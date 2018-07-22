夏天 黑T的地位不如白T吗

导语：我们似乎都已经习惯了每个专属于小白T的夏天。其实黑T恤也非常百搭，而且比起白T恤更有酷感，也有更多时髦搭配的方案。（内容来源：ELLE）

黑T这么百变，你知道吗？

黑色T恤可以是酷的。穿上oversized的黑色T恤，简简单单就可以有很酷的街头风格：

黑色T恤可以是简单直接的。把长T恤当做T恤裙来穿，清爽青春：

黑色T恤可以是简约优雅的。纯黑色T恤搭配印花短裙，即是优雅的小女人姿态：

黑色T恤可以是随性百搭的。Kaia Gerber穿着印花黑色T恤，搭配豹纹长裤，不经意间大秀好身材：

长得美的、身材好的，她们都更爱小黑T！

印象里，超模们平时偏爱的夏季单品其实也都是黑T，比如我们都爱的“表姐”刘雯，除了日常随性自然的私服：

出席活动时，也优先考虑了黑T，用以搭配出端庄大方的造型：

去年维密大秀前的模特试镜环节，至少7成的超模们都选择了黑T造型出街。除了让我们看到了她们的好身材之外，也看到了黑T的百变可能：

可以是超短贴身的款式，也能是宽松舒适的版型，黑T恤可没有你固定思维中的那么简单无聊。

一件简单风格的黑色T恤，就可以跟很多单品来做搭配组合，下面我们就来看看黑色T恤的具体搭配方案，找找新的灵感。

· 黑T恤+露踝西裤

黑色T恤搭配一条黑色露踝西裤，简单的一身黑色不会出错。7-8分长度的西裤最适合用来演绎随性自在的穿衣风格，也保证了夏天穿着的舒适度。

黑T+黑西裤的一身黑色搭配，让人看起来很潇洒很酷，简简单单，却有很强的时髦观感。而且，露出最细的脚踝真的显高显瘦。

· 黑T恤+阔腿裤

黑色T恤和阔腿裤也可以很好地搭配，展现出来的是一种effortless的时髦感，也能有效帮助修饰身材。每当你想不到能穿什么裤装配黑T恤，那么不挑身材的阔腿裤基本不会出错。

不过需要注意的是，由于阔腿裤本身已经很有存在感，所以选择的T恤切忌过于肥大宽松，那样只会显累赘，失去了本该有的洒脱的自在。

· 黑T恤+白色长裤

黑色T恤和白色长裤的搭配，经典黑白配，白色更添加一分清爽，所以我们单独将它拎出来说一说。

很多女生都很避讳穿白裤子，其实只要参照我们之前提过的选购技巧，黑T+白裤就能成为你今年夏天最时髦的一套组合！

· 黑T恤+牛仔裤

两者同为帅气随性的风格单品，搭配在一起就是好看。选择一条最适合自己腿型的牛仔裤，再挑选一件版型适宜的黑色T恤，随意搭配高跟或平底鞋，都能演绎出自己独特的风格来。

夏天天气热，选择购买牛仔裤的话最好去店里亲眼看一下面料，薄薄一层的那种就比较合适，而且尽量保证脚踝能露出，这样就不会过于闷热。

· 黑T恤+不规则半裙

街头感随性的黑色T恤和这样有个性的中裙搭配在一起，可以混搭出时髦的时装感。既然裙装已经很出挑了，那么上衣就用最简单的黑T就能衬托全身唯一的亮点。

无论你的不对称半裙有多别致，黑色T恤都可以搭配出简约且中正的风格，是非常稳妥的选择。

· 黑T恤+百褶裙

近年非常流行的百褶裙也可以和黑色T恤很好地搭配在一起。因为黑色是保险色，所以在搭配上几乎不挑颜色。

如果你有金属色的百褶裙却不敢穿，那你一定需要这样一件不出错的黑色T恤。

若是平稳的粉彩色百褶裙，那么用黑T则能衬托它的少女感，又能比白T更好地“压得住”嫩色。

· 黑T恤+印花半裙

明快的印花裙可以添加一丝轻盈的夏季感，给人以减龄的效果。而黑T的简约来中和下半身单品的强烈视觉感，有留白的效果。

不需要更多赘饰，一件黑T可以让花裙子造型看起来不会“超负荷”，让你真正做一个随性时髦的酷女孩。

· 黑T恤+短裙/裤

天气越来越热，短裤短裙当然不能少。酷感少女完全可以选择搭配牛仔短裙或是黑色短裙，酷酷的也很有态度。

如果不喜欢太过硬朗的风格，也能用相对温柔的短裙来搭配黑色T恤，比如度假感短裙，或者是有飘逸裙摆的白色短裙，添加女人味。

至于更性感的短裤，那就是美腿女孩们的夏季福音了。一件黑T+短裤，让你穿出最火辣的活力！

明明黑T可以比白T更百变实用，为什么不在今夏好好利用它的优势呢？