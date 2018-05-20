露肩大法千千万 今年夏天一字肩来carry一下

导语：如此燥热沉闷的夏天，露腿大军遍大街。露肉玩法这么多，怎么就执着一种不变了呢！COCO说啊，露的多不如露的巧，今年夏天改露香肩，来一波妩媚性感的主打模式，一字肩款式了解一下咯！（内容来源：时尚COSMO）

一字肩其实算是非常百搭的了，日常中的牛仔短裤、半裙、长裤都能拿来做搭配，十分日常随意，适合大多数仙女玩一波生活时尚。

一、一字肩+牛仔短裤or半裙

做搭配，热裤当然不能少！一字肩上衣可是它的万年好友，随便怎么搭配都是配一脸。不仅解决了普通上下装带来的无聊和没劲，加上一字肩本身就是很有设计感的款式，无需过多考虑单品搭配就已经非常吸睛了！为了穿一字肩美美的，本CO要加油练肩部线条啦！

虽然露脐一字肩很好看，但是没有马甲线多少还差点意思。不过也不用担心，针对宽大的衬衫款式，经典的上衣塞进裤子里的穿法也同样适用哦，唉，谁叫一字肩自带的仙气无人能敌呢。

恰到好处的露出肩部线条，如此女人味十足的玩法和牛仔半裙也是非常搭了，露肩又露腿，加上一条皮带，也是玩转出了酷酷的街头风。个性的姑娘这一part怎能错过。

二、一字肩+长裤

热裤换长裤，干练的上班一族值得参考，拉长下身线条不说，显瘦的本事也是非常到位的，把一身look中唯一的小性感放在肩部，即时尚又日常，如此不落俗的长裤搭配，就服一字肩玩法！

短款的一字肩碎花上衣倒是多了一丝度假的感觉，没有一整件碎花来的难以驾驭，选择一字肩款式倒有了小面积装饰的效果，轻松玩起了碎花元素，赞！

长款一字肩衬衫跟长裤搭配也是一绝，因为肩部的独特设计，不会有过于“压人”的视觉效果，绝对可以说是小个子姑娘的福利！

三、一字肩裙

简单的一字连衣裙打开方式也是烂大街了，大多数都是以宽下摆的公主裙款式出现，确实可爱又减龄，但是对大胸妹子倒是不太友好。

想要特别又修饰身型，那就选择收腰的款式吧！不仅能放出腰线，收腰产生出的褶皱效果也是很自然的。

抽绳设计也是另一种新的收腰方式，特别是跟亚麻面料相结合，森女素雅的气质一呼而出，很巧妙的中和了一字肩一贯的性感味道，适合偏保守的姑娘着重选择哦。

和姐妹们一摞一字肩出街耍美，好看程度爆表啦！扑面而来伦敦街头的夏日气息，这么有看头的一字肩还不赶紧跟上？COCO这就去囤购物车。。。

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（图片来源：Pinterest 视觉中国）