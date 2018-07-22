直男范儿并不可怕 百慕大短裤解救我的小粗腿

导语：我们总认为直男不懂时髦，但是有一件100%的直男单品，却成了拯救万千小粗腿女孩的时髦单品，没错，就是长度刚好及膝的百慕大短裤了！（来源：瑞丽网）

复古百慕大短裤

百慕大短裤的名字很明显来源于炎热的百慕大，据说当地的居民忍受不了长裤的束缚，于是纷纷把长裤裤管剪掉只留下膝盖以上的部分。在二战以后，有位裁缝路经百慕大，发现了当地人都穿着这种短裤，于是觉得很新鲜，就将它取名“百慕大短裤”带到了欧洲，一种时髦到了今天。

男士的百慕大短裤

无论是哪种起源，百慕大短裤在50年代红极一时，男人们都穿它，并且一定会配不同花纹的半筒袜，这样看很骚气有木有，甚至比现在的穿法更时髦。

女士的百慕大短裤

而且这种流行也影响到了女装，从裙子中解放双腿的女生们自然不会放过这种时髦也纷纷开始穿起了百慕大。而且这种及膝略宽松的款式正好解救了腿粗不敢穿短裤的女孩们，而且不光显瘦还时髦又帅气。

蒋欣

1、一切从经典开始

首先就是最经典的西装百慕大，硬挺材质适中长度，裤脚也略微宽松，是小粗腿显瘦的首选款式，而且自带质感气场就算你搭配最简单的T恤也不会显得太过放松。

宽松百慕大短裤

张碧晨

或是这种充满热带气息的卡其色百慕大，一样是经典款式，而且正迎合了今年的工装热潮，无论搭配休闲或是正式都有不同的风格。

百慕大短裤街拍

周冬雨

2、改变从裤脚开始

百慕大当然也一直在改变，最明显的就是从裤脚的宽度开始，比如裤腿会越来越宽，类似裙裤的效果会让双腿更显纤细，但是记住搭配时候一定要彰显出腰线。

韩雪

肯豆街拍

或是收紧裤腿的窄口款式，这种款式虽然也显瘦但是却不太适合大腿粗的女生，会让小腿和大腿的对比太明显。

小K街拍

时尚博主穿百慕大短裤街拍

3、加点时髦细节才过瘾

仅仅款式的改变当然满足不了时髦精的需求，在设计细节上也一样要跟上时髦，当下流行的拼接或是印花都可以在西装百慕大上找到。

时尚博主街拍

百慕大短裤街拍

4、搭配方面请注意

西装百慕大虽然自带气场，但是同样也有显Man的嫌疑，所以在搭配上如果想加入女人味，上身可以选择短款或修身款式，而且完全不用担心性感的太Over。

黑白百慕大短裤街拍

灰色百慕大短裤街拍

话说中性风本来就是一大潮流热点，我们不妨尝试着将帅气再放大，大热的套装有了短裤的加持完全不会显得沉闷。

5、仔裤一刀切！

除了西装款百慕大，牛仔短裤一样有百慕大款，而且今年流行“一刀切”，加百慕大的历史重现，完全可以自己用废旧仔裤来DIY。