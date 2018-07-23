法式穿搭来袭 看看法国女孩怎么穿好低调时髦

导语：法国女人脖颈间不经意露出的一截蕾丝，衬衣前随意解开的两颗扣子，吊带裙勾勒出若隐若现的腰身，那种诱惑和性感对于男人是致命的。法国女人脖颈间不经意露出的一截蕾丝，衬衣前随意解开的两颗扣子，吊带裙勾勒出若隐若现的腰身，那种诱惑和性感对于男人是致命的。（来源：瑞丽网）

法国用球技和实力在20年后重新向世界证明自己，这个浪漫国度总是带给我们惊喜。提起法国，你总会想起梦幻之都巴黎，会想在塞纳河畔散步，在夜晚看美轮美奂的埃菲尔铁塔。瑞酱却爱惨了法兰西的优雅女人，法国女人一直被全世界奉为浪漫优雅的代表，她们看似简单的穿搭和妆容在举手投足间透露着品味和气质。

刘雯在最新的Erdos S/S 2018 中穿起浪漫的碎花裙，精致的小西服和潇洒率性的衬衣裙，浓郁的法式风情，她时而俏皮温柔，时而随性慵懒。

说起法国女人，无法不提到苏菲·玛索。她被法国男人誉为“永生至爱”、“法兰西第一美人”，她的一生，灿若玫瑰、艳若朝霞，将女人的魅力淋漓散发。

法国女人脖颈间不经意露出的一截蕾丝，衬衣前随意解开的两颗扣子，吊带裙勾勒出若隐若现的腰身，那种诱惑和性感对于男人是致命的。作为法国女人的代表苏菲玛索更是尤物，不是有句话叫做：“每个男人心中都住着一个苏菲玛索”。

对法国人来说，没有时尚，只有风格。在21世纪的今天，谁能想到巴黎人的审美依旧偏向于金褐色的乱发，浓厚的刘海，倔强的嘴唇和羞涩却又不羁的神情。拥有恰到好处的性感和洒脱，她是简的后辈 - Jeanne Damas。在创立自己的品牌ROUJE之前，Jeanne Damas也是高街Look的忠实icon。现在成为法国最火的it girl，她本人更偏向Vintage法国女孩的风格。

穿着衬衣牛仔短裤的女孩在画室静静坐着，或是徘徊在塞纳河边的旧书摊，想象中的巴黎女孩大概就是这样的吧。Jeanne Damas的风格清新自然，从来不盲目跟风，更不会往自己身上堆砌各种大牌，只选择最适合自己的。这种崇尚自然的优雅巴黎风，被称为“French Chic”。

Jeanne Damas用博客记录着巴黎式的生活方式，年轻人着迷于她的风格和态度。后来，她是秀场的头排客，成为Roger Vivier的代言人。

Sabina Socol是一位巴黎记者和时尚博主，这位极具品味的巴黎女孩是网站WHO WHAT WEAR的专栏写手，替每位喜欢法式风的女孩儿讲述最地道的穿衣哲学。

无论穿什么单品，她总是轻松自在的演绎着法国女人的优雅与自信。法国女人高呼“La beauté n‘a pas d’âge（美不在于年龄）”，向世界宣告：真正的时髦不是短暂的时尚，而是永恒的风格。

Sabina不是瘦骨嶙峋的超模体型，但是她穿衣有自己的独特味道，不掩饰缺点，这大概就是法国女人的魅力所在吧！

一。不赶新潮，最爱经典

通勤出街：1.one piece连体装——懒人时髦装备

法国女生很爱穿one piece的单品，不管是条纹还是格子的元素，衬衣还是方领的细节，都给普通的款式增加了时髦感。连体裤+腰带的穿法，整套穿搭的细节设计感直线上升，再配上精致的手提包，立刻就有法式的感觉。

像Jeanne Damas就酷爱牛仔one piece，搭配高跟凉鞋上班穿也很适合，做最时髦的OL。

法国女人下班后的穿搭会更精致多样，大V领的连体裙，后背开镂空的设计，她们都很爱，搭配一些金色饰品比如腰带耳环会更出彩。

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2。每个法国女人都有一件大V领衬衣

法国女孩在购物方面有一个显著的特点，那就是她们并不盲目追逐时尚，少了一点美国街头女孩的特立独行。她们更喜欢投资那些“经典永流传”的单品，比如每个女人一辈子都一定会拥有的衬衣。

法式时髦从来都注重细节，不追求夸张华丽的色彩搭配，也不追求繁复的元素花样，而是专注在剪裁和面料上。衬衣尤其如此，每一件看似普通的衬衣都不会平淡，而法国女人最爱的就是大V领的衬衣穿法，脖子间的黑色丝巾或是随意解开的扣子，在不经意间散发优雅和性感的魅力。

大概还是觉得只解开扣子不够出众，她们干脆选择系带款或只以金属环作为连接点的衬衣，大胆选择蕾丝荷叶边，上下开叉，风光无限。

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3。极简西装外套，上班也要优雅迷人

香奈儿女士曾经定义了French chic：极简风格，男孩子气，毫不做作的时髦。她们的风情是岁月加持的阅历，职场历练的专业魅力，以及自身审美修养的合集。在通勤时选择一件极简纯色系的西装外套，搭配牛仔裤，纸袋裤甚至是球鞋，都营造出轻松随性的感觉。

法国女人最难遮盖的就是骨子里天生的风情和性感，她们即使穿着最正式得体的西装，不苟言笑的看着你，你也会自行想象在那个廓形外套里藏着怎样的迷人。而偏偏她们爱在板正的吸烟装里穿最性感的吊带衫，一刚一柔，这很法式。

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