。

5、丝绸外套

防晒指数：★★★★☆

凉爽指数：★★★★☆

丝绸自有金贵的理由，夏天穿着冰凉柔润，绝对是所有面料之首。丝绸独特的光泽感贵气又优雅，丝绸长袍夏天穿不热不闷还能起到很好的防晒效果。

更重要的是丝绸长袍足够飘逸，能带来十分随性潇洒的穿着效果，绝对是夏季必备气质款外套啦。

近几年正值睡衣风来袭，丝绸长袍趁着神似睡袍的浪漫质感也大热了一把，不过COCO觉得更多人穿丝绸长袍还是因为舒适和凉爽吧！金棕色雍容贵气、淡色优雅甜美，各有风格和气质。

还有刺绣款式的丝绸长袍，穿着时要注意搭配，随性的风格固然好，但是也别真的穿成睡袍，记得用墨镜、配饰等来让造型更加精致考究。

短款的丝质外套时髦感更强，风格偏于休闲。不过丝绸只在瘦子身上高级，为了可以穿丝质单品，抓紧时间减肥吧！