如何穿出Vintage风 看这位大神就够了

导语：后台有网友提问说想打造有没有Vintage风的推荐，这让我立马想到了一个关注很久的西班牙时装博主María Bernad。可以说，论Vintage风格，无人出其右了。（内容来源：ELLE中文网）

这位来自马德里的博主，平日的风格大致是这样的。

María Bernad本人的相貌就有一些复古美人的味道，喜欢戴着90年代感的椭圆复古太阳镜出镜。

仅仅23岁年纪的Maria，在Instagram上已经是有23万粉丝的博主，而且还开了一家名为Les Fleurs的线上古着店。

其实经常关注时装周场外街拍的你，应该早已与她眼熟。这位永远留着埃及艳后式厚刘海，喜欢穿阔肩西装的菇凉就是她没错。

从她的Ins晒照来看，逛跳蚤市场、浏览古着店也是这位Vintage博主最热衷的日常，骨子里是个资深文艺派。

下面，我们来从Maria的日常穿搭中找找灵感，穿成这种Vintage风格是不是有什么套路呢？

1。白，各种各样的白！

不用去管色差，不用去管是不是已经洗旧褪色，“不动脑”地堆叠白色单品，永远不会显得整体凌乱。ALL-WHITE造型不仅在夏天具有视觉降温作用，也自带有复古年代感。这张神似巩俐的照片，可以说是Easy Vintage的最佳示范。

彩色宝石项链、红色的玛丽珍鞋和漆皮的长靴，都是“白色创作板”上可以增添的复古元素。

2。要格纹，还要撞格纹！

今年格纹尤其火，而让人一秒想起赫本的最爱——法式清新的代表维希格纹，适合夏天适合海滩，想象自己是60年代的海报女郎。

此外，这种像是奶奶衣橱中淘出来的彩色格纹裤、格纹裙，也是一件就杀出重围穿成Vintage Girl的关键。搭配纯色黑/白的上衣，足够吸睛。

更加High Fashion的搭配自然是格纹与格纹相撞，任选两件格纹图案不同的西装和西装裤，怎么搭都不会错。

3。出神入化的白衬衫

Maria还把各式各样的白衬衫穿到出神入化。要说她的Vintage风格中最不能少的单品，应该就是白衬衫了。

白衬衫、黑皮件、金色配饰、粗粝的牛仔布，这些无疑都是打造Effortless Vintage的基础。

还可以利用白衬衫与正红色的冲突感，不同白色的叠穿，草编包的质感叠加，让画面显得旧旧的。

4。波点和条纹，永不过时

从波点新复古主义，到经典黑白，以及巴洛克新贵主义，以白/白为其中一个基准色的大波点以醒目的几何形状抓住人的眼球，从不过时；而条纹多变的线条感也扩大了人的空间想象力。波点和条纹，就像是马路上的红绿灯，永远吸睛。

波点与条纹，不同粗细条纹的碰撞，也是时髦人爱玩的技巧。

5。波光粼粼的缎面上衣

别说这衣服过气得厉害，穿好了就是Vintage感。注意在搭配上，不要以缎面去碰撞过于华丽的配饰和厚重的材质，保持轻松清爽的配色。就像是出门找不到衣服穿，拿出一件压箱底的旧衣服，这感觉就对了。

6。阔肩西装，你还没买？

西装这种单品，合身了显得古板和真实；买大两号才能时髦透顶，复古文艺。最后别忘了：西装大一码，头围小一码；对于大头星人来说，大号西装还能作为救命良药。

作为已经红了两年的外套，Maria的衣橱里应该已经塞满了这件大号西装，百搭各类单品不在话下。

7。撞色，不一定是上下身

相近色的相撞是最近大火的方案，比如大红和粉、朱红和橙、蓝和紫。此外，不必拘泥于上下单品的撞色，清一色的造型和沙发、和墙壁玩撞色也能起到一样的效果。

8。场景感也很重要

可以手持一个歪掉的老实电话、或者独占一节深夜的老旧地铁车厢、亦或者是坐进老爷车假装60年代的DIVA、纵横古今的艺术馆。。。。。。这些为复古感加分的场景，也是各位有悟性的菇凉们需要寻找的“配饰”。

如何穿成VINTAGE少女？看完María Bernad的示范，你学会了吗？