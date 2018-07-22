戴上草帽 哪里都是海滩

导语：眼看暑假来了，有没有度假计划呢？不管这个夏天是要撒了欢出去野一把还是老老实实上班、补课，只要出街就少不了一顶草帽呢！ （内容来源：时尚COSMO）

孙俪身穿S Max Mara连衣裙，搭配Override草帽，Chanel凉鞋

赵丽颖佩戴Eugenia Kim太阳帽和WHATEVER心形墨镜

高圆圆

今年草帽犹如破竹之势，特别是Jacquemus这顶超大号的宽檐草帽，早在秀场就备受关注了。

Jacquemus 2018春夏系列

广告大片还拍得特别带感，感觉出去度假有它加持赢面很大的样子呢！

但实际上呢，非也……Emily出去浪的时候带了这顶帽子，结果，画面并不理想。

Emily Ratajkowski

上衣出自Brock Collection

巨型草帽出自品牌Jacquemus

墨镜出自Selima Aldo

款式挑这些

那么什么样的草帽比较适合日常演绎呢？今年怎么搭配草帽才最in？

草帽得有根带子

街拍场上经常看到有人把草帽当做一个书包背在背后，有一种十九世纪麦田少女的即视感，特别温柔。

Maria Kolosova

连衣裙：LALO

Krystal Bick

Larisa Costea

今年最早这么凹造型的是Karlie Kloss，在Dior秀场外，她把帽子挂在肩膀上，照片怎么看怎么美。

Karlie Kloss

Jennifer Lawrence、Emma Roberts乖巧的把这种有长绑带装饰的草帽待在头上个，垂坠的绳子有一种田园风的感觉，像是爱自由的农家少女。

Emma Roberts

Jennifer Lawrence

去年李知恩在综艺节目上佩戴了一顶缎带装饰的草帽，更显乖巧，今年依然是一股流行趋势。

李知恩

相比较细带草帽，这种缎带或是蕾丝带子装饰的款式会更给人一种甜美的感觉，适合日韩系少女尝试哦。

COSMO推荐

品牌:Awesome Needs

现价: ¥743.93

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草帽得有点英文

说起草帽怎么能不提Eugenia Kim呢？这个来自纽约的设计师品牌凭借字母草帽火遍全球，如今去海滩度假不准备一顶同款仿佛白去海边“摆拍”了一样…………

字母草帽的品牌还真不少，韩国特别火的款式是来自本土品牌LUCKY CHOUETTE的字母款。最大的亮点不仅在于帽檐上装点了英文字母，长长的缎带上面也印满了logo，特别惹眼。

帽子来自LUCKY CHOUETTE

除了这种情绪表达的浪漫少女款，另外比较常见的字母款草帽就是品牌logo装饰在帽子上。比如Loewe、Dior都将品牌字母印在了草帽上，满是高级感。

Dior 2018春夏系列

Desigual 2018春夏系列

Loewe 2018春夏系列

H&M 2018春夏

COSMO推荐

品牌: Karl Lagerfeld

现价: ¥876.91

品牌: Eugenia Kim

现价: ¥1847.5

品牌: Karl Lagerfeld

现价: ¥895

草帽得有型

新锐品牌A.W.A.K.E一直被评价为“怪力少女”，这一季的草帽拥有让人过目不忘的能力，快要顶天的高度虽然不实用但绝对能戳中各路“时装精”的心。

A.W.A.K.E. RESORT 2019

虽然这顶帽子并不实用，但是这种硬挺有型的草帽确实是今年最为有品的选择。比如遮脸的渔夫款式，大多是好似英国士兵的军帽一样，硬挺的盖在脑袋顶的，虽然是草编材质，但也会给人一种很有力的感觉。

Ashley Williams 2018春夏系列

Pascal Millet 2018春夏系列

时尚博主 Susie Lau

高跟鞋&手袋：Dior

常规的圆形草帽由英式礼帽做变形，帽檐看上去都很平、很硬，有一种酷酷的中性感觉，让原本度假气息浓郁的草帽多了一些酷感味道。

Krystal Bick

Elisabetta Franchi 2018春夏系列

COSMO推荐

品牌: House Of Lafayette

现价: ¥1850

品牌: ALEX

现价: ¥1526

品牌: Brooklyn Hat Co.

现价: ¥580

搭配看这里

很多人会觉得草帽度假感太浓，并不适合日常穿着，其实并非如此，街拍场上它的出镜率如此之高，可见是一件很值得入手的凹造型利器嘛。

Margaret Qualley连衣裙：Dior高跟鞋：Dior手袋：Dior

草帽配草包，全场最清凉

时装编辑常常把顺色搭配挂在嘴边，比如今天你拿了一只红色的包袋，用一双红鞋搭配会是最保守也最出彩的着装。同理，一样的配饰材质也能给人眼前一亮的效果，一定草帽配上草包或是草编鞋，能让整套LOOK更有统一感。

Alessandra Ambrosio

Katy Syme

Krystal Bick

草帽配墨镜，又酷又遮阳

你可能觉得草帽是不是太女生的，搭配一副墨镜，就能轻松打造率性酷感。选择彩色板材的猫眼墨镜，复古感更浓郁哦。

Alessandra Ambrosio

Krystal Bick

钟楚曦

草帽配吊带，清爽且软糯

草帽还有意想不到的减龄效果，像她们一样，用一条色彩亮丽的吊带连衣裙搭配，整个人都洋溢着夏天的青春气息，实在太惹眼了。

Sienna Miller

时尚博主 Carlotta Rubaltelli 手袋：Staud穆勒鞋：Balenciaga Knife mules

Minnie Driver

虽然去不成海滩，但我们有一颗想出去浪的心啊！戴上草帽，哪里都是海滩。