觉得腰带连衣裙太土 这些美图让你打脸

导语：夏日让连衣裙成为了整个季度的当家单品，若觉得连衣裙样式过于平常，不妨加一条腰带给自己来一场时髦大变身！（内容来源：ELLE中文网）

虽然连衣裙非常好看却并不好穿，为什么呢？修身连衣裙固然好看却对身材要求极高，连衣筒裙穿起来像睡袍，而裙身自带的松紧则成了鸡肋，不仅显的身材臃肿更没有美感！

自带收腰效果的连衣裙少之又少，如何解决这个尴尬让连衣裙在夏日里焕然重生呢？其实很简单，像她们一样在腰间搭配一条腰带！

时尚博主Danielle Bernstein

相信每个人都和大幂幂一样拥有一条经典百搭的小白裙

杨幂为这条白色吊带连衣裙搭配来一条白色方扣腰带，简约大气的金属方扣让造型白的非常彻底。

海清身穿Veronique Leroy白色连衣裙，休闲的样式极具禅意，搭配丝绒质地的姜黄色腰带和黄色麂皮鞋，古朴纯净。

当然，为白色连衣裙搭配一条黑色腰带是最安全和时尚的搭配，永不过时怎么搭都好看！

由衬衣演变而来的衬衣裙获得了一票忠实粉丝，比如陈然这条格纹衬衫裙与铆钉腰带相搭，带来极强的校园感。为衬衫裙选择腰带时尽可能选择个性一点的皮质腰带，这样能为造型带来酷感。

布质腰带也可以纳入参考范围，若想让造型出彩，不妨试试色彩反差较大的颜色，从视觉上带来立体感。

《Tank》杂志出版人Caroline Issa

一条仙女裙成功解决了许多少女心泛滥的菇凉

杨采钰助阵Dior 2019早春度假系列发布会时，一件Dior露肩印花连衣裙搭配上硬朗腰带，颇似刚柔并济的游牧女郎。

关晓彤身穿Teuta Matoshi Duriqi粉色连衣裙，肩膀上的花朵元素蔓延至腰间与绿色丝绒腰带二而为一，流畅自然的诠释了花仙子造型！

设计师们对蓬蓬纱、欧根纱、蕾丝、花边等元素的运用让甜美造型远远超出我们的想象，但在腰带的选择上不难发现，潮人们都不约而同的选择了宽腰带！没错，宽腰带！

时尚博主Blair Eadie

持续的高温天气让我们在选择连衣裙时候也尽可能的会偏向无袖/吊带款连衣裙，此前可能很多人都是直接将它们穿上身，相信我，加一条腰带气场立马大不一样！

唐嫣身着Red Valentino黑色吊带裙，黑色皮质腰带要腰线更清晰，不得不承认这一米八的长腿既视感非常棒！

浅色的无袖连衣裙搭配就需要一些技巧了，可以尝试同色系中的深色，利用深浅色差来达到造型的色彩平衡；如果选择黑色，那最好换成细腰带，否则过多的黑色融入造型，会带来暗沉感。

时尚博主Krystal Bick

时髦性感的一字肩连衣裙多以修身款式为主，这也不妨碍我们搭配腰带，既能为时尚加分，也能更显腰身呢！

杨采钰身穿Dior印花百褶裙，颇具垂感的纱裙轻盈动感，搭配Dior黑色宽腰带高级时尚。

郑秀妍身着咖啡色一字肩长袖连衣裙，黑色腰带勾勒A4腰线，轻松衬出曼妙S曲线。

在充满色彩的季节里怎么能少了印花连衣裙的存在？

张钧甯身穿Versace开衩印花裙，脚踩金属铆钉凉鞋，黑色腰带与连衣裙的黑色镶边完美融合傻傻分不清，这或许就是搭配的最高境界！

周秀娜身穿白色连衣裙，腰系黑色宽腰带，既迎合了造型的黑白色调，又与几何印花图案搭配默契！

无论选择几何图案印花还是花朵图案，皮质腰带都可以轻松搞定，黑色最为宜，我们也可以根据裙身选择搭配，只要颜色不过分跳跃都会美美哒！

今年最流行的连衣裙穿法你学会了吗？高颜值百搭腰带连衣裙推荐：

ZARA撞色腰带连衣裙 RMB 299

优衣库UNIQLO花式腰带连衣裙 RMB 299

COACH 2018秋冬系列印花连衣裙 新品未定价

JUDY HUA衬衫领丝麻腰带连衣裙 RMB 12,900