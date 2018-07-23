一双鞋承包你整个夏天的时髦搭配

导语：介绍过那么多精致的凉拖，这次一定得把这几双平底搬出来了！硬朗设计，极简风格，出门还不用弯腰，到哪里都是不由分说的帅气。而且这几天时尚圈流行玩“搭配反差”，别看朴实大平底，仙气一锅端！（内容来源：ELLE中文网）

两条杠大佬鞋，爸我和你一起穿！

特点：简约中性

搭配：清心寡欲色系

要说最近流行的summer look，以两条杠杠为特色的“爸爸牌”凉拖在峰回路转后快马加鞭，以其无可比拟的中性粗犷和实用帅气迅速征服了仙女界。各路潮人纷纷踩着一双大平底，搭配起各种禁欲色中性色。酷热难耐，没什么比一身性冷淡更消暑了！

两道杠杠的大佬鞋，看着就觉得一百个合脚舒服。而且虽说搭配色调最好偏向黑白蓝灰，但并不是说就要穿得很boyish。像博主那样，直筒裙，平顶帽，这些骨子里带有中性气质的女性单品就和大佬鞋最有戏，随性又简洁，不需要更多解释。

这几位街头潮人包括维密超模Jasmine Tookes都是一身再简单不过的白色衬衫裙和吊带裙，不光在户外显肤白气质好，搭配大佬鞋更让裙装看上去不会很拘束。试想，比起精致的高跟鞋坡跟鞋，是不是这样状态更从容放松呢？

而对于黑裙子来说，尤其是无袖款、睡衣裙款，大佬鞋能充分发挥其街头属性，把这些单品的性感程度降低到平均水平。很多你不好意思穿出门的slip dress，除了叠穿，现在还可以靠这么一双鞋打消顾虑，稳重慵懒缺又不乏仙气凌人。

而大佬鞋的通用程度也是与日俱增，沙滩度假自是不用说，出差装，机场装也是万分合适。自带仙女气质的钟楚曦就把娘man平衡策略落实得很好，Kapital衬衫黑白小方格，棉质卡其裤透气宽松，加上渔夫帽、腰包和大佬鞋，浑身清心寡欲，然而止不住仙气+帅气。

衬衫牛仔裤配大佬鞋则是城市出行的推荐搭配，上半身休闲简约，鞋履180度透风散热。而衬衫，除却色调的选择，最好是轻薄的中袖或是长袖卷起边，这样既能遮阳防晒，又能显得率性自然。

一道杠，直截了当

特点：简约精致

搭配：拼接镂空，蕾丝破洞

一道杠的凉拖仍然是走舒适好穿的简约风，但比起两道杠，“爷们”气降低许多，精致感直线上升。因此，这类凉拖很适合用来平衡上身复杂琐碎的单品，比如拼接、挖空、花边、毛边等元素，使整体看上去神清气爽。

提前买了好多拼接款设计款的裙子，但真正到了夏天很多时候却轮不到它们出场，毕竟日常出门略显刻意，而且天气闷热的时候更加不高兴打扮。不过要是配上一双一道杠凉拖，问题就不存在了。许多一道杠拖鞋采用皮质设计，使之极简的外表下不缺质感和高级感，搭配复杂的裙子，里里外外都是艺术气质。

面对挖空领，一字肩的上衣，不想过于甜腻少女也可以选择一道杠凉拖，没有过多的装饰，足以平衡纷繁复杂的上半身（把头发扎起来更加利索）。

一道杠凉拖也可以充分保证你的碎花裙、印花裙、蕾丝裙不落入俗套。这些单品往往在视觉上有着极强的女性化风格，如果鞋子再走甜美主义，就不会很入流。而换上一双拖鞋就不同，来自两个领域的单品，反而容易有惊喜。

澡堂小丑拖，不拘小节

特点：简约前卫

搭配：上身精致，鞋履反差

澡堂拖逆袭上位，一波上身贵妇下身糙汉的仙女街拍出其不意地挑起了时尚圈的眉毛。这样一双澡堂拖鞋，满身的橡胶感家居感，这可怎么出门？

如果你跃跃欲试，那答案是，必须上身足够精致！澡堂拖鞋可没有上面两款那么好搭配，比如Suki Waterhouse的这一身就不推荐，图案和剪裁偏向睡衣，再配一双橡胶拖，真就给人一种大学宿舍上澡堂的感觉（当然，高颜值请随意）

一定要尝试运动风休闲风的，要学大表姐和Vanessa Hudgens，要么连体简约设计，要么上短下长有重点，再拎一个托特包配一顶报童帽。总而言之，上半身不能垮不能塌不能太随便！

至于什么叫上半身“精致”呢？比如钟楚曦这样，丸子头，流苏披肩，裸粉色花朵刺绣深V流苏连身裙和Chanel水桶包，这几样颜值和精致感一撑，Nike的澡堂拖就能凸显出比较高级的随性感，不会有那么重的市井气息。

普通连衣裙和澡堂拖鞋搭配也是一样的道理，不宜太紧不宜太松，最好是黑白灰这些man气颜色，款式需要追求利落大方，闲甜适中。总体来说，澡堂拖鞋虽然火爆，却并不那么好搭配，建议各位看官根据自己的风格体型，考虑好了再下手哟！

平底拖鞋真真是夏天懒癌党亲妈，如今还能边懒边仙！很多提到的单品你都有噢，可以试试啦！