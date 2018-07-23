潮流志：自古红蓝出CP 没想到今夏蓝白党悄然崛起

导语：都说自古红蓝出CP，在今年的夏天蓝白党悄然崛起了。话说这组CP的崛起还是靠这些明星的捧场。两个都十分清新的颜色本着相辅相成的原则在今天夏天成为了休闲商务的必备佳品。

自古红蓝出CP 没想到今夏蓝白党悄然崛起

明星示范

张钧甯

张钧甯白色T恤搭配了蓝色喇叭裤，在休闲的意味中增添了度假风格。简单的颜色可以不考虑搭配比例，任由心声。

宋茜

提到蓝色就不得不提牛仔元素，宋茜涂鸦效果的牛仔裤搭配了简约白色衬衫，无论是出门还是商务休闲都是必备。

倪妮

永远穿不错的倪妮也在亲身示范，白色阔腿裤搭配了蓝色上衣，如海洋一般清新。

杨幂

杨幂则是在简约的蓝白搭配中注入了街头风，破洞牛仔裤搭配大廓形做旧毛衣，街头风格明显。

刘雯

刘雯通过层次感极强的蓝白印花长裙诉说了夏天的清凉感。

唐嫣-热巴

唐嫣与热巴选择了不同饱和度的蓝色裙子，营造了夏天的清新，鱼尾裙的性感以及伞裙的活泼，呈现在蓝色上面，都挥发了天然的属性。

奚梦瑶何穗

蓝色究竟有多大的魅力

蓝色为什么流行

看完了明星的演绎之后，我们就来分析为什么“蓝色”会火，这个性格很好的颜色究竟有什么魅力。从性格角度分析蓝色代表冷静慎思。不过究其历史，现代人认为蓝色是深邃的冷色，可是在中世纪人看来，蓝色反而是暖色。不同的时代对于蓝色有不一样的认知。

中世纪地图 水是深绿色的

17世纪蓝色的海水“里窝那港风景”

约1395年为英王理查二世所作的威尔顿双联画

蓝色正是如此，它是现今欧洲人最钟爱的颜色，是欧盟的代表色，在现代服装业的地位举足轻重。但蓝色曾经其实是微不足道的“小透明”，古罗马人嫌恶蓝色，认为那是野蛮人的色彩；中世纪早期的画作中鲜有蓝色的身影，偶尔出现时也被用作魔鬼的形象，神学家对蓝色弃如敝履；而从十二世纪开始，蓝色的社会地位突飞猛劲，逐渐成为了圣母、法国皇室、亚瑟王与贵族们的代表色；在十六世纪的宗教改革中，蓝色有幸避开了新教与天主教的争吵，成为了一种“中立色”；浪漫主义对“忧郁之蓝、梦幻之蓝”钟爱有加，《少年维特之烦恼》使得蓝外套在时髦青年之间大为风行；到二十世纪，蓝色已经成为了军装、制服、牛仔裤的标配色。如今蓝色代表了平和、冷静、中立、友善。

街拍

街拍

于是我们看待如今越来越多白+蓝的搭配成为街头的风景，修身的牛仔裤搭配白色T恤，真的可以以不变应万变。都说时尚圈是风起云涌，看来在面对这对CP的时候也是失效了。

街拍

搭配推荐

最后我们通过几组搭配为大家带来全新推荐

搭配

在第一个搭配中我们把握的原则就是轻松，蓝色阔腿裤搭配白色上衣，锁定了休闲。随后的原木色粗跟凉鞋同样呼应了主题。

搭配

第二个搭配适合职场女性，铅笔裙搭配高跟鞋，虽然款式简约，不过蓝白条纹还是营造了度假氛围。

搭配

最后文艺女性的选择，做旧的牛仔裤搭配乐福鞋，舒适而不失风格。

趁着天气依旧炎热，赶紧做个夏日蓝白CP女孩吧！先从衣柜里的白T恤和牛仔裤下手吧，你一定不会失望。