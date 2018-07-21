防雨防晒 夏天可以穿的时髦外套了解一下

导语：最近的天气总是绕不过“雨水”这个词，从台风玛利亚到北京时不时突袭的阴雨，我们总要被弄得狼狈不堪，这时候一件能解放双手的尼龙雨衣就最实用了。不过，现在的雨衣早就不只有遮风挡雨的功能性了，它能防晒、能在办公室挡空调，更重要的是还很时髦。（内容来源：时尚芭莎）

关于雨衣的时髦历史

其实雨衣作为时尚化的标志一点都不稀奇，Hubert de Givenchy说过：“女人想要变得时髦需要一件雨衣，两件西装，一条裤子和羊绒毛衣”。上世纪50年代，Balenciaga推出的廓形雨衣就已经很美了。

以前的老电影里，许多雨衣造型也给人留下了非常深刻的印象，最经典的莫过于《雨中曲》。

Marilyn Monroe在《飞瀑怒潮》中穿了一件明黄色的雨衣，即使全身包裹得严严实实也能明艳动人。

1996年，先锋本人冰岛歌手Björk甚至把雨衣穿去了VMA的红毯现场。

另一位穿什么都合理的icon Rihanna也在街拍中演绎过雨衣的造型，这种特别的材质增加了不少趣味感。

还记得前两年Vetements刚火的时候，这件黑色、背后印着品牌logo的雨衣就占领了大街小巷，成为了绝对爆款。

实际上，在2018春夏的秀场上，雨衣依然是许多品牌都在关注的时髦焦点。从PVC到专业的防水材质，在春夏的内搭外面套上一件雨衣，就变得更有层次感了。

左：Chanel/右：Burberry

左：Valentino/右：Public School

不过，BAZAAR今天想讲的是更加轻薄柔软的尼龙雨衣。在本月的《时尚芭莎》中，我们还拍摄了一组关于它的时装大片，希望能带给你更多的穿搭灵感。

想入手尼龙雨衣先来看看什么样的最流行

雨衣作为一件statement item，在挑选时与我们平常买基本款时不一样的。将尼龙雨衣作为日常单品，就一定要足够吸睛才行，下面这3件应该可以帮到你。

白色雨衣

以往我们都觉得黑色是最百搭的颜色，但对于尼龙雨衣来说，黑色好像有些太沉闷无聊了，跟普通的长外套没什么区别。

这时候，不如换上一件同样百搭的白色雨衣，春夏穿卫衣的时候用它就能增加层次感，显得与众不同。

白色雨衣还能为造型注入一丝街头感，在里面内搭深色的T恤和半裙，形成对比色，视觉上更有冲击力。

白色雨衣还有一个好处——可以容纳任何颜色。如果你平常不敢穿大面积的亮色，就可以像图中这样，在袖口、领口等地方露出小面积的亮色，为整套造型增添亮点的同时又不会太难驾驭。

彩色雨衣

彩色外套是这两年的潮流元素之一，放在雨衣上同样成立。在之前的街拍中，Selena Gomez用酒红色的雨衣与短裤呼应，搭配橙色针织衫，收获了不少好评。

浅粉色的雨衣也是很多人都喜欢的选择。无论是搭配牛仔裤还是裙装，都让现代感十足的雨衣多了一分浪漫的色彩。

想走更加帅气的风格，可以穿上一件军绿色的尼龙雨衣，搭配一双马丁靴，走起路来都是气场。

另外，Claire Beermann身上这种拼色雨衣也是非常聪明的单品，内搭一身黑和一双小白鞋，重点突出就能很好看。

如果想将彩色雨衣穿得更有自己的心思，可以向Tiffany Hsu学习一下。在全身的其他地方找至少一件单品进行同色系的呼应，但同时也有一件单品要与雨衣的颜色区别开，这样层次感会更强。

半透明雨衣

我们都知道PVC近来非常流行。比起它，半透明的尼龙雨衣要更柔软，更有一种朦胧的美感。夏天选择饱和度低的颜色，看起来格外清爽。

简单的T恤+牛仔裤的组合，外面多穿一件半透明雨衣，就能瞬间与大街上90%的人不一样了。

更时髦的做法是在半透明雨衣里面穿一件有特殊花纹的内搭，比如Burberry格纹+雨衣在街拍中就出镜率很高。

最后，为了穿出半透明雨衣的飘逸感，我们在选择时可以考虑略带oversize、更大廓形的款式。

本季流行的尼龙雨衣我们为你推荐这7件

在了解了雨衣的流行趋势之后，BAZZAR从众多单品中为你选出了下面这些 。如果你已经有考虑在入手一件的话，就可以按照这份清单来了。

Proenza Schouler

一件很有特点的白色雨衣，短款+白透明让它的实穿性很强。前面看起来平平无奇，但转到背后看，原来印着品牌logo和水洗标，非常有趣。

logo印花连帽雨衣

参考价格：¥2,400

Wanda Nylon

说到时髦雨衣，Wanda Nylon不得不提。它是法国上升势头最快的年轻品牌之一，而各种时髦的雨衣就对其突出重围功不可没。

这件雨衣有着率性的军装元素，下摆处拼接的半透明显得非常特别。

Jodie拼接雨衣

参考价格：约¥3,437

Kuho

Kuho是近年来新兴的韩国品牌，目前已经于纽约时装周发布过系列。与其说这是雨衣，不如说这更像是一条连衣裙，里面内搭亮丽的颜色就能与所有人的雨衣造型都不一样。

超大款雨衣

参考价格：¥4,086

Marni

Marni每一季都会推出许多色彩明快的外套，雨衣也不例外，这一件超长款的红色雨衣就非常有Marni的风格。袖口和开衩处的设计都很有意思，走起路来还能隐约看见衬里的波点。

长袖口雨衣

参考价格：约¥4,617

Ports 1961

全身缩褶的设计看起来有种杂乱的美感，材质轻柔飘逸，亮蓝色的半透明质感还会为整个人提亮。

长款缩褶雨衣

参考价格：¥5,948

Prada

尼龙是Prada经常使用的材质之一，比如品牌各式各样的尼龙包袋就非常受欢迎，尤其是这个腰包实在是很火。

其实Prada的尼龙雨衣也非常值得一看。高领和弹性松紧腰边的设计让它显得更随意，浅蓝的颜色也非常适合春夏。

九分袖拉链雨衣

参考价格：¥6,840

Fendi

桃红色走在街上足够亮眼，尤其是大家都很沉闷的下雨天，穿上一件它就更吸睛了。花呢格纹的宽松设计充满了复古风情，完全可以当作日常外套穿。

Pop Tartan雨衣

参考价格：¥18,060

天气阴晴不定，你永远不知道什么时候会下雨，什么时候出太阳。既然尼龙雨衣能防雨能防晒，不如常备一件放在衣橱里吧。