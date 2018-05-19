三种流行材质让你时髦一整个夏天

导语：时尚这个东西呢，正如Hedi Klum在《天桥骄子》中常说的——“One day you‘re in， the next day you’re out”。所以转眼间夏天来了，你知道你的很多衣服已经过时了吗？（来源：瑞丽网）

没衣服穿

我一向推崇投资经典款，因为经典款可以永不过时，但是，基础单品穿一天两天没问题，天天穿未免就有点单调无趣了。所以了解最新的流行趋势，给自己的衣橱注入新鲜血液可是精致女孩每一季都要做的事情呢~

我们都知道，秀场往往是预知潮流的标准，有人说“Three is a trend”，某一种单品（或材质或搭配）在秀场上出现超过三次，它就可以称得上是下季的趋势了。

今年的流行元素有很多，但最大的特征莫过于材质上的变化了，所以今天，好久不写流行趋势的你卡就通过秀场来盘点一下今年我比较欣赏的几种流行的服装材质吧，感兴趣的宝宝快搬好小板凳排排坐~

‘金银丝’

金银丝面料的英文是Lurex， 听起来就是华丽丽的感觉。金银丝最早是金银经过手工打造成薄箔，然后贴在羊皮或者纸上切成条丝状，后面随着纺织技术的改进，这种面料主变得更加纤细柔软，轻盈亮丽。

金银丝材质

他既不像亮片那么刺眼，又比低调的丝绒更年轻活泼一点，并且比它们都更好打理。

光线一照就可以反射出漫天星光，一闪一闪地特别浪漫。

金银丝

不过我宝们要知道，金银丝其实也不是什么新鲜的元素了，早在20世纪50年代的美国，金银丝就被时尚女郎们穿在身上。上世纪70年代五彩斑斓的舞厅里也到处都是金银丝袜的身影。

复古金银丝

而今年，这种华丽的面料又卷土重来。在今年的秀场上出现频率非常之高，Valentino、Gucci、D&G、Chanel等品牌的秀场图都出现了他的身影。

秀场中的金银丝

秀场中金银丝

国内的各路明星也早就开始把金银丝穿上身了。

明星穿上身

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‘薄纱’

天气逐渐回暖，这时候，还有什么比一条纱裙更适合温柔的春天呢？当纱裙的裙摆飞舞飘逸，心情也会跟着曼妙起来吧。

不过看到这个我宝们可能要问了，这不是今年的流行元素吧？纱裙早就开始流行了呀。的确，纱裙的风已经刮了好几年，一说起纱裙我们就想到Molly Goddard经典的蓬蓬公主裙。

秀场中的薄纱

虽然说这种裙子能勾起一丢丢我的少女心，但不瞒你说，这种层层叠叠的蛋糕纱裙已经过时了。看看街拍，这种裙子也是一看就是几年前的款了。

街拍达人穿薄纱

今年流行的是垂坠感飘逸感较强、材质轻薄的纱裙，透视的款式就更仙更美了。简单来说，透明度决定时髦度。

而提到薄纱的风靡，就不得不提到Maria Grazia Chiuri执掌的Dior，她让梦幻又浪漫的纱裙走进了每个女性的衣橱。这个去年超级火爆的星空裙大家应该还都记得吧，这是Dior的17秋冬款。

Dior

模特小姐姐肩带掉下去的瞬间好性感啊啊

其实从入职Dior的第一季（2017春夏）开始， Maria Grazia Chiuri就推出过不少好看的纱裙，写着“J’adior”的肩带腰带就成了很长一段时间的爆款，让纱裙拥有了现代休闲的风格。

Dior中的薄纱设计

18春夏高定系列中，Dior又用浪漫又带些暗黑意味的头纱吸引了全世界的目光。

Dior中的薄纱设计面具

在最新的2018秋冬系列中，Dior的薄纱元素仍然无处不在，和以往不同的是这一季的Dior以1968年5月震撼了巴黎的抗议风暴50周年纪念为灵感，整个系列充斥着反叛、再造和力量拼贴。纱裙配上了中性的西装外套，柔中带刚。

Dior秀场

Dior秀场

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‘PVC’

除了金银丝和薄纱，18的另一大火材质就是酷酷的有未来感的PVC了。开篇说过3次即潮流，2018春夏秀场PVC出现了岂止3次，30次都有，绝对是流行趋势本人了。

秀场中pvc

秀场中pvc

秀场中pvc

这种雨衣风也成为了今年开年杂志大片的重要主题。

金小妹为2月期Harper‘s Bazaar拍的封面，还蛮好看的，大概因为加了溅水效果所以雨衣看着还挺和谐。

时尚大片中的雨衣风

其实说到PVC雨衣，也不是什么新单品了，早在1969年爱马仕就出过了。

爱马仕的雨衣设计

而PVC的回潮也早在2014年的miumiu秀场上就出现过。

miumiu秀场

只不过在今年才大面积出现在各大秀场时装周，先是带货界大佬巴黎世家春夏男装系列穿什么外面都罩着透明雨衣。

男装秀场中pvc

再是Chanel所有的女装，包包鞋子都是防雨的。

Chanel秀场中的pvc

Chanel的细节图

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