绑带鞋穿不出美腿？那是你没有get到搭配重点

导语：今年夏天除了球鞋之外，脚尖风光最热门的单品绝对非绑带鞋莫属。但是如果没有大长腿九头身，凡人们要怎么才能穿好绑带鞋、“正确”地赶上这趟时髦呢？这就为你结构绑带鞋最简便、百搭、显腿长的六大搭配方程式。（来源：Onlylady）

1。阔腿裤/哈伦裤 X 绑带鞋=凸显脚踝纤细、遮挡小粗腿

用原本就剪裁宽松的阔腿裤或臀部肥大的哈伦裤来搭配绑带鞋，最能通过“反衬”来凸显你裸露的脚踝纤细。当然了，这些裤子宽松的版型还能轻松遮挡你的腿部赘肉、扬长避短。

2。挽裤脚 X 绑带鞋=拉长小腿

如果你想要选择略微紧身的leggings或者牛仔裤搭配绑带鞋，那么挽起一小节裤腿会是你的最佳选择，这样可以多露出一点脚背，从视觉上起到拉长小腿的效果。

3。短裤 X 绑带鞋=大腿显长

由于绑带鞋原本就缠缠绕绕设计复杂，穿着过长的下装难免会显得更累赘。选择轻松简单的牛仔短裤搭配绑带鞋，可以通过裸露的大片大腿肌肤减轻这种视觉上的繁复感，使大腿显得更纤长。这种穿法尤其适合选用高腰短裤和长款绑带鞋。

4。长裙 X 绑带鞋=永不出错的懒人搭配

除了裤装之外，裙装搭配绑带鞋其实更为简单。这其中过脚踝的及地长裙搭配绑带鞋尤其简单易学、屡试不爽、适合各种身材星人、怎么穿都不会出错。这样的穿搭既能遮挡腿部赘肉，又能在行走时若隐若现凸显你的时髦鞋履。

5。过膝裙 X 绑带鞋=拉长下半身、调整全身比例

采用高腰过膝裙搭配绑带鞋可以起到拉长下半身、缩短上半身、调整全身比例的作用。这样的穿搭无论是通勤、休闲、派对，全都动静皆宜。

6。短裙 X 绑带鞋=俏皮萝莉小性感

用连身或高腰款式的短裙搭配绑带鞋和短裤搭配绑带鞋的效果类似，但是风格却迥然不同。比起短裤搭配绑带鞋的休闲高冷，短裙搭配绑带鞋更有一种俏皮萝莉风中带点小性感的感觉。