有一种少女心 叫裤装裙装都穿马卡龙色

导语：已经和沉闷厚重的秋冬彻底分手，牵手的是热情似火，明媚闪亮的五月，一柜子的黑灰白是时候锁起来了，现在你有更好的选择，那就是甜美可人的马卡龙色。马卡龙色是一个色系，它们就是调色盘里最温柔的那一抹，在色彩的边缘试探又不敢“明目张胆”的鲜艳，因为低饱和度，所以成就了这个温柔甜美的配色，听说马卡龙色和初夏更配噢。“死气沉沉”的你是时候穿上马卡龙色要他们好看了！（来源：瑞丽网）

少女心配色

何为马卡龙色呢？就是用缤纷的颜色来俘获人心，就像夏季舔的一口冰淇淋尖儿让人浑身透着清爽。相比黑白灰，马卡龙色更加活泼明艳；相比荧光色，马卡龙色更加内敛温柔。

1。樱花粉——甜你没商量

雾霾蓝配樱花粉

刘亦菲

杜鹃

无论是神仙姐姐刘亦菲还是自带冷漠厌世脸的冰美人杜鹃穿上马卡龙粉色都立刻变得甜美可人，粉红色的气息扑面而来。马卡龙粉是泛白的粉，像樱花又像初开的桃花。即使你拥有再不可靠近的冷气也能被这个色系调和的少女感十足。

秀场中的粉色毛衣配同色裙

就更别说樱花色系的仙女裙了，不规则裙摆和透视的设计，谁穿谁仙女！

LV太子妃穿樱花粉套装

粉色的套装系列是谓是“刚柔并济”的最好示范，马卡龙粉的低饱和度让廓形帅气的西装也变得极好驾驭，完全不会给人太过软萌的感觉。

樱花粉卫衣配长裙

单品推荐

Acne

Maje

2。奶油黄——温暖且鲜亮

柠檬黄长裙街拍

马卡龙色中的奶油黄可是很惹眼的色彩，不过奶油黄对气场、肤色以及搭配功力都太过考究，黄皮星人穿不好就会显得气色不好，是个很严格的挑人色系。

柠檬黄裤装街拍

柠檬黄裤装街拍

因此我们可以避重就轻，另辟蹊径，选择奶油黄的单品比如阔腿裤，西装裤等不与脖颈直接接触的，就可以减少色彩之间的相互映衬作用。这么一件亮眼的奶油黄长裤无论上身搭什么都很惹眼。

柠檬黄西服套装

单品推荐

KENZO

RE DONE

3。薄荷绿——清新活力满

薄荷绿套装街拍

薄荷绿长裤街拍

薄荷绿长裤街拍

清爽的薄荷绿介乎于蓝绿之间，给人沁人心脾的清凉感。这样的颜色简直是夏天的不二之选，与骄阳的火热呈现鲜明对比，就像是吃了薄荷糖又像是刚洗完澡的清凉，给人视觉即刻降温。薄荷绿除了自身独有的清爽感之外在颜色搭配上很容易出彩，同色系或是反色系的单品搭配都能让你从人群中脱颖而出。

时尚博主穿薄荷绿长裙

薄荷绿长裙仙气十足

薄荷绿长裙穿上宛如丛林仙子，无论是纯色系的素雅或者碎花款的法式风情都将仙气和甜美完美融合。

单品推荐

ROSIEASSOULIN

4。雾霾蓝——淡雅温柔风

雾霾蓝色街拍

刘诗诗穿雾霾蓝色西服套装

出席活动的刘诗诗一身马卡龙蓝色西服套装，总攻气质满分却又不失少女感，其中的小窍门就是选择了色彩充满浪漫气息的雾霾蓝。

佟丽娅穿雾霾蓝色

丫丫佟丽娅也选择了浅蓝色不规则裙摆连衣裙搭配裸色高跟鞋，拥有让人无法抗拒的柔情。雾霾蓝少了深蓝的距离感与沉静，更多了一份烂漫与温柔。

Gigi穿雾霾蓝色

雾霾蓝色街拍

雾霾蓝色的单品长裤也是模特出街的宠儿，上身搭配撞色的T恤或者同色系长袖Tee也是活力满满，低调的高级。

单品推荐

ANINEBING